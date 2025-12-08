Pronostic Inter Milan vs Liverpool 09/12/2025 : les Nerazzurri mettent fin à la série italienne des Reds

L'Inter a remporté 4 de ses 5 premiers matchs de phase de groupes de la Ligue des champions. Avec Liverpool toujours en forme irrégulière, c'est un véritable test difficile pour les Reds.

+

Pronostic Inter Milan vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Inter Milan vs Liverpool

Inter Milan pour gagner à une cote de 2,10 avec Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,60 avec Winamax

Lautaro Martínez - buteur à tout moment à une cote de 2,45 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Inter Milan 3-1 Liverpool

Pronostic des buteurs : Inter Milan – Martínez, Thuram, Akanji ; Liverpool – Wirtz

L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, est toujours sous forte pression. Ses Reds, incohérents, se rendent à l'Inter Milan mardi soir pour leur sixième match de phase de groupes de la Ligue des champions 25/26.

Leurs hôtes, l'Inter, sont en grande forme, tant sur le plan national qu'international. Les hommes de Christian Chivu rivalisent actuellement avec Naples pour le sommet de la Serie A. Ils ont marqué 32 buts en seulement 14 matchs de Serie A.

De même, l'Inter Milan a transporté cet élan offensif dans la phase de groupes de la Ligue des champions. Ils ont remporté quatre de leurs cinq rencontres jusqu'à présent, marquant 12 buts et n'en concédant que trois. L'Inter Milan est actuellement l'équipe en tête de la Ligue des champions pour les xG hors pénalty (12,8). Leur ligne d'attaque dynamique posera des problèmes à une défense de Liverpool en manque de confiance et de structure.

Liverpool a trois victoires et deux défaites lors de ses cinq premiers matchs de phase de groupes de la Ligue des champions cette saison. Les Reds sont 13èmes au classement, à seulement trois points au-dessus de la limite pour les playoffs à élimination directe. Une défaite à Milan pourrait les rendre vulnérables face à leurs poursuivants.

Leur forme en championnat est à peine rassurante non plus. Les Reds n'ont récolté que cinq points lors de leurs cinq derniers matchs de Premier League. Leurs résultats les plus récents sont des matchs nuls contre les équipes nouvellement promues, Sunderland et Leeds. Contre Leeds, ils ont réussi à gaspiller une avance de 3-2 à la 96ème minute.

La sélection de Mo Salah est le principal sujet de discussion, suite à sa surprenante diatribe après le match ce week-end. L'Égyptien semble frustré d'avoir été écarté récemment. Le vétéran craint d'être utilisé comme bouc émissaire pour les mauvais résultats d'Arne Slot. Ses commentaires suggèrent qu'il est presque certain d'être écarté contre l'Inter Milan.

Les effectifs probables pour Inter Milan vs Liverpool

Composition attendue d’Inter Milan : Sommer, Augusto, Akanji, Bastoni, Bisseck, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Thuram, Martínez

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Robertson, Bradley, Van Dijk, Gomez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Chiesa, Ekitike

Soutenir les hôtes pour ajouter à la misère de Slot

Il est très difficile de soutenir Liverpool en ce moment. Après avoir manqué de victoires contre deux équipes nouvellement promues en Premier League, la confiance des Reds a sérieusement été ébranlée. Cela, combiné à l'explosion de Salah ce week-end, suggère que tout n'est pas rose en coulisses à Anfield.

En revanche, l'Inter Milan est juste un point derrière les leaders actuels de la Serie A, Naples. Ils ont remporté quatre de leurs cinq matchs de phase de groupes de la Ligue des champions. Au San Siro, les Nerazzurri sont en très bonne forme. Ils ont remporté six de leurs huit matchs de Serie A, n'encaissant que cinq buts.

La principale question tourne autour de la récente forme de Liverpool en Italie. Ils ont remporté leurs cinq derniers matchs de Ligue des champions à l'extérieur contre des équipes italiennes. Cependant, l'histoire récente ne prend pas en compte la baisse flagrante de forme et de confiance des Reds depuis l'automne.

Pronostic 1 Inter Milan vs Liverpool : Inter Milan pour gagner à une cote de 2,10 avec Winamax

Des buts attendus entre deux équipes offensives

Bien que Liverpool ne soit pas à son meilleur actuellement, ils savent toujours comment attaquer. Les adversaires de mardi, l'Inter Milan, ne sont pas différents. Ces équipes sont les deux meilleures de la Ligue des champions pour les buts attendus hors pénalty (xG). L'Inter Milan mène avec 12,8, suivie de près par Liverpool avec 12,7.

Cela signifie qu'elles créent toutes deux suffisamment d'opportunités pour marquer 2,5 buts légitimes par match de phase de groupes de la Ligue des champions.

Les marchés de paris estiment qu'il n'y a que 38,46 % de chances que quatre buts ou plus soient marqués ici. Cependant, cela semble sous-estimer le marché Plus de 3,5 Buts. Depuis que Leeds a marqué trois buts contre Liverpool samedi, il est difficile de les imaginer adopter une approche défensive au San Siro. L'Inter Milan est le meilleur buteur de la Serie A, avec neuf buts de plus que toute autre équipe de la ligue.

Pronostic 2 Inter Milan vs Liverpool : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,60 avec Winamax

Une grande valeur sur Martínez pour percer la défense de Liverpool

Lautaro Martínez a été un joueur clé pour l'attaque de l'Inter Milan au cours des sept dernières années. Depuis son arrivée du Racing Club en 2018, l'Argentin a en moyenne presque un but tous les deux matchs.

Le joueur de 28 ans est maintenant à l'apogée de sa carrière – et cela se voit. Martínez a marqué sept buts en 14 apparitions en Serie A jusqu'à présent cette saison. Cependant, son taux de réussite est encore meilleur en Ligue des champions. Il a actuellement un taux de réussite de 100 %, ayant marqué quatre buts en quatre matchs de phase de groupes de la Ligue des champions.

Pourtant, les marchés de paris estiment que Martínez n'a que 38,17 % de chances de trouver le filet contre les Reds. Cela fait de Martínez le choix de valeur parmi notre trio de pronostics Inter Milan vs Liverpool.