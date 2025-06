Pronostic Juventus vs Manchester City 26/06/2025 : Trois conseils pour le dénouement du Groupe G

C'est l'heure de la décision pour le Groupe G, et nous avons trois pronostics Juventus vs Manchester City lors de leur rencontre en Coupe du Monde des Clubs, jeudi 26 juin.

Notre expert en paris s'attend à ce que l'équipe de Pep Guardiola, City, prenne le dessus sur la Juventus à Orlando dans un match qui promet d'être riche en buts.

+

Pronostic Juventus vs Manchester City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Juventus vs Manchester City

Manchester City vainqueur à une cote de 1,76 sur Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,85 sur Winamax

Erling Haaland marque à une cote de 2,10 su Winamax

Manchester City devrait battre la Juventus 3-2 en Floride.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La Juventus et Manchester City sont déjà qualifiés pour la prochaine étape de la Coupe du Monde des Clubs, mais la première place est en jeu. Les Italiens abordent ce match en grande forme, ayant remporté leurs quatre derniers matchs. Ils sont invaincus depuis sept rencontres et brillent aux États-Unis. Avec neuf buts en deux matchs, ils sont une force avec laquelle il faut compter.

City est également en excellente forme. Ils ont aussi remporté quatre victoires consécutives avant ce match, n'ayant subi qu'une seule défaite lors de leurs 15 dernières rencontres. Ils ont écrasé Al Ain 6-0 lors de leur dernière sortie et seront pleins de confiance au Camping World Stadium.

Les effectifs probables pour Juventus vs Manchester City

Composition attendue de Juventus : Di Gregorio, Kalulu, Savona, Kelly, Cambiaso, Thuram, McKennie, Costa, Yildiz, Kolo Muani, Conceicao

Composition attendue de Manchester City : Ederson, Khusanov, Akanji, Gvardiol, Savinho, Foden, Reijnders, Gundogan, Marmoush, Cherki, Haaland

Pep pour prendre le dessus

Terminer en tête du Groupe G permettra probablement d'éviter le Real Madrid au prochain tour, ce qui constitue un avantage considérable. Sur le papier, City possède un effectif plus solide et une meilleure profondeur de banc, il n'est donc pas surprenant de les voir favoris pour ce match.

Guardiola doit se passer de Mateo Kovacic en raison d'une blessure, et Claudio Echeverri pourrait être incertain après être sorti en boitant récemment. Mis à part cela et la suspension de Rico Lewis, l'équipe est en pleine forme. Cela offre à leur entraîneur un agréable dilemme de sélection, puisqu'il a déjà utilisé deux XI entièrement différents lors des matchs de la Coupe du Monde des Clubs jusqu'à présent.

Cette capacité à faire tourner les joueurs pourrait permettre à l'équipe anglaise de prendre le dessus, mais elle n'aura certainement pas la tâche facile face aux Bianconeri. Ils ont remporté neuf de leurs onze derniers matchs avant cette confrontation et seront donc confiants, même s'ils n'ont pas battu la Juve depuis les années 1970.

Pronostic 1 Juventus vs Manchester City : Manchester City pour gagner à une cote de 1.76 sur Winamax

Des buts en pagaille à Orlando

Étant donné que les deux équipes sont déjà qualifiées et qu'il n'y a aucune garantie concernant leurs adversaires en phase à élimination directe, ce match pourrait être ouvert. Aucune des deux équipes n'a grand-chose à perdre, et ayant marqué 17 buts à elles deux dans la Coupe du Monde des Clubs jusqu'à présent, elles ne sont pas timides devant le but. City n'a pas encore encaissé de but, mais l'équipe d'Igor Tudor a été une véritable menace.

Kenan Yıldız a été le joueur le plus prolifique de la Juve jusqu'à présent, avec trois buts en deux matchs, tandis que Randal Kolo Muani a également impressionné. City, quant à elle, a déjà eu sept buteurs différents, ce qui les rend dangereux de plusieurs manières.

Deux des quatre derniers matchs des Cityzens se sont terminés avec plus de 3,5 buts marqués, tout comme les trois derniers matchs de la Juve.

Pronostic 2 Juventus vs Manchester City : Plus de 3,5 buts à une cote de 2.85 sur Winamax

Haaland entre en scène

Erling Haaland a marqué son premier but de la Coupe du Monde des Clubs 2025 lors de la déroute d'Al Ain, et il est difficile d'imaginer que ce sera son dernier en Amérique. Il en est à 32 pour la saison en 46 matchs, sans compter ceux marqués pour la Norvège. Le jeune de 24 ans reste une menace constante pour City.

Si les hommes de Guardiola veulent prendre le dessus en Floride, il y a de grandes chances que le Norvégien en soit un acteur clé. Il n'avait pas pu avoir d'impact en novembre dernier lorsque les Italiens avaient assuré une victoire 2-0 contre City. C'est pourquoi il sera déterminé à rectifier cela ici.

Tudor est bien conscient des problèmes que Haaland peut causer, mais il est prudent de ne pas concentrer toute la défense sur lui. Quoi qu'il arrive, il sera probablement difficile à contenir. Avec trois buts en quatre matchs en juin, il sera avide de plus.