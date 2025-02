Comment les parieurs doivent-ils aborder les rencontres de milieu de semaine en Premier League ?

L'enchaînement rapide des matches pourrait-il poser problème à certaines équipes ? La fatigue entraînera-t-elle plus ou moins de buts ?

Les 20 clubs de Premier League sont en action mardi, mercredi et jeudi. Nous examinons les avantages et les inconvénients de ces rencontres pour chaque équipe.

Paris Premier League Cotes Arsenal gagne v Nottingham Forest 1.97 Tottenham gagne ou match nul v Manchester City 1.71

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Retournements rapides et décalages

La plupart des équipes de Premier League disposeront de deux ou trois jours complets entre leur match de ce week-end et le suivant. La plupart d'entre elles sont en phase avec les autres, puisqu'elles disposent du même temps de repos, mais tout le monde n'a pas cet avantage. Un jour de plus n'est peut-être pas grand-chose, mais en termes de football, cela peut donner un avantage certain à l'équipe qui bénéficie de ce repos supplémentaire.

C'est le cas cette semaine avec la rencontre entre Arsenal et Nottingham Forest au City Ground. Forest a l'avantage du terrain, mais l'équipe de Mikel Arteta a joué samedi et non dimanche, et elle doit rebondir après une défaite inattendue. Les hommes de Nuno Espírito Santo réalisent une superbe campagne, mais leurs résultats en milieu de semaine sont irréguliers.

Les Gunners ont remporté leurs trois matches en milieu de semaine jusqu'à présent. Forest, quant à lui, n'a remporté qu'un seul de ses matches et pourrait manquer de profondeur d'effectif pour faire face à une telle succession de matches. En outre, Arsenal a marqué plus de 2 buts lors de tous ses matches de championnat en milieu de semaine en 2024/25, tandis que ses adversaires n'ont gardé qu'un seul but inviolé.

Autre déséquilibre dans le calendrier, Tottenham Hotspur affronte Manchester City. Les Spurs ont battu Ipswich Town samedi, tandis que City a affronté Liverpool quelques jours seulement après son match contre le Real Madrid. Dans ce cas, le jour supplémentaire dont dispose Ange Postecoglou par rapport à Pep Guardiola pourrait représenter une grande opportunité à domicile.

Des effectifs plus importants sont-ils synonymes de meilleures chances ?

Quatre équipes de première division anglaise ont utilisé 24 joueurs ou moins cette saison - une seule d'entre elles ne fait pas partie du trio de tête actuel. Forest (23), Arsenal (24) et Liverpool (24) ont tous fait bon usage de leurs joueurs jusqu'à présent, mais la division peut être exigeante, surtout avec d'autres engagements.

Les Reds d'Arne Slot, par exemple, occupent la tête de la Premier League, disputent la finale de la Carabao Cup et jonglent avec la Ligue des champions de l'UEFA. En conséquence, ils n'ont remporté qu'un seul de leurs quatre matches de championnat en milieu de semaine, de sorte que leur match contre Newcastle, mercredi, pourrait être intéressant à suivre.

Les trois clubs actuellement dans la zone de relégation sont dans le top 5 en ce qui concerne le nombre de joueurs utilisés, ce qui prouve que plus grand ne veut pas toujours dire meilleur. Toutefois, lorsqu'une équipe possède de la profondeur et de la qualité, cela peut constituer un avantage considérable lors des déplacements du mardi ou du mercredi soir. C'est pourquoi les favoris conservent leur statut.

Se concentrer sur d'autres priorités

Il reste six clubs anglais engagés dans les compétitions européennes, tous en milieu de semaine la semaine prochaine. Comment vont-ils gérer la charge de travail ? Il ne serait pas surprenant d'assister à une certaine rotation des effectifs, en particulier pour ceux qui sont encore en Ligue des champions, ce qui pourrait avoir une incidence sur la situation.

Dans ces conditions, on pourrait penser qu'il est plus difficile de marquer des buts en milieu de semaine, mais cela ne semble pas être le cas. Lors de la dernière série complète de matches en milieu de semaine, à la mi-janvier, plus de 2,5 buts ont été marqués dans six des dix rencontres, et moins de 1,5 une seule fois. En décembre, lors d'une série de rencontres en milieu de semaine, les 10 matches ont donné lieu à une moyenne de 3,5 buts par match.