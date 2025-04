Comment parier sur Manchester City sans Haaland après sa dernière blessure !

Personne ne s'attendait à ce que la saison de City s'effondre comme elle l'a fait, et avec l'absence de Haaland, quels sont les paris intéressants ?

Manchester City a une dernière chance de remporter un titre en 2024/25, mais la blessure d'Erling Haaland a rendu la saison difficile pour Pep Guardiola.

Paris Manchester City Cotes Omar Marmoush buteur v Man Utd 2.22 Nottingham Forest v City - Moins de 2.5 buts 1.87 City vainqueur de la FA Cup 2.00

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

La blessure de Haaland élimine la plus grande menace de City

Cette saison n'a pas été mémorable pour Haaland à bien des égards, mais il a tout de même réussi à marquer 30 buts. L'éloigner des Cityzens ne fait qu'affaiblir davantage une attaque qui a déjà connu des difficultés en 2024/25. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont complètement édentés.

Guardiola a été privé de son meilleur buteur - absent ou laissé sur le banc - contre des adversaires de premier plan à quatre reprises cette saison. Ils ont perdu trois fois. Il ne fait aucun doute que l'équipe est plus redoutable lorsqu'elle est en tête de file.

Avec le taux de réussite franchement ridicule du Norvégien, il n'est pas surprenant qu'ils marquent moins de buts lorsqu'il n'est pas sur le terrain. Phil Foden est le deuxième meilleur buteur de l'équipe, toutes compétitions confondues, et il a 20 buts de retard sur lui. Il y a cependant un nouveau visage dans le tableau.

Omar Marmoush est monté en puissance lors de la victoire contre Bournemouth la semaine dernière. Il a remplacé son coéquipier blessé à la 61e minute et a marqué le but de la victoire à la 63e minute pour propulser l'équipe au stade suivant de la FA Cup. Il a également marqué contre Manchester City cette semaine, ce qui porte à six le nombre de ses buts en 12 matches en Angleterre.

L'Égyptien sera une menace dont Manchester United devra se méfier, mais il ne fait pas peur comme Haaland. On espère que le numéro neuf de City sera de retour pour la Coupe du monde des clubs en juin, mais d'ici là, il faudra faire sans lui.

Combattre sur deux fronts

Mener plusieurs batailles n'est pas une nouveauté pour Guardiola et ses hommes. Mais cette année, c'est différent. À l'aube de la dernière ligne droite, l'équipe n'est même pas assurée de participer à la Ligue des champions l'année prochaine, après une campagne torride en championnat.

Même si l'on s'attend à ce qu'ils aient les moyens de terminer dans les quatre premiers, d'autres équipes se rapprochent d'eux. Il reste à City suffisamment de matches de Premier League pour que les trois points soient presque garantis, et il sera fascinant de voir comment ils abordent la FA Cup maintenant. Ils affrontent une équipe en forme, Nottingham Forest, pour une place en finale, une équipe qui a eu recours aux tirs au but lors des trois derniers tours.

Compte tenu du déroulement de leur saison, les Blues ne sont pas particulièrement favoris pour soulever le plus vieux trophée du football mondial. Aston Villa, Crystal Palace et Forest semblent tous avoir une chance. Cependant, la qualité de City devrait se manifester au moment le plus important, puisqu'il ne lui faut que deux victoires supplémentaires.

City a encore le CWC en ligne de mire, un tournoi qui peut le couronner « meilleure équipe du monde ». Cependant, cette saison a montré que ce n'était tout simplement pas le cas. Même une victoire en Coupe d'Angleterre ne les sauverait pas, mais elle atténuerait au moins le choc.

Guardiola n'a pas perdu de trophée depuis 2016/17, et il voudra à tout prix s'assurer que cela ne se reproduise pas.