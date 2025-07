Quatre équipes promues à suivre pour des surprises lors de la journée d'ouverture

Le retour du football domestique est imminent, et plusieurs équipes font leur entrée dans l'élite après leur promotion. Pourrait-on assister à des surprises lors de la journée d'ouverture ?

Nous avons sélectionné des rencontres en Premier League, Serie A, La Liga et Ligue 1 où une équipe nouvellement promue pourrait déjouer les pronostics. Plusieurs en ont la capacité.

Équipes promues lors de la journée d'ouverture Cotes Leeds United pour battre Everton 2,32 Sassuolo vs Napoli - BTTS 1,82 Levante pour marquer 1 ou 2 buts contre Alaves 1,59 Paris FC pour battre Angers 2,17

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Accéder à l'élite n'est pas une mince affaire, et nous avons vu de nombreuses équipes lutter ces dernières années. Pourtant, il y a souvent une équipe qui défie les pronostics lors de la journée d'ouverture et démarre bien - même si leur fortune change avant la fin de la saison.

Aujourd'hui, nous nous intéressons aux équipes de la Premier League, Serie A, La Liga et Ligue 1 pour des résultats surprises. La saison dernière, cinq des douze équipes promues ont évité la défaite lors de leur premier match, et six d'entre elles ont trouvé le chemin des filets. Aucune de ces ligues n'a vu toutes les trois équipes promues battues lors de la première journée.

Leeds de retour parmi les grands

Elland Road est à nouveau un stade de première division, et il sera plein lorsque Everton viendra en visite lors de la journée d'ouverture. Leeds a été fantastique en Championship, bien trop fort pour la division, et s'est quelque peu renforcé cet été. Ils se sentiront certainement confiants face aux Toffees.

Les hommes de David Moyes ont bien terminé la dernière fois, mais ils ont connu une campagne difficile dans l'ensemble. Ce n'a pas été une fenêtre de transfert particulièrement active pour eux jusqu'à présent, et il est peu probable qu'ils écrasent Leeds. Les Whites n'ont perdu qu'un seul match de championnat à domicile toute la saison 2024/25, donc Everton doit être prudent.

L'accueil difficile de Sassuolo en Serie A

Sassuolo a obtenu sa promotion en Serie A en tant que champions de Serie B. Ils l'ont fait avec style en terminant six points devant avec une différence de buts de +40. Seule une équipe parmi les trois premières divisions italiennes a marqué plus de leurs 78 buts. Après ses 24 buts et passes décisives en 2024/25, Armand Laurienté sera désespéré de montrer qu'il a ce qu'il faut au plus haut niveau.

Napoli est bien sûr le favori, et pour de bonnes raisons, étant donné qu'ils sont les champions en titre. Cependant, I Neroverdi croient qu'ils peuvent causer des problèmes, surtout sur leur terrain, et Gli Azzurri ne peuvent pas les prendre pour acquis.

Levante sent une opportunité

Après trois saisons d'absence, Levante revient en La Liga en tant que champions de la Segunda Division avec 79 points. Ils avaient la meilleure différence de buts (+27) et ont jusqu'à présent réussi à conserver la plupart de leurs joueurs clés. Se maintenir ne sera pas facile, mais ils ont certainement le potentiel pour réussir.

La journée d'ouverture les voit opposés à Alaves, qui ne s'est maintenu que grâce à deux points la saison dernière, donc Los Azulgranas sentiront une opportunité. Ils ont marqué en moyenne 1,64 buts par match la saison dernière, et leurs adversaires ont concédé 48 fois en 38 matchs, donc les visiteurs ont une réelle chance.

Le départ presque parfait du Paris FC

Le Paris FC a échappé de peu au titre la saison dernière, mais ils ont assuré leur promotion automatique en terminant deuxièmes, quatre points devant leurs poursuivants. Stéphane Gilli a transformé son équipe en une véritable force, et ils ont hérité d'un match d'ouverture relativement favorable contre Angers alors qu'ils reviennent en Ligue 1. Cela fait 46 ans qu'ils n'ont pas été une équipe de première division.

Leurs adversaires ont à peine évité les barrages de relégation la saison dernière, et ils ont fait peu pour renforcer leur effectif depuis. Les Parisiens, quant à eux, ont dépensé un peu d'argent et seront optimistes quant à leurs chances d'éviter la relégation. Ils peuvent être à l'extérieur, mais - contrairement à leurs adversaires - auront un certain élan de leur campagne de promotion.