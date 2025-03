Lens en chute libre depuis janvier : le moment est-il venu de parier en faveur de ses adversaires ?

Lens vs Rennes

A la fin de l'année 2024, Lens était 7e de Ligue 1, proche des places européennes. Mais en 2025, le club a du mal.

Sur le plan financier, Lens a réalisé un excellent mois de janvier, gagnant plus de 60 millions d'euros grâce à la vente de ses joueurs. Quel est l'impact sur les ambitions de Lens en Ligue 1 ?

Lens en difficulté en 2025

Lens n'a perdu que trois de ses 15 premiers matches de la saison 2024/25 et présentait l'une des meilleures défenses de la Ligue 1. Cependant, ils ont déjà encaissé plus de buts lors des sept derniers matches que pendant toute la première moitié de la saison. Ils n'ont remporté que trois victoires en 2025.

La perte d'Abdukodir Khusanov, de Brice Samba, de David Da Costa et de Kevin Danso n'a certainement pas arrangé les choses, et l'équipe risque désormais de se retrouver en milieu de tableau. Quatre défaites consécutives pour une équipe qui espère se qualifier pour une compétition européenne, c'est inquiétant, mais les défaites contre Nantes et Le Havre ne font qu'empirer les choses, d'autant plus que la dernière a eu lieu à domicile.

Leur prochain défi est un déplacement à Marseille, où ils devront travailler dur pour contenir l'équipe de Robert de Zerbi sur son terrain. Les Phocéens n'ont pas perdu en Ligue 1 au Stade Vélodrome depuis novembre - Lens n'a battu aucune équipe du top 10 actuel depuis près de sept mois.

Aucune équipe de Ligue 1 n'a eu moins de matches à plus de 2,5 buts que Lens (10), mais les deux derniers ont été marqués de 11 buts. Marseille a inscrit 12 buts depuis le début du mois de février, dont huit à domicile.

Une victoire directe à domicile est à 1,52 sur Unibet, mais vous pouvez augmenter la cote en misant sur plus de buts contre une équipe actuellement en chute libre. Les Lensois ont le temps de sauver leur saison, mais ont-ils les joueurs pour le faire ?

Tout est une question de timing

Lors des quatre derniers matches de Lens, 15 buts ont été marqués, dont neuf en seconde période. Les Lensois ont également concédé des buts dans les arrêts de jeu lors de leurs trois défaites avant le choc de ce week-end contre Marseille. Au cours de la saison 2024/25, ils ont encaissé neuf buts dans les 15 dernières minutes des matches et près du double en seconde période.

Avec leur prochain match à domicile contre Rennes, une deuxième mi-temps chargée est à prévoir. Les matches de championnat des Rennais ont vu 21 buts dans les 30 dernières minutes - et leur temps moyen d'encaissement et de marquage se situe tous deux en seconde mi-temps. C'est peut-être une option plus fiable que de choisir un résultat.

L'équipe de Will Still est à domicile et en tête du classement, elle devrait donc avoir l'avantage, mais sa forme est diamétralement opposée. Rennes a remporté quatre de ses cinq dernières victoires, tandis que Lens n'a gagné qu'une seule fois en cinq ans. Les Rouges & Noirs (3,48 pour gagner) sera confiante, surtout si l'on considère les récents problèmes défensifs des locaux, qui ont encaissé 15 buts en neuf matches.

Le départ impressionnant de Lens signifie que la relégation n'est pas une préoccupation, puisqu'ils ont 13 points d'avance sur la 16ème place. Cependant, les Lensois se retrouvent maintenant à six points des six premiers, et leur différence de buts a récemment atteint zéro. Marseille devrait être trop fort pour eux, mais une victoire sur Rennes pourrait leur donner le coup de pouce nécessaire pour se remettre à flot.