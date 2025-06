Un choix à 9/1 représente une énorme valeur dans les cotes du vainqueur du Ballon d’Or

La saison 2024/25 terminée, la grande question est : qui remportera le prochain Ballon d’Or ?

La star du Barça, Lamine Yamal, est le favori en raison de l'intérêt médiatique, mais mérite-t-il autant le prix que Salah, Dembélé et compagnie ?

Marché des paris pour le vainqueur du Ballon d’Or 2025 Cotes Lamine Yamal 2.50 Ousmane Dembele 2.63 Mo Salah 10.00 Rapinha 10.00

Cotes fournies par Unibtet. Correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les attaquants de Barcelone grands favoris sur le marché du Ballon d’Or 2025

Plusieurs joueurs de la campagne 2024/25 de La Liga sont en tête du marché des paris, y compris la sensation barcelonaise de 17 ans, Lamine Yamal. L'ailier formé au Barça a connu une deuxième saison productive en football senior. Cependant, ses performances se comparent-elles à celles des autres élites européennes en dessous de lui dans les dernières cotes de pari ?

À première vue, il y a des doutes quant à savoir si Yamal mérite vraiment ses 40 % de probabilité de remporter le Ballon d’Or 2025. L'engouement médiatique autour de lui est-il exagéré ? Si c'est le cas, les dernières cotes le reflètent-elles ?

Il y a au moins deux joueurs proches du sommet du marché des paris pour le Ballon d’Or 2025 qui sont plus susceptibles de décrocher la couronne cette année.

Yamal deviendra-t-il le plus jeune vainqueur du Ballon d’Or ?

Bien que Yamal soit très jeune, sa forte forme offensive est impressionnante pour Barcelone. Il a terminé la saison 2024/25 de La Liga avec neuf buts et 13 passes décisives en 35 apparitions pour les géants catalans.

C'est quatre buts de plus que sa saison de début et huit passes décisives de plus. Sa campagne progressive 2024/25 explique pourquoi Barcelone était si désireux de le sécuriser avec un contrat amélioré et à long terme. Ils le garderont au Camp Nou jusqu'en 2031.

Apparemment, son nouveau contrat inclut un bonus financier pour la victoire du Ballon d’Or. D'un point de vue émotionnel, il est facile de voir pourquoi les gens soutiennent Yamal pour remporter le prix cette année. Il deviendrait le plus jeune vainqueur du Ballon d’Or de plus de trois ans.

Le plus jeune gagnant actuel est Ronaldo Nazario, qui a remporté le prix en 1997 à l'âge de 21 ans, trois mois et cinq jours. Cependant, plusieurs joueurs plus établis à travers l'Europe ont connu des campagnes encore plus prolifiques que Yamal.

La saison décisive de Dembélé pourrait-elle faire pencher la balance ?

L'attaquant français de 28 ans, Ousmane Dembélé, est fermement dans la course au Ballon d’Or 2025. Après six saisons avec Barcelone entre 2017/18 et 2022/23, Dembélé n'a pas réussi à s'imposer régulièrement dans l'équipe. La pression de ses 105 millions d'euros de transfert pesait lourdement sur lui.

En fait, sa meilleure saison de buteur à Barcelone a été marquée par seulement huit buts lors de la campagne de La Liga 2018/19. Depuis son retour en France pour jouer pour le Paris Saint-Germain (PSG), il semble que sa forme se soit considérablement améliorée.

Cette saison a été celle de l'éclosion qu'il menaçait d'avoir depuis près d'une décennie. Dembélé a marqué 21 buts en 29 apparitions en Ligue 1, aidant le PSG à décrocher le titre français avec 19 points d'avance. De plus, sa performance impressionnante en Ligue des champions l'a placé en tête du marché des paris pour le Ballon d’Or 2025.

Il a marqué huit buts en 14 matchs de Ligue des champions cette saison, jouant un rôle significatif dans la qualification du PSG pour la finale. On pourrait dire que l'histoire de retour de Dembélé serait une histoire de Ballon d’Or encore plus convaincante que celle de Yamal le remportant à 18 ans.

Le record de but de Salah ne doit pas être sous-estimé

Après sa deuxième meilleure saison de buteur pour les vainqueurs de la Premier League, Liverpool, Mo Salah doit avoir plus de 10 % de chances de remporter le Ballon d’Or 2025. Malheureusement, il n'a toujours pas remporté le titre.

Bien qu'il ait été nommé consécutivement et classé parmi les dix premiers, l'attaquant égyptien n'a jamais été proche de le remporter. Son meilleur classement était la sixième place en 2018. C'était après sa superbe saison de début sous les couleurs de Liverpool, au cours de laquelle il a marqué 32 buts en 36 matchs.

Sept saisons plus tard, Salah continue de générer des retours de buts impressionnants pour son âge. Il a terminé la saison 2024/25 de la Premier League avec 29 buts en 38 apparitions. Jouer dans chaque match de championnat à l'âge de 32 ans est un exploit impressionnant.

C'est un témoignage de sa durabilité physique et mentale, ainsi que de sa constance technique. Salah a terminé la campagne 2024/25 en tant que meilleur buteur de la Premier League, surpassant Alexander Isak, deuxième, de six buts. De plus, son ratio minutes par but (116 minutes) était le meilleur de la ligue.

De plus, Salah était en tête en termes de passes décisives, ce qui est peut-être encore plus impressionnant. Il a aidé 18 buts de Liverpool, soit six de plus que le deuxième meilleur passeur de la Premier League, Jacob Murphy de Newcastle.

Avec une impressionnante contribution de 47 buts, personne d'autre en Europe ne s'approche de ce chiffre. Harry Kane est deuxième avec 35 buts et passes décisives combinés. Bien que les marchés de paris donnent à Salah seulement 10 % de chances de remporter le Ballon d’Or 2025, il n'y a jamais eu de meilleur cas pour que le "Roi égyptien" de Liverpool le remporte.

Salah est confortablement le meilleur pari en termes de valeur sur le marché des paris pour le Ballon d’Or 2025, affichant 25 contributions de buts de plus que le favori actuel, Yamal, et ce, dans la ligue domestique la plus compétitive.