Le top 5 des buteurs européens sur lesquels miser en ce week-end de Pâques !

Les stars de Premier League, de Serie A, de Bundesliga, de Ligue 1 et de Liga brillent. Nous en avons sélectionné 5 pour marquer ce week-end.

Nous passons en revue les cinq principaux championnats européens à la recherche de buteurs exceptionnels. Certains joueurs sont en pleine forme alors que la saison touche à sa fin.

Paris buteur Cotes Omar Marmoush - Man City 2.22 Lautaro Martinez - Inter Milan 3.15 Serhou Guirassy - Borussia Dortmund 1.73 Georges Mikautadze - Lyon 2.17 Julian Alvarez - Atlético Madrid 2.28

Omar Marmoush - Manchester City vs Everton

Avec la blessure d'Erling Haaland, Omar Marmoush semble être devenu la plus grande menace de but de Pep Guardiola. L'Égyptien s'est rapidement adapté à la Premier League et semble déjà très à l'aise. Rien qu'en championnat, il a déjà inscrit six buts, et il visera les deux chiffres.

Le prochain match des Citizens sera un déplacement chez une équipe d'Everton qui n'a remporté que deux de ses dix dernières victoires, toutes compétitions confondues. Depuis le début du mois de février, ils n'ont gardé que deux buts inviolés et Marmoush, qui a inscrit trois buts en quatre matches, sera impatient de recommencer. Les Toffees, quant à eux, n'ont que leur fierté à défendre.

Lautaro Martinez - Inter Milan vs Bologne

Lautaro Martinez s'est distingué récemment avec l'Inter Milan. Ses deux buts en deux matchs contre le Bayern Munich ont contribué à la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Ses 20 buts en Serie A et en Ligue des champions ont été déterminants pour les Nerazzurri.

Leur adversaire, Bologne, doit réagir après sa défaite contre l'Atalanta, mais ce sont les visiteurs qui ont le vent en poupe. L'I Rossoblù n'a réalisé que deux matches sans encombre lors de ses dix dernières sorties. L'Inter se battant pour le titre, les Nerazzurri devraient saisir l'occasion, en particulier Martinez, qui a inscrit son 150e but sous le maillot de l'Inter.

Serhou Guirassy - Borussia Dortmund vs Mönchengladbach

Le Borussia Dortmund a connu des hauts et des bas ces dernières semaines. Les 10 derniers matches se sont soldés par autant de victoires que de défaites, mais la large victoire contre Barcelone a sans doute donné un coup de fouet au club. L'homme fort de la soirée, Serhou Guirassy, aura à cœur de terminer la saison en beauté.

Dortmund et le Borussia Mönchengladbach se disputent tous deux une place européenne en Bundesliga, et le match de ce week-end pourrait jouer un rôle important. Le triplé de Guirassy contre Barcelone l'a revitalisé et il n'est plus qu'à deux buts d'atteindre la barre des 30 réalisations pour sa première saison au BVB. Une fin de saison en fanfare l'attend.

Georges Mikautadze - Lyon vs St. Etienne

Sur les 10 dernières journées de Ligue 1, seul le Paris Saint-German (32) a marqué plus de buts que l'Olympique Lyonnais (27). Neuf d'entre eux ont été marqués ou préparés par Georges Mikautadze. L'attaquant géorgien est en grande forme et si Lyon veut se qualifier pour la Ligue des champions, il devra être au cœur de l'action.

Avec trois buts lors de ses quatre derniers matches en championnat, et 15 toutes compétitions confondues, il a démontré sa valeur. Saint-Étienne, quant à lui, est en difficulté et n'a gardé qu'une seule cage inviolée depuis le début du mois de décembre. Mikautadze et Alexandre Lacazette espèrent exploiter cette situation.

Julian Alvarez - Atlético Madrid vs Las Palmas

Julian Alvarez s'est avéré être une recrue très judicieuse pour l'Atlético Madrid. L'Argentin a marqué 26 fois en 48 sorties avec le club jusqu'à présent, dont trois lors de ses deux derniers matches. Samedi, l'Atlético Madrid affronte une équipe de Las Palmas qui a encaissé 52 fois en Liga, et les Colchoneros ont une place en UCL à assurer.

Alvarez a inscrit huit buts lors de ses neuf derniers matches de championnat, dont deux où il n'a pas débuté. Le joueur de 25 ans est devenu très prolifique en Espagne, avec une moyenne de près d'un but tous les deux matches. Compte tenu de son palmarès et de la lutte que se livrent les Amarillos, il semble être une bonne option pour trouver le chemin des filets.