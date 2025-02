Le déclin de Chelsea crée des opportunités de paris sur la Premier League

En décembre, Chelsea était 2e de Premier League, à 3 points du 1er. Aujourd'hui, ils sont plus proches de la 16e place que de la 1ère.

Chelsea n'a remporté que deux victoires en Premier League depuis le début de l'année. Les hommes d'Enzo Maresca peuvent-ils encore prétendre à une place dans les quatre premiers ?

Chelsea en difficulté

En décembre dernier, lorsque les buts de Marc Cucurella et Nicolas Jackson ont permis aux Blues de s'imposer face aux Bees, les hommes de Maresca représentaient une réelle menace. Seuls Manchester City et Liverpool les avaient battus, et Jackson et Cole Palmer formaient une paire d'attaquants à jalouser. Puis les choses ont changé.

Les blessures de Wesley Fofana et Romeo Lavia n'ont pas arrangé les choses, et la perte de Jackson et Noni Madueke a récemment aggravé la situation. Les Blues ont perdu le fil après le match nul contre Everton et n'ont remporté que deux des huit matches de championnat qu'ils ont disputés depuis. Depuis, ils n'ont remporté que deux des huit matches de championnat qu'ils ont disputés. Sur cette période, ils n'ont même pas atteint le niveau d'une équipe du Top 10, et encore moins du Top 4.

En septembre, ils - ou plutôt Palmer - ont battu Brighton à quatre reprises pour remporter une victoire impressionnante. Mais ce mois-ci, les Seagulls les ont éliminés de la FA Cup, avant de les écraser 3-0 à l'Amex.

Sur les 11 derniers matches, toutes compétitions confondues, l'équipe de Maresca n'a réussi à garder sa cage inviolée qu'à deux reprises, dont une fois contre Morecambe, un club de League Two. Ils n'ont également marqué plus d'une fois qu'à quatre reprises - et encore, l'un de ces matches était contre les Shrimps.

Le prochain match est un déplacement à Aston Villa, qui est invaincu à domicile depuis le mois d'octobre, et une double chance Villa / match nul à 1,45 sur Unibet semble tentante. Avec Jackson, Madueke et Marc Guiu tous blessés, Joao Felix à l'AC Milan et Christopher Nkunku qui n'a marqué qu'une fois en 2025, les choses ne semblent pas prometteuses.

Chelsea risque-t-il de manquer l'Europe ?

La forme de Chelsea en Conference League a été formidable cette saison, avec 26 buts en seulement six matches, et cela pourrait s'avérer être leur meilleure chance de se qualifier. Vous pouvez parier sur le fait qu'ils ne termineront pas dans les quatre premiers à 8/11 sur bet365, ce qui pourrait être un pari plus sûr compte tenu de leur forme. Une victoire dans la Conference League leur permettrait de se qualifier pour l'Europa League l'année prochaine.

Leur saison est loin d'être terminée, évidemment. Une place dans les deux premières places semble désormais hors de leur portée, mais Chelsea n'est qu'à un point de Man City, quatrième, à l'heure actuelle. Une bonne série de résultats pourrait complètement changer la donne, et la victoire sur Villa ce week-end (à 2,43 sur Unibet) pourrait être un énorme catalyseur. La question est de savoir si l'équipe a ce qu'il faut pour le moment.

Avec un seul joueur de plus de 30 ans dans l'effectif et la plupart des titulaires âgés de moins de 25 ans, ce projet est reconnu comme un projet à long terme. Les Blues disposent d'un effectif à fort potentiel, mais des points d'interrogation subsistent quant à la capacité de cette jeune équipe à rebondir après le marasme actuel. La pression pèse sur les épaules de joueurs comme Palmer, 22 ans, et Levi Colwill, 21 ans, et c'est beaucoup demander.

Une bonne fin de match pour renverser la vapeur

Chelsea est légèrement favori à Villa Park avec une probabilité de victoire de 39%, et Palmer est considéré comme le buteur le plus probable (à 2,39 sur Unibet). Avec deux matches consécutifs à domicile contre Southampton et Leicester City, les trois prochaines semaines pourraient être cruciales, voire déterminantes pour la saison.

Si l'on compare les Blues à leurs rivaux, ils ont les moyens de renverser la vapeur et de s'assurer la quatrième place, qui est encore à portée de main. Cependant, les buts encaissés (34) sont ceux d'une équipe de milieu de tableau, et le pourcentage de BTTS de 72% est le deuxième plus élevé de la ligue. Ce pourcentage monte à 83 % à domicile.

Cela dit, seules trois équipes de la division ont un meilleur xG (1,71 par 90 minutes), et ils peuvent certainement se maintenir à distance. Si l'on ajoute les retours de Jackson, Guiu, Lavia, Fofana et consorts en fin de saison, on peut espérer une bonne fin de saison.