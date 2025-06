Pronostic Espagne vs France 05/06/2025 : Des buts des deux côtés dans ce match de la Ligue des Nations

Découvrez nos trois pronostics pour le match Espagne vs France de la Ligue des Nations ce jeudi 5 juin.

Notre expert en paris prévoit une victoire espagnole alors que La Roja accueille Les Bleus.

+

Pronostic Espagne vs France : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Espagne vs France

L’Espagne gagne ou fait match nul et les deux équipes marquent à une cote de 2,30 sur Winamax

L'Espagne marque le premier but à une cote de 1,80 sur Winamax

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,96 sur Winamax

Notre expert en paris prévoit que l'Espagne battra la France 2-1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'Espagne a récemment adopté une approche "on marquera plus que vous", avec beaucoup de buts mais rarement de clean sheets. Ils se rendent à Stuttgart avec une série de 18 matchs sans défaite qui remonte à mars 2024. En tant que champions d'Europe en titre, ils sont naturellement favoris.

Les hommes de Didier Deschamps, cependant, ont été assez inconstants. Ils ont fait match nul avec Israël et perdu contre la Croatie lors de leurs quatre derniers matchs. Cependant, ils ont réussi à s'imposer contre l'Italie et ont pris leur revanche sur les Croates. Avec des options offensives fantastiques, ils seront confiants de trouver au moins le filet dans ce qui pourrait être une rencontre serrée.

Les effectifs probables pour Espagne vs France

Composition attendue de Espagne : Unai Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Dani Olmo, Yamal, Morata, Nico Williams

Composition attendue de France : Maignan, Pavard, Konaté, Lenglet, L. Hernandez, Zaire-Emery, Tchouaméni, Guendouzi, Olise, Dembélé, Mbappé

Talents offensifs sérieux sur le terrain

En regardant les joueurs qui devraient figurer pour les deux équipes, il est facile de comprendre pourquoi des buts sont attendus. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal et Nico Williams ont tous accumulé de solides statistiques en 2024/25 et seront pleins de confiance. Ils ne sont pas les seules menaces sur le terrain, cependant.

Étant donné que ni l'Espagne ni la France n'ont été imperméables lors de leurs récentes rencontres, il est raisonnable de s'attendre à des buts. Les Espagnols n'ont gardé que trois clean sheets lors de leurs 12 derniers matchs, tandis que les Français en ont réussi deux en six. Les deux équipes ont marqué dans cinq des huit matchs de La Roja en Ligue des Nations cette saison.

Ce pourrait être un duel fascinant pour les neutres étant donné le talent en jeu, et une défense parfois fragile ajoute certainement à l'excitation.

Pronostic 1 Espagne vs France : L'Espagne gagne ou fait match nul et les deux équipes marquent à une cote de 2,50 sur Winamax.

L'Espagne frappe tôt

Aucune équipe de la LNU n'a marqué plus de buts dans les 15 premières minutes des matchs que l'Espagne. Ils ont marqué six fois pendant cette période, et les Français ont concédé trois fois plus de buts en première mi-temps qu'en seconde. L'équipe de Luis de la Fuente a également la forme de son côté.

Les deux derniers matchs entre ces équipes se sont tous deux terminés 2-1, et il n'y a pas eu de 0-0 depuis 1963, donc il y a une histoire de buts. L'Espagne a marqué en premier la dernière fois qu'ils se sont rencontrés dans cette compétition, mais a finalement perdu le duel. Ils se sont rachetés avec leur victoire à l'Euro l'année dernière et seront impatients de faire de même cette semaine.

L'Espagne a marqué en premier lors de chacun de ses sept derniers matchs et constitue une menace dès le début.

Pronostic 2 Espagne vs France : L'Espagne marque le premier but à une cote de 1,95 sur Winamax.

Fête des buts attendue

Avec tant de talent sur le terrain, il est difficile de déterminer qui sera parmi les buteurs. Mbappé sera encouragé par les faiblesses défensives de l'Espagne, et le vainqueur de la Ligue des Champions, Dembélé, ressentira probablement la même chose. D'un autre côté, Yamal est en forme exceptionnelle, et Williams est une menace constante.

Jusqu'à présent, 75 % des matchs de l'Espagne en LNU se sont terminés avec plus de 2,5 buts marqués, et la moitié des rencontres de la France ont également vu autant de buts. Ce chiffre monte à 75 % pour les matchs à l'extérieur de la France, donc les fans pourraient bien se régaler à l'MHP Arena.

Les Espagnols semblent plus fiables pour ce match compte tenu de leur série d'invincibilité et de 18 buts en sept matchs. Pourtant, les Français ont beaucoup d'atouts dans leur arsenal et ne se laisseront pas faire sans se battre.