Comment parier sur le Real Madrid après le départ de Xabi Alonso ?

Álvaro Arbeloa, promu après son passage réussi à la tête de la Castilla, prend les rênes de l'équipe première. Le nouveau technicien madrilène compte bien entamer son mandat par une série de victoires.

Quel avenir pour le Real Madrid et Xabi Alonso ?

Le Real Madrid avait nommé Xabi Alonso l'été dernier avec l'espoir d'effacer une saison 2024/25 particulièrement morose. L'ancien coach du Bayer Leverkusen arrivait avec une réputation de tacticien moderne et innovant, un profil qui tranchait avec les entraîneurs habituels du club.

Si des profils comme Zinédine Zidane ou Carlo Ancelotti brillaient par leur gestion humaine et leur autorité naturelle dans le vestiaire, l'espoir était qu'Alonso apporte cette même aura tout en gommant les lacunes tactiques d'un effectif en manque d'inspiration.

Malgré un bilan comptable honorable de 71 % de victoires, le technicien basque a fini par échouer sur les deux tableaux. Plusieurs de ses 24 succès ont manqué de panache, souvent arrachés grâce au seul génie individuel de Kylian Mbappé. Les tensions avec certains cadres, dont un Vinícius Júnior en méforme, ont précipité sa chute.

Pour lui succéder, le Real n'a pas perdu de temps en nommant une autre figure historique passée par Liverpool : Álvaro Arbeloa. Déjà opérationnel, il dirigera ses premiers matchs contre Albacete, Levante et Monaco.

Très respecté au sein du club, Arbeloa avait succédé à Raúl à la tête de la Castilla cet été, menant la réserve à la quatrième place de son championnat. Bien qu'il reste une inconnue au plus haut niveau, sa philosophie de jeu est réputée résolument offensive.

Quant à Xabi Alonso, il devrait prendre un peu de recul durant les prochains mois. Son prestige reste intact malgré cet intermède madrilène mitigé, et le technicien de 44 ans sera sans aucun doute l'un des noms les plus courtisés pour les grands bancs européens en 2026. Un retour à Liverpool, qui le suivait déjà de près en 2024, semble être la suite logique si Arne Slot venait à partir.

Arbeloa peut-il réitérer l'exploit de Zidane ?

Le limogeage d'Alonso rappelle étrangement celui de Rafa Benítez en janvier 2016. À l'époque, le club s'était également tourné vers l'entraîneur de la réserve : un certain Zinédine Zidane. "Zizou" avait alors mené les siens vers la gloire en Ligue des champions dès sa première saison, réitérant l'exploit les deux années suivantes.

Cependant, Arbeloa hérite d'un effectif moins équilibré que celui de Zidane. Les faiblesses défensives sont réelles et l'absence d'un véritable métronome au milieu de terrain pose problème. De plus, ni Alonso ni Ancelotti n'ont réussi à faire cohabiter pleinement Vinícius et Mbappé.

Ces zones d'ombre suggèrent que le Real Madrid n'est peut-être pas le favori naturel pour la Ligue des champions cette année. En Liga, rattraper le FC Barcelone (actuellement leader avec quatre points d'avance) sera également un défi de taille. Toutefois, l'électrochoc du changement d'entraîneur pourrait avoir un impact immédiat.

Le sentiment général est que le vestiaire a "poussé" Alonso vers la sortie. Les stars madrilènes seront donc sous pression pour prouver leur valeur dès les prochaines rencontres. Le Bernabéu ayant déjà manifesté son agacement envers Vinícius, le Brésilien fera partie des joueurs scrutés de près.

Avec un Rodrygo qui monte en puissance et le jeune Gonzalo García, auteur de quatre buts sur ses trois derniers matchs, les options offensives ne manquent pas. Cela devrait suffire pour dominer Albacete (D2) en Coupe du Roi cette semaine. Les statistiques jouent d'ailleurs en faveur des Merengues : leurs adversaires encaissent en moyenne 1,62 but par match, le deuxième pire bilan de deuxième division. Miser sur plus de 2,5 buts du Real semble être une option solide pour les débuts d'Arbeloa.

En Liga, le Real devrait ensuite ne faire qu'une bouchée de Levante. L'équipe valencienne concède en moyenne 1,67 but par match. Après avoir écrasé le Betis 5-1 récemment, un scénario similaire est envisageable. Le combiné "Victoire du Real & plus de 3,5 buts" est ici très tentant.

Enfin, l'AS Monaco se déplacera au Bernabéu en Ligue des champions. Les Monégasques marquent le pas avec cinq défaites sur leurs dix derniers matchs. Si la victoire madrilène semble probable, Monaco a marqué lors de presque toutes ses sorties européennes cette saison. Le pari "Victoire du Real & les deux équipes marquent" offre donc une excellente valeur pour mardi prochain.

