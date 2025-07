La Liga Première Journée : aperçu des paris anticipés et choix de valeur

Avec le nouvel entraîneur Xabi Alonso à la barre et un été éprouvant à la Coupe du Monde des Clubs, Osasuna pourrait-il être un pari intéressant pour la journée d'ouverture ?

Après une longue campagne estivale à la Coupe du Monde des Clubs, un Real Madrid fatigué pourrait être pris à froid par Osasuna lors de la journée d'ouverture.

Sélection de matchs de la première journée Cotes Osasuna bat le Real Madrid 13.0 Real Betis bat Elche 2.50 Villarreal bat Real Oviedo 1.45 Alaves bat Levante 2.05 Rayo Vallecano bat Girona 3.50

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Un début imprévisible pour la saison de La Liga

Prédire les résultats de la première journée ne sera pas facile. Le marché des transferts est encore ouvert, et les changements d'effectif en cours compliquent les prédictions. Cependant, les premiers mouvements du marché pourraient offrir de la valeur aux parieurs.

La Liga accueille trois nouvelles équipes cette saison, avec le Real Oviedo, Levante et Elche rejoignant l'élite. Elles espèrent faire mieux que le trio promu de l'année dernière, dont deux sont redescendues immédiatement.

C'est une introduction difficile pour les trois. Oviedo et Levante commencent tous deux leur campagne par des matchs à l'extérieur. Elche a un match à domicile, mais débuter contre les finalistes de la Conférence League 24/25, le Real Betis, n'est pas l'ouverture idéale.

À l'autre bout du tableau, Barcelone vise à conserver son titre de La Liga, tandis que ses rivaux du Clasico, le Real Madrid, cherchent à le récupérer. Madrid est maintenant sous une nouvelle direction, avec Xabi Alonso aux commandes. Après un calendrier estival éprouvant à la Coupe du Monde des Clubs, peu savent à quoi s'attendre d'eux.

Sur le papier, les deux favoris pour le titre ont des ouvertures favorables. Madrid accueille Osasuna, tandis que Barcelone se déplace pour affronter Majorque, aucune de ces équipes n'ayant terminé dans les places européennes la saison dernière.

Parier contre Madrid pourrait offrir une valeur incroyable

Après avoir participé à la Coupe du Monde des Clubs en Amérique cet été, Madrid n'a pas vraiment eu ce qu'on pourrait appeler une véritable pause. Alors que certains joueurs qui n'étaient pas en service international ont profité de quelques semaines de repos après la saison, la plupart de l'effectif du Real était avec leurs équipes nationales.

S'ils atteignent la finale de la Coupe du Monde des Clubs - à peine un mois avant le début de La Liga - leur temps de préparation pour la nouvelle saison pourrait être aussi court que deux semaines. C'est loin d'être idéal, d'autant plus qu'ils s'adaptent encore à la vie sous un nouvel entraîneur.

Avec tant de choses contre eux le jour d'ouverture, parier sur une victoire surprise d'Osasuna pourrait être une énorme source de valeur. Ils devraient être cotés généreusement jusqu'au coup d'envoi, donc surveiller de près la situation estivale de Madrid pourrait être la meilleure approche à adopter.

De même, parier contre les équipes nouvellement promues pourrait être une approche intelligente pour les parieurs. Seule une des trois équipes promues a gagné lors du week-end d'ouverture la saison dernière - le Real Valladolid, qui affrontait d'autres nouveaux venus, l'Espanyol !

Au cours des trois saisons précédentes, aucune des équipes nouvellement promues n'avait gagné son match d'ouverture, donc il y a une longue histoire de ces équipes qui peinent le jour d'ouverture. Avec toutes trois affrontant des premiers matchs difficiles, il semble y avoir de la valeur à parier contre Oviedo, Levante et Elche.

Un autre choix intéressant est Rayo Vallecano, qui affronte Girona à l'extérieur lors du week-end d'ouverture. Rayo est coté à des cotes tout aussi impressionnantes que les trois équipes nouvellement promues pour remporter le titre. Cependant, une victoire lors de la première journée est beaucoup plus accessible.

Ils ont terminé la campagne en beauté, décrochant une place dans le top huit et assurant une place en Conférence League. En raison de leur participation aux qualifications de cette compétition, ils auront acquis de l'expérience avant Girona et devraient être prêts plus tôt. Cela en fait un choix attrayant pour le week-end d'ouverture, et à de longues cotes, ils ne devraient pas être négligés.