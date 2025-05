Notre top 5 des outsiders à soutenir cette semaine !

Plusieurs grands championnats européens se terminent ce week-end, avec des trophées en jeu. Des outsiders peuvent l'emporter.

La saison 2024/25 est presque terminée, mais il reste encore un grand week-end de football national, y compris quelques finales. Les favoris pourraient trébucher.

Outsiders à soutenir cette semaine Cotes Everton vainqueur ou match nul contre Newcastle 2.95 Bilbao pour battre Barcelone 3.00 Sunderland pour monter en Premier League 2.90 Arminia Bielefeld pour soulever le trophée contre Stuttgart 3.80 Côme vainqueur ou match nul contre l'Inter 2.08

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Les Toffees finissent fort

Il y a beaucoup en jeu pour Newcastle ce week-end. Ils sont troisièmes mais pourraient théoriquement tomber à la septième place et sont désespérés de décrocher une place en Ligue des champions. Cependant, Everton ne leur facilitera pas la tâche, surtout avec les Magpies qui ne sont pas en grande forme.

Les deux équipes ont récolté 10 points lors des six derniers matchs, et Newcastle a été battu par Arsenal la dernière fois. Les hommes de David Moyes, quant à eux, ont offert un bel adieu à Goodison Park avec une victoire 2-0 sur Southampton. Les hôtes ont remporté leurs cinq derniers matchs à St. James' Park, mais l'équipe d'Eddie Howe reste vulnérable.

Everton ou match nul contre Newcastle

Le Barça a-t-il levé le pied ?

Barcelone a déjà remporté le titre, la saison est pratiquement terminée, donc on peut leur pardonner s'ils sont déjà à moitié en vacances pour 2024/25. La victoire contre l'Espanyol a scellé le titre en Liga, et trois jours plus tard, leur série de 17 matchs sans défaite a pris fin contre Villarreal. C'était leur première défaite en championnat en 2025, mais cela ne les inquiète pas beaucoup.

L'Athletic Bilbao, cependant, a encore quelque chose à jouer. Une place en Ligue des champions est déjà garantie, mais ils ont encore une chance de finir troisièmes, leur meilleur classement depuis 1997/98. Jouant à domicile contre une équipe de Barcelone déjà en mode célébration, ils ont une chance de décrocher une victoire attendue depuis longtemps contre les Blaugrana.

Bilbao pour battre Barcelone

Les Black Cats motivés pour Wembley

Il n'y a pas de meilleur coup de pouce vers la promotion qu'une tête à la dernière minute devant un Stadium of Light plein à craquer. C'est la position dans laquelle se trouve Sunderland alors qu'ils se dirigent vers Wembley pour affronter Sheffield United ce week-end. Bien qu'ils soient considérés comme des outsiders, leur confiance est au plus haut.

Les Blades ont survolé leur demi-finale, ont marqué six buts contre Bristol City, et ont terminé 14 points devant les Black Cats en Championship. Cependant, la nature de la victoire de Sunderland sur Coventry City leur a donné de l'espoir. Ils devront être à leur meilleur niveau, mais Sheffield a un mauvais historique en play-offs, donc une surprise est certainement possible.

Sunderland pour monter en Premier League

La magie de la Coupe

La progression de l'Arminia Bielefeld jusqu'à la finale de la Coupe d'Allemagne a été l'une des histoires de la saison. Bien qu'étant un club de 3e division, ils ont éliminé quatre équipes de Bundesliga sur leur chemin vers l'Olympiastadion à Berlin et visent un cinquième scalp. Ils ne sont que le quatrième club de troisième division à atteindre ce stade.

Stuttgart est le grand favori, mais tous les adversaires précédents de Bielefeld l'étaient aussi. Les Souabes ont remporté trois matchs de suite, mais les Arminiens sont champions de leur division et invaincus en 13 matchs. Ce sera une tâche ardue de battre une autre équipe de l'élite, mais l'équipe de Michél Kniat sait qu'elle peut le faire.

Arminia Bielefeld pour soulever le trophée contre Stuttgart

Côme gâche la fête de l'Inter

La course au titre de la Serie A s'intensifie, et l'Inter Milan a besoin d'un résultat s'ils veulent dépasser Naples ce week-end. Une victoire pourrait ne pas suffire alors qu'ils affrontent une équipe de Côme invaincue depuis huit matchs et sur une série de trois victoires consécutives à domicile. Cesc Fabregas et son équipe n'ont rien à jouer, mais ne se laisseront pas faire sans se battre.

Les Lariani pourraient ne pas avoir assez pour battre les Nerazzurri, mais ils peuvent certainement les frustrer. Les exploits des visiteurs en Ligue des champions ont eu un impact en championnat, et deux victoires en cinq matchs les ont vus perdre la première place. Ils ont besoin des trois points, mais ne les obtiendront certainement pas facilement au Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Côme ou match nul contre l'Inter