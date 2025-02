La tendance des buts en Liga crée des opportunités de pari intéressantes

La Liga a tendance à voir une forte proportion de buts marqués depuis l'extérieur de la surface. Y a-t-il là une source de valeur à exploiter ?

La Liga se classe parmi les meilleurs championnats d'Europe en ce qui concerne les buts marqués depuis l'extérieur de la surface.

Les marchés de niche de la Liga peuvent être intéressants

La lutte pour le titre de la Liga entre les trois meilleures équipes suscite le plus d'intérêt de la part des parieurs, mais il est peut-être temps de regarder ailleurs. Avec des cotes aussi modestes pour les trois équipes en lice, il n'y a pas grand intérêt à soutenir l'une d'entre elles à ce stade.

Un autre angle de pari à prendre en compte est celui des buts marqués en dehors de la surface de réparation. La Liga est la seule des cinq grands championnats européens traditionnels à avoir vu deux équipes ou plus marquer des buts à deux chiffres en dehors de la surface cette année.

Le Real Madrid est le leader dans ce domaine, avec 11 buts inscrits depuis l'extérieur de la surface en Liga. Le FC Barcelone n'est pas loin derrière avec 10 buts, mais l'Atlético est un peu plus loin sur la liste avec 7 buts.

Des équipes inattendues comme le Celta Vigo et le Betis se sont hissées dans le top 5, aux côtés des trois premiers de la Liga. Le FC Barcelone étant le deuxième meilleur buteur des cinq meilleurs championnats européens cette saison, il n'est sans doute pas très surprenant de le voir figurer dans ce classement.

Parmi les 96 équipes des cinq premiers championnats européens, le Betis occupe une modeste 51e place avec 32 buts marqués cette saison. Sept d'entre eux ont été marqués à l'extérieur de la surface, ce qui signifie que 22 % des buts marqués en Liga cette saison l'ont été à l'extérieur de la surface.

C'est un chiffre impressionnant, mais ce n'est pas le meilleur, puisque le Real Valladolid a marqué 25 de ses buts en Liga depuis l'extérieur de la surface. Ils n'ont marqué que 16 buts depuis le début de la saison, mais cela montre qu'ils peuvent être efficaces de loin.

Quels sont les joueurs qui méritent d'être soutenus ?

Il y a un candidat qui s'est distingué en marquant de l'extérieur de la surface en Liga cette saison, et c'est Federico Valverde. Il a marqué cinq fois en Liga cette saison, et ses cinq buts ont été inscrits depuis l'extérieur de la surface.

Trois autres joueurs ont inscrit plus de deux buts depuis l'extérieur de la surface cette saison, ce qui constitue leur total de buts pour la saison. Il s'agit de Pape Gueye (Villarreal), Fran Beltran (Celta Vigo) et Jofre Carreras (Espanyol).

Beltran est particulièrement remarquable, car il joue pour une équipe du Celta qui se classe parmi les cinq premiers pour les buts marqués depuis l'extérieur de la surface en Liga. Il a inscrit deux des sept buts de ce type marqués par le Celta cette saison, ce qui en fait un excellent pari statistique.

Il s'agit certainement d'un marché qui pourrait apporter de la valeur aux parieurs.

Le joueur le moins cher de ce match était Kylian Mbappé, et le Français a marqué trois fois de l'extérieur de la surface cette saison. Il s'agit du deuxième plus grand nombre de buts en Liga, et pourtant Valverde a été payé près de deux fois plus cher pour marquer un tel but. Valverde pourrait être une valeur sûre pour la suite de la saison.

Seuls deux joueurs en Liga ont tenté plus de tirs depuis l'extérieur de la surface que l'Uruguayen cette saison. Il s'agit de Lamine Yamal et de Raphinha du FC Barcelone. Lors de leur match de Copa del Rey en milieu de semaine, ils étaient évalués à 11,00 et 6,50 respectivement pour marquer de l'extérieur de la surface.

Yamal et Raphinha ont tous deux marqué deux fois de l'extérieur de la surface en Liga cette saison. Ces deux joueurs représentent 40 % des buts de Barcelone marqués depuis l'extérieur de la surface en Liga.

Les trois joueurs à surveiller sont Dodi Lukebakio, Alex Baena et Isi Palazon. Ils ont tous tenté plus de 24 tirs depuis l'extérieur de la surface en Liga cette saison sans marquer. Si les bookmakers n'ont pas remarqué leur capacité à tirer de loin de manière prolifique, il pourrait y avoir une énorme valeur ajoutée à ce qu'ils marquent de l'extérieur de la surface.