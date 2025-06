Pronostic Inter Milan vs River Plate - 26/06/2025 : le Millonarios affaibli en danger

Inter vs River Plate

Découvrez nos pronostics Inter Milan vs River Plate avant leur match de Coupe du Monde des Clubs ce jeudi 26 juin.

Notre expert en paris s'attend à une victoire de l'Inter au Lumen Field, mais l'équipe coriace de River sera un adversaire de taille.

+

Pronostic Inter Milan vs River Plate : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Inter Milan vs River Plate

Inter Milan pour gagner à une cote de 1,96 chez Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 1,72 chez Winamax

Lautaro Martinez pour marquer ou faire une passe décisive à une cote de 1,92 chez Winamax

Nous prévoyons une victoire étroite de 1-0 pour l'Inter Milan contre River Plate.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'Inter a presque réalisé une saison fantastique, se battant sur tous les fronts en Italie mais n'a finalement remporté aucun trophée. Ils ont manqué la Serie A, perdu contre leurs rivaux en Coppa Italia et ont été dominés par le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Bien qu'ils abordent ce match avec une seule défaite en huit rencontres, ils n'ont pas été convaincants aux États-Unis.

Pendant ce temps, River Plate aurait déjà dû atteindre les phases finales de la compétition mais a manqué des occasions de marquer contre Monterrey. Ils n'ont pas perdu un match en 90 minutes depuis début mars, mais cela pourrait changer à Seattle. Trois suspensions importantes pourraient les affaiblir considérablement.

Les effectifs probables pour Inter Milan vs River Plate

Composition attendue de Inter Milan : Sommer, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, Martinez

Composition attendue de River Plate : Armani, Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Acuna, Fernandez, Kranevitter, Aliendro, Mastantuono, Colidio, Meza

Inter pour en profiter

Sur le papier, l'Inter est l'équipe la plus forte, abordant la Coupe du Monde des Clubs en tant que finaliste de la Ligue des Champions. Cependant, les équipes sud-américaines ont déjà créé la surprise dans la compétition, et River sera désireux de le faire à nouveau. Leur inquiétude est qu'ils ne seront pas au complet.

Kevin Castano a été suspendu en raison d'un carton rouge au Rose Bowl, tandis qu'Enzo Perez et Giuliano Galoppo sont dans la même situation après leurs avertissements. Cela obligera Marcelo Gallardo à changer complètement sa composition, ce dont les Italiens pourront profiter. Les deux équipes ont un bilan presque identique dans le groupe E, et ce match décidera qui remportera le groupe.

Les Nerazzurri ne se sont pas remis de leur match contre le PSG. Cependant, avec les Millonarios affaiblis, les géants de la Serie A devraient l'emporter.

Pronostic 1 Inter Milan vs River Plate : Inter Milan pour gagner à une cote de 1,96 chez Winamax

Une affaire serrée

Les deux équipes ne devraient pas commencer de manière agressive à Washington alors qu'elles se disputent la première place. L'Inter a à peine battu les Urawa Red Diamonds, et les deux équipes ont fait match nul avec moins de 2,5 buts contre les Mexicains de Monterrey. Les Argentins savent qu'ils n'ont besoin que d'un point pour finir premiers et pourraient jouer en conséquence.

En fin de compte, avec des joueurs comme Lautaro Martinez dans leur arsenal, l'équipe européenne devrait être capable de marquer au moins une fois. Deux buts ou moins ont été marqués dans trois des trois derniers matchs de River, et la même chose s'est produite dans la moitié des six derniers matchs de l'Inter.

Bien sûr, un match à score élevé n'est pas à exclure, mais le contexte suggère un match serré. Le fait que Monterrey puisse dépasser les deux équipes avec une grande victoire sur leurs adversaires japonais ajoute un peu de piquant.

Pronostic 2 Inter Milan vs River Plate : Inter Milan vs River Plate Pari 2 : Moins de 2,5 buts à une cote de 1,72 chez Winamax

Le buteur incontournable des Nerazzurri

Quand l'Inter Milan a besoin d'un but, c'est généralement un joueur en particulier qui le marque. Martinez a inscrit 24 buts cette saison et a maintenu sa forme sous le nouveau manager Cristian Chivu, avec deux buts en deux matchs aux États-Unis. Il a marqué un égalisateur crucial contre les Mexicains et a ouvert le score contre les Urawa Reds.

Pendant ce temps, il n'est pas seulement un buteur, car l'Argentin a réalisé sept passes décisives au cours de la saison 2024/25 et devrait être la plus grande menace globale de l'Inter. River n'a gardé que deux clean sheets lors de ses 10 derniers matchs, il verra donc une chance d'ajouter à son total de la saison. Il a une chance extérieure pour le Soulier d'Or si son équipe peut rester dans le tournoi.