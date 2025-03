La forme d'Antony est-elle suffisante pour parier en faveur du Betis à Leganes et en 8e de finale de Conference ?

Antony est une valeur sûre pour le déplacement du Betis à Leganes. Peut-il également aider les Verdiblancos à remporter la Ligue Europa Conference ?

La carrière d'Antony à Manchester United a été remise en question pendant un certain temps. Un prêt au Betis en janvier a relancé sa saison et celle du club andalou.

Antony a fait des débuts très intéressants depuis son arrivée Espagne

L'ailier brésilien de 25 ans, Antony, n'a pas réussi à laisser sa marque à Old Trafford lors de son passage à Manchester United. Depuis qu'il a rejoint l'Ajax en 2022, Antony n'a marqué que cinq buts en 62 apparitions avec les Red Devils.

Il n'est donc pas surprenant que Manchester ait choisi de prêter Antony en janvier, et cette décision s'est déjà avérée judicieuse.

Antony a rapidement trouvé ses marques au Betis. En seulement sept apparitions, Antony a déjà inscrit trois buts et délivré autant de passes décisives. Il a également reçu deux distinctions d'homme du match au cours de cette période.

Lorsqu'Antony a rejoint les Verdiblancos, le Betis se trouvait dans la dernière moitié de la Liga. L'impact d'Antony a été si fort qu'en l'espace d'un mois, le Betis est revenu dans la course à la qualification européenne.

Il n'est donc pas étonnant que la presse ait déjà suggéré qu'un transfert définitif au Betis conviendrait à toutes les parties. Lorsqu'on le presse, Antony refuse de fermer la porte à un départ définitif d'Old Trafford cet été, insistant sur le fait qu'il est « très heureux » et « très satisfait » de sa vie au stade Benito Villamarin.

Antony a récemment aidé le Betis à remporter sa première victoire en Liga contre le Real Madrid depuis 2020. Il était plein d'énergie et de confiance et a maintenu la défense du Real Madrid sous une pression constante.

La forme d'Antony est-elle une raison suffisante pour parier sur la victoire du Betis à Leganes ?

Le Betis se rend à Leganes, 17e, ce week-end, sachant qu'une victoire pourrait lui permettre de revenir à hauteur de Villarreal, cinquième, dans le meilleur des cas.

Leganes n'est pas en reste à domicile, puisqu'il a battu l'Atlético de Madrid en janvier et le FC Séville en novembre. Cependant, il n'a remporté qu'une seule victoire en championnat lors de ses sept derniers matches et la menace de la relégation se fait de plus en plus forte.

Le Betis a également enregistré une moyenne de deux points par match lors de ses huit dernières rencontres de Liga. Cette forme a coïncidé avec l'arrivée d'Antony, qui a considérablement amélioré le rendement offensif du Betis lors de ses sept apparitions. Le Betis a marqué 13 buts lors de ses sept derniers matches de Liga, dépassant ainsi sa moyenne de la saison qui n'est que de 1,30 but par match.

Même leur seule défaite avec Antony dans l'équipe aurait pu leur être favorable. Le Betis menait 2-0 sur le terrain du Celta Vigo, mais il a perdu l'avantage et s'est incliné 3-2 de manière spectaculaire.

Antony est évalué à 2,45 pour délivrer une passe décisive ou marquer un but ce week-end. La probabilité réelle est d'environ 40%, si l'on se réfère à ses trois buts et passes décisives en sept apparitions. Par ailleurs, les cotes d'Unibet indiquent qu'Antony a 40% de chances de marquer ou de délivrer une passe décisive, ce qui représente une valeur de 3-4%.

Compte tenu de la forme récente d'Antony, il peut également être intéressant de regarder les cotes de son adversaire probable pour un carton dimanche. Valentin Rosier est le latéral droit le plus probable pour Leganes. Le Français de 28 ans a déjà accumulé six cartons jaunes en 24 matches cette saison.

Antony pourrait également aider ses nouveaux coéquipiers à se battre pour les honneurs européens dans les semaines à venir. Actuellement proposé à 7,00, le Betis est le deuxième favori pour remporter la Ligue Europa Conference. Ils ont un parcours favorable jusqu'à la finale, où le géant de Premier League, Chelsea, est le plus susceptible de les attendre.

On peut dire sans risque de se tromper que la carrière d'Antony a été revitalisée, car il aide le Betis à être compétitif sur les fronts nationaux et continentaux.