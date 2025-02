Le top des paris intéressants en Angleterre, en Espagne et en Italie après la fenêtre de janvier !

Une période de transferts peut permettre de remporter des trophées ou d'éviter la relégation même si elle peut aussi avoir l'effet inverse.

Certains clubs ont dépensé une fortune en janvier, d'autres ont décidé de faire avec ce qu'ils avaient. Les conséquences de ces deux tactiques peuvent être importantes.

Paris Cotes Brighton dans le top 4 17 Aston Villa dans le top 6 19 Betis remporte la Ligue Europa Conference 6.00 La Juve dans le top 4 1.20

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Premier League

Il y a eu de grands gagnants et de grands perdants lors de la fenêtre de transfert de janvier en première division anglaise. Manchester City a dépensé une fortune, Aston Villa a fait des choix judicieux et Arsenal s'est peut-être créé quelques problèmes. Il ne reste plus qu'à attendre la suite des événements.

Cela faisait longtemps que Manchester City n'avait pas eu une cote de 151,00 pour remporter un titre de champion avec autant de matches à jouer. Malheureusement pour eux, quelques recrues hivernales de poids ne changeront pas le résultat - le mal est déjà fait. Cependant, ils sont à 1,30 pour finir dans les quatre premiers.

Le travail effectué par Villa lors de la fenêtre lui a permis de se préparer à une fin de saison intéressante. Ils ont réalisé un profit substantiel sur la vente de Jhon Duran et ont signé des joueurs comme Marcus Rashford, Marco Asensio et Donyell Malen, de sorte qu'une place dans les six premiers semble intéressante.

Le manque d'activité d'Arsenal en matière de transferts l'a laissé à 11,00 pour le titre. Les blessures les ont gênés et la défaite 1-0 à domicile contre West Ham United a mis en lumière leurs problèmes. Ils devront se ressaisir pour rester dans la course.

Brighton & Hove Albion, en revanche, a été actif sur le marché le mois dernier. Le club dépasse les attentes depuis un certain temps déjà, mais il est récemment devenu l'un des plus grands dépensiers du monde. Grâce à la profondeur de son effectif, il est bien équipé pour atteindre le top 6, comme en témoignent ses trois victoires consécutives.

La Liga

Le mercato d'hiver a été relativement calme dans l'élite espagnole, sept clubs n'ayant même pas recruté un seul joueur. Cela inclut les trois premiers - Barcelone, Real Madrid et Atlético Madrid - mais cela ne doit pas être considéré comme une mauvaise fenêtre, car ils n'avaient tout simplement pas besoin de renforts. Ces trois équipes restent les seuls concurrents réalistes dans la course au titre.

La lutte pour la quatrième place est cependant très ouverte, avec l'Athletic Bilbao (1,15) et Villarreal (3,50) en tête. La lutte pour la sixième place est encore plus intense, puisque tous les clubs, jusqu'à Getafe (14e), ont au moins une chance de s'en sortir. Le Betis, le nouveau club d'Antony, fait partie de ces équipes.

Les Verdiblancos ont perdu Assane Diao, parti à Côme en Serie A, mais l'ont remplacé en prêtant l'attaquant brésilien de Manchester United. Cucho Hernandez a également été ajouté à l'équipe, qui a remporté quatre de ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues.

Une place dans les quatre premiers (à 61,00) est probablement hors de portée, mais les nouvelles recrues pourraient leur permettre de progresser en Europe. Le Betis a été éliminé de la Ligue des champions et est tombé dans la Ligue des conférences, où il sera optimiste quant à ses chances. Avec Chelsea dans la compétition, gagner le trophée est un grand défi, mais atteindre la finale est tout à fait réalisable.

Serie A

Les clubs italiens de première division ont été actifs lors de la fenêtre de transfert de janvier. L'AC Milan et la Juventus ont été parmi les plus dépensiers dans la poursuite de leurs objectifs européens. Les résultats récents suggèrent que leurs efforts ont porté leurs fruits. Une place dans les quatre premiers (à 7,50) est peut-être hors de portée pour le Milan, mais la Juve (1,20) semble en bonne forme.

Il est intéressant de noter que c'est une équipe située plus bas dans la division qui a le plus dépensé. Après leur premier match de l'année 2025, les hommes de Cesc Fabregas se sont retrouvés juste au-dessus des trois dernières places. Ils ont senti qu'ils devaient faire quelque chose.

Ils ont réagi en investissant dans Maxence Caqueret, Anastasios Douvikas et Assane Diao - et depuis le 1er janvier, ils n'ont perdu que quatre matches. Diao a déjà marqué cinq buts pour eux. La relégation semble désormais improbable, et avec les trois dernières places à affronter dans les prochaines semaines, le club devrait remporter plus de victoires que de défaites.