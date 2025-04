Le top 4 des équipes condamnées en Europe sur lesquelles il faut parier !

Montpellier vs Le Havre

Lecce vs Venezia

Monza vs Como

Real Valladolid vs Getafe

Valladolid, Monza et Montpellier sont au bord du gouffre, tandis que Lecce chute. Au moins l'un d'entre eux pourrait se remettre sur les rails.

En Espagne, en Italie et en France, plusieurs clubs sont en grande difficulté. Nous nous penchons sur leur avenir.

Paris Cotes Getafe bat le Real Valladolid 1.84 Monza et Côme font match nul 3.70 Lecce bat Venezia 2.23 Montpellier vs Le Havre - Les deux équipes marquent 1.58

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Real Valladolid - En route pour la descente

Le Real Valladolid, qui appartient à la légende brésilienne Ronaldo, fait figure de favori pour la descente depuis un certain temps déjà. Il n'a pris qu'un seul point sur les 30 derniers disponibles, et ce point a été pris contre l'équipe qui lui est directement supérieure. Ils occupent la dernière place de la Liga, à 11 point du premier non-relégable, et sont condamnés à la descente.

Leur prochain match les opposera à Getafe, une équipe de milieu de tableau. L'équipe de José Bordalas n'a pas grand-chose à jouer, si ce n'est sa fierté personnelle, mais certains résultats récents suggèrent qu'elle se bat encore. Ils ont récemment battu l'Atlético Madrid et, même à l'extérieur, ils sont favoris à Valladolid.

La lanterne rouge d'Alvaro Rubio ne montre aucun signe de combativité alors qu'elle est confrontée à la réalité de la relégation en Segunda División. Ils ne parviennent pas à garder leur cage inviolée, marquent à peine, et une nouvelle défaite se profile à l'horizon au stade José Zorrilla.

Monza - Un club au bord de la relégation

Comme Valladolid en Espagne, le club italien de Monza semble avoir aucune chance. L'équipe est lanterne rouge de la Serie A et accuse un retard de 10 points sur Lecce, 17ème, ce qui est quasiment impossible à combler. Cependant, l'équipe d'Alessandro Nesta a pris des points à domicile contre certaines équipes, et son prochain adversaire n'est pas très florissant.

Côme a fait ce qu'il fallait pour éviter la descente. Des victoires impressionnantes contre l'Udinese, la Fiorentina et Naples leur ont permis de creuser un écart important avec les trois derniers. Cependant, ils n'ont pas pu se défaire des relégables Venezia et Empoli en mars, et Monza a l'avantage du terrain.

Un match nul contre Lecce, Parme et peut-être Côme ne permettra pas à l'I Brianzoli de rester dans l'élite italienne. Mais cela montrerait au moins à son manager, une légende des Azzurri, qu'il y a encore de la combativité chez les Brianzoli.

Lecce - Une chance d'arrêter la chute

A la fin du mois de janvier, alors que Lecce venait de battre Parme 3-1, le statut de l'I Salentini ne semblait plus faire de doute. Le club était 13e et, même si l'écart de points avec la zone de relégation était faible, il semblait faire ce qu'il fallait.

Cependant, après une série de cinq défaites consécutives, ils sont sur le point de glisser dans les trois dernières places. Les hommes de Marco Giampaolo n'ont marqué que trois buts lors de leurs sept dernières rencontres, et le départ de Patrick Dorgu pour Manchester United n'a certainement pas aidé. Ce week-end, cependant, ils ont une grande opportunité à saisir.

Lecce affronte Venezia, qui n'a pas gagné à l'extérieur depuis le mois de mai, et une victoire pourrait lui permettre de s'éloigner de la zone de décrochage. Ils devront retrouver un peu de leur forme à domicile de fin 2024, mais Nikola Krstović a retrouvé son sens du but avant la trêve internationale. Cela pourrait s'avérer très utile.

Montpellier - L'ancien vainqueur de la Ligue 1 en crise

Lors de la saison 2011/12, une nouvelle force surprenante a émergé dans le football français. Montpellier, emmené par Olivier Giroud et Younès Belhanda, a arraché le titre au PSG contre toute attente. Bien que leur succès ait été de courte durée, les Montpelliérains sont restés dans l'élite pendant les 12 saisons qui ont suivi.

Cet été, l'équipe de Jean-Louis Gasset est en crise. Le Français n'a gagné que trois matches depuis sa prise de fonction en octobre, et la Paillade ne semble pas en mesure de remonter la pente. Le club est à 11 points du premier non-relégable, avec sept matches à jouer, et il a perdu sept fois d'affilée.

Ce week-end, cependant, ils affrontent une équipe dont le bilan défensif est presque aussi mauvais que le leur. Le Havre est en meilleure forme, avec trois solides victoires en février/mars qui lui donnent une chance de se battre, mais il a du mal à garder ses buts. Avec 16 matches depuis le dernier, Montpellier pourrait mettre fin à sa série de quatre matches sans but, même s'il s'incline.