Parier sur les buts offre de la valeur dans les qualifications de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa

Le football de club est de retour, et les équipes visent les phases de groupes de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, promettant de nombreux buts.

De nombreux buts ont été marqués lors du premier match du deuxième tour des qualifications, mais encore plus pourraient l'être lors des rencontres décisives retour.

Ligue des Champions/Ligue Europa Cotes Panathinaïkos vs Rangers - BTTS 1,64 Ferencváros vs FC Noah - Plus de 3.5 2,16 Legia Varsovie vs Baník Ostrava - Plus de 2.5 1,80 Utrecht vs Sheriff Tiraspol - BTTS 1,87

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Matchs retour prolifiques

Les matchs aller des dernières qualifications de la LDC ont vu une moyenne de 2,8 buts par match, tandis que la LEL en comptait 2,3 par match. Il y a eu quelques déséquilibres et lourdes défaites, mais aussi de nombreux matchs serrés

Lors du premier tour de qualification pour la LDC, 26 buts ont été marqués lors du premier match et 39 lors du second. Pendant ce temps, la LEL a vu 18 buts au premier match et 22 au second. Avec les équipes maintenant en quête de qualification, on peut s'attendre à une augmentation similaire des buts cette semaine.

Les équipes moins cotées peuvent souvent bien jouer à domicile et éventuellement limiter les buts de leurs adversaires. Cependant, cela change lorsqu'elles jouent à l'extérieur. Il y a eu quelques exemples de cela lors des premiers matchs, et certains grands clubs sont prêts à jouer plus fort à domicile.

De plus, d'autres équipes doivent marquer pour rattraper leur retard, ce qui pourrait donner lieu à des rencontres intéressantes. Nous avons observé certains matchs dans les deux compétitions où de nombreux buts pourraient être marqués. Les fans pourraient voir de nombreux moments excitants.

D'où pourraient venir les buts

Tout d'abord, il y a l'affrontement entre le Panathinaïkos et les Rangers, où les Écossais ont un avantage de 2-0. Bien que l'équipe de Russell Martin ait gagné à domicile, elle n'aura pas la tâche facile en Grèce. Le Panathinaïkos bénéficiera du soutien de son public et attaquera sans relâche les Gers, qui devront être très prudents à Athènes.

Ensuite, il y a le match Ferencváros contre FC Noah. Le premier match s'est terminé par une victoire serrée 2-1 à l'extérieur pour les Hongrois. Les Arméniens se sont bien battus à domicile, mais pourraient avoir du mal à Budapest. On s'attend à ce que Ferencváros s'impose confortablement à domicile et passe au prochain tour de qualification de la Ligue des Champions.

Passons à la Ligue Europa, il y a une rencontre fascinante entre le Legia Varsovie et le Baník Ostrava. Ils ont joué de manière très serrée en République tchèque, l'équipe polonaise marquant un but tardif pour égaliser 2-2. Même si l'équipe locale aura l'avantage à Varsovie, l'équipe visiteuse se battra tout au long du match. Par conséquent, cela pourrait être un match amusant.

Enfin, Utrecht accueille le Sheriff Tiraspol. L'équipe néerlandaise est pleinement attendue pour progresser après une victoire 3-1 à l'extérieur lors du premier match, mais les Zholto-Chornyye ne renonceront pas facilement. L'équipe moldave a marqué cinq buts lors de ses premiers matchs de qualification. Ils espèrent marquer aux Pays-Bas.

Il pourrait également y avoir de la valeur sur le marché des corners et des tirs alors que les équipes font un dernier effort vers la fin des matchs. Bien qu'il y ait de nombreux favoris, un ou deux retournements de situation sont également probables.