Le faible nombre de buts de Leicester crée une opportunité de pari intéressante !

Brighton vs Leicester

Leicester vs Liverpool

Leicester étant sur le point de battre un record en Premier League, parier sur une défaite de Leicester peut s'avérer avantageux pour les parieurs.

Leicester a du mal à marquer des buts en Premier League depuis que Ruud van Nistelrooy en a pris la direction.

Paris Cotes Brighton gagne sans prendre de but 1.87 Liverpool gagne sans prendre de but 1.89

Leicester en passe de battre le record de la Premier League

Le parcours de Leicester en Premier League cette saison pourrait entrer dans l'histoire, mais cette fois pour de mauvaises raisons. Contrairement à la saison 2015/16, où Leicester avait miraculeusement remporté le titre, c'est tout le contraire qui s'est produit pour les Foxes, qui sont menacés d'une relégation imminente.

Actuellement à la 19e place avec 17 points, ce n'est pas le retour en première division que les fans espéraient. Leicester n'a pas réussi à marquer le moindre but lors de ses huit derniers matches de championnat.

Le record actuel est de neuf matches sans but, établi par Crystal Palace lors de la saison 94/95. Leicester est à un match d'égaler ce fameux record, et à deux de le battre. Leicester a deux matches difficiles à venir, l'un à Brighton et l'autre à Liverpool, leader du championnat.

L'équipe de Ruud van Nistelrooy n'a pas réussi à marquer lors de 10 de ses 11 derniers matches, à l'exception d'une victoire 1-2 contre Tottenham. Depuis l'arrivée de l'entraîneur néerlandais, Leicester a perdu 15 matches de championnat, dont les huit derniers consécutifs. Leicester n'a remporté qu'un seul de ses 15 derniers matches de Premier League.

Les Foxes ont toujours eu du mal à marquer des buts cette saison, leur meilleur buteur, Jamie Vardy, 38 ans, n'ayant inscrit que sept buts. En tant qu'équipe, Leicester est la deuxième équipe la moins prolifique de la division, avec seulement 25 buts à son actif.

Les anciens champions de Premier League sont également les deuxièmes à avoir encaissé le plus grand nombre de buts, soit 70 jusqu'à présent.

Leicester peut-il mettre fin à sa série d'invincibilité ?

Tout d'abord, Leicester se rend à Brighton, qui lutte pour une place européenne. Brighton a un bon bilan à domicile, avec six victoires et six nuls en 15 matches depuis le début de la saison.

Les Seagulls marquent en moyenne 1,4 but par match à domicile, tandis que Leicester marque un peu moins d'un but en moyenne lors de ses rencontres à l'extérieur. Brighton a marqué en moyenne 1,6 but par match en 31 rencontres disputées depuis le début de la saison.

Leicester, quant à lui, n'a gardé qu'une seule fois sa cage inviolée depuis le début de la saison et encaisse en moyenne 2,3 buts par match (90).

Un autre résultat nul et vierge pour les Foxes est probable, ce qui signifie qu'une victoire de Brighton sans prendre de but a beaucoup de valeur.

Le match le plus difficile des deux est probablement celui contre Liverpool. L'équipe d'Arne Slot a été exceptionnelle toute la saison et compte actuellement 11 points d'avance sur le deuxième, Arsenal.

La dernière fois que Leicester a accueilli Liverpool au King Power, les Reds se sont imposés 0-3. Les Foxes n'ont pas réussi à battre Liverpool lors de leurs six dernières rencontres.

L'équipe de Slot est de loin l'équipe la plus prolifique de la première division anglaise, avec 72 buts marqués jusqu'à présent. Cela représente une moyenne de 2,3 buts par match.

Sur le plan défensif, Liverpool est également très performant, avec seulement 30 buts encaissés depuis le début de la saison. Les Reds ont réussi le plus grand nombre de clean sheet en championnat (13).

Une victoire de Liverpool semble très probable. Un autre match sans but pour Leicester pourrait battre le record et représenter une excellente valeur pour les parieurs.