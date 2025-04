Le top 6 des clubs qui méritent d'être soutenues en Europe et qui n'ont plus grand-chose à jouer sur le plan national

La victoire d'Arsenal sur le Real Madrid montre les dangers qu'il y a à affronter en Europe des équipes qui n'ont pas d'ambitions nationales.

Les saisons nationales de Tottenham, Manchester United, l'Eintracht Francfort, le PSG et les Rangers sont presque terminées, mais ces clubs peuvent-ils encore représenter une menace en Europe ?

Paris Cotes Arsenal gagne la Champions League 4.00 PSG gagne la Champions League 3.25 Manchester United gagne l'Europa League 4.50 Tottenham gagne l'Europa League 5.00 Glasgow Rangers gagne l'Europa League 25 Eintracht Francfort gagne l'Europa League 8.00

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les équipes deviennent-elles plus dangereuses en Europe lorsqu'elles n'ont plus d'enjeu national ?

Il est tout à fait légitime de se poser cette question, car plusieurs équipes n'ont plus grand-chose à jouer dans leurs championnats nationaux respectifs.

En Europa League, Manchester United et Tottenham sont tous deux coincés en milieu de tableau de la Premier League, sans aucune chance de terminer dans la première moitié du classement, et encore moins de se qualifier pour l'Europe.

En fait, gagner l'Europa League pourrait être le seul moyen pour United et les Spurs de se qualifier pour l'Europe la saison prochaine. Un triomphe leur assurerait une participation directe à la Ligue des champions la saison prochaine et les aiderait à réparer les erreurs commises lors de leurs terribles campagnes en Premier League.

Il en va de même pour les Glasgow Rangers, qui sont certains de terminer deuxièmes du Celtic en SPL. Quant à l'Eintracht Francfort, il est également loin du compte en tête de la Bundesliga.

Il en va de même pour deux des quarts de finalistes de la Ligue des champions. Arsenal est désormais à 11 points du leader de la Premier League, Liverpool, et le titre semble désormais hors de portée. De son côté, le PSG a déjà décroché son 11e titre de champion de Ligue 1 en 13 saisons, avec un écart stupéfiant de 22 points et une invincibilité totale.

Arsenal et le PSG ont déjà prouvé qu'ils pouvaient être des adversaires dangereux lorsqu'ils se concentrent uniquement sur la Ligue des champions. Les Gunners ont écrasé le Real Madrid 3-0 lors du match aller de leur quart de finale, tandis que le PSG a également pris l'avantage 3-1 à l'aller contre Aston Villa.

L'histoire suggère-t-elle que la forme nationale ne prédit pas le succès européen ?

Si l'on examine la liste des récents vainqueurs de la Ligue des champions, la forme nationale semble être un indicateur de la réussite européenne.

Les vainqueurs de la Ligue des champions des trois dernières saisons ont également remporté leurs championnats nationaux respectifs. Au cours des sept dernières années, seuls le Real Madrid (2017/18) et Chelsea (2020/21) ont dérogé à cette tendance.

En 2017/18, le Real a terminé troisième de la Liga, à 17 points du champion, le FC Barcelone. En 2020/21, Chelsea s'est contenté de la quatrième place, à 19 points du champion Manchester City.

La situation est légèrement différente si l'on examine la liste des récents vainqueurs de l'Europa League. En 2022/23, Séville, vainqueur de l'Europa League, a terminé dans la dernière moitié de la Liga, à seulement neuf points de la zone de relégation.

L'année précédente, l'Eintracht Francfort a également réussi à remporter la Ligue Europa alors qu'il n'avait terminé que 11e de la Bundesliga allemande. La tendance se poursuit en 2020/21, puisque Villarreal a terminé en dehors des places qualificatives pour l'Europe en Liga et a remporté l'Europa League.

Que nous révèlent ces tendances ? En Ligue des champions, il semble que les équipes les plus fortes se hissent toujours au sommet. En revanche, en Europa League, les équipes peuvent avoir des campagnes nationales indifférentes et régner en maître dans la compétition européenne de second rang.

Quelles sont les équipes nationales les moins performantes qui valent le plus la peine d'être soutenues en Europe ?

Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, Tottenham semble offrir la meilleure valeur sur le marché de l'Europa League à l'heure actuelle.

Malgré les spéculations qui entourent l'avenir d'Ange Postecoglu, les Spurs semblent être dans le bon côté du tirage au sort. Ils affronteront Francfort en quarts de finale, avant une éventuelle demi-finale contre la Lazio ou Bodo/Glimt.

Francfort a obtenu une moyenne de 1,25 point par match lors de ses huit derniers matches de Bundesliga. La Lazio n'a remporté que deux de ses cinq derniers matches de Serie A, tandis que la saison Eliteserien de Bodo/Glimt ne fait que commencer.

Bien que Manchester United ait impressionné en battant la Real Sociedad en huitièmes de finale, des épreuves plus difficiles l'attendent, avec Lyon en forme et potentiellement l'Athletic Bilbao.

Sur le marché des matchs aller de la Ligue des champions, soutenir Arsenal et le PSG pourrait être une option en ce moment. Les deux équipes sont bien placées pour s'affronter lors d'une éventuelle demi-finale, et l'une d'entre elles a donc de fortes chances d'atteindre au moins la finale.

Aucun match important de Premier League ou de Ligue 1 ne se profilant à l'horizon, les deux équipes peuvent concentrer tous leurs efforts sur la qualification pour la finale.