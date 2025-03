Comment parier sur le nombre de buts lors des matches retour de la Ligue des champions cette semaine ?

Plusieurs huitièmes de finale de la Ligue des champions restent ouverts. Cela pourrait-il se traduire par un grand nombre de buts au match retour ?

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions ont tout à gagner, ce qui pourrait donner lieu à des matchs passionnants et ouverts lors du match retour.

Matches Cotes Arsenal vs PSV : Moins de 2.5 buts 1.91 Lille vs Dortmund: Plus de 2.5 buts 1.72

Les matches sont-ils prêts à être disputés ou déjà décidés ?

Certains matches des huitièmes de finale de la Ligue des champions semblent déjà décidés, notamment Arsenal contre le PSV. Les Gunners mènent 7-1 avant le match retour à l'Emirates et sont presque assurés d'une place en quarts de finale.

Six des sept autres matches se déroulent à égalité ou avec un avantage de deux buts maximum. Il est intéressant de noter que seules deux équipes sur les huit en lice abordent le match retour en tant qu'équipes à l'extérieur qui défendent leur avance.

L'une de ces équipes est le Bayern Munich, qui a battu le Bayer Leverkusen 3-0 à l'aller, et qui semble avoir de bonnes chances de se qualifier. L'autre équipe est le Real Madrid, qui se rend chez ses rivaux de la ville, l'Atlético, avec un avantage de 2-1 dans sa quête de défense de son titre.

Une seule équipe est à égalité avant le match retour - Dortmund contre Lille -, ce qui signifie que sept équipes ont un déficit à combler. Cela pourrait certainement donner lieu à des matches retour divertissants, car ces sept équipes ont 90 minutes pour au moins égaliser le score.

L'histoire suggère que plus de 2,5 buts sont probables dans une petite majorité de matches, puisque cinq des huit huitièmes de finale retour de la saison dernière ont donné lieu à plus de 3 buts. De plus, il y a eu un nombre incroyable de six victoires à l'extérieur lors des matches retour de ces rencontres. Cela laisse présager que des équipes comme le Bayern et le Real Madrid ne vont pas nécessairement se contenter de protéger leurs avantages.

Tous ces signes indiquent que le spectacle sera au rendez-vous la semaine prochaine. Les équipes qui s'efforcent de combler leurs déficits s'exposent à des risques en défense. Les bookmakers en ont tenu compte, puisque la cote des plus de 2,5 buts est inférieure à celle des moins de 2,5 buts dans les huit matches retour.

Comment les parieurs doivent-ils aborder les matches retour ?

Tout porte à croire que des buts seront marqués dans la plupart des matches retour, mais ce ne sera pas nécessairement le cas dans tous les cas. Il serait probablement sage d'aborder chaque match individuellement, plutôt que de supposer que tous les matchs verront plus de 2,5 buts.

Prenons l'exemple d'Arsenal contre le PSV. Ce match s'annonce pauvre en buts, malgré le score de 7-1 à l'aller. Le match est déjà joué, mais les deux équipes ont des engagements nationaux à respecter, et elles pourraient donc les privilégier.

L'absence d'impact d'un résultat sur le résultat global de ce match pourrait se traduire par un match à faible score. On pourrait en dire autant de Bayern contre Leverkusen, bien que ce match soit légèrement différent.

Les deux équipes se connaissent bien en Bundesliga et, avec un déficit de trois buts, Leverkusen s'accroche encore. Il faudra un retournement de situation remarquable pour y parvenir, mais le match n'est pas encore joué, surtout au vu de la forme de Leverkusen au cours des deux dernières saisons.