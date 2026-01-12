Pronostic Chelsea vs Arsenal 14/01/2026 : le choc des défenses face à l'élite

Arsenal arrive avec une série de neuf matchs sans défaite contre les Blues à défendre. Ce derby marque surtout un duel tactique attendu entre Mikel Arteta et le nouvel entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior.

Pronostic Chelsea vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Chelsea vs Arsenal

Match nul : Cote de 3.45 chez Winamax

: Cote de Arsenal marque le 1er but : Cote de 1.70 chez Winamax

: Cote de Moins de 2,5 buts: Cote de 1.75 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Chelsea 1-1 Arsenal

Pronostic des buteurs : Chelsea - Liam Delap ; Arsenal - Bukayo Saka

Après avoir écarté difficilement Crystal Palace aux tirs au but en quarts de finale, les Gunners se déplacent à Stamford Bridge ce mercredi pour le premier acte de cette demi-finale.

Côté Chelsea, c'est le début d'une nouvelle ère. Liam Rosenior s'apprête à vivre son premier match à domicile sur le banc des Blues. Après un premier test ce samedi à Charlton en FA Cup, ces rendez-vous de coupe sont une opportunité immédiate pour Rosenior de créer une dynamique positive, indispensable alors que Chelsea reste sur cinq matchs sans victoire en championnat.

Le nouveau coach devra prioritairement stabiliser une défense fébrile : les Blues n'ont réalisé aucun "clean sheet" lors de leurs six dernières sorties et ont concédé l'ouverture du score quatre fois sur cinq récemment.

À l'inverse, Arsenal survole la saison. Avec seulement deux défaites en 21 matchs de Premier League et sept victoires sur leurs huit dernières rencontres, les hommes d'Arteta visent clairement le doublé coupe-championnat, ce qui serait une consécration majeure pour le technicien espagnol.

Les effectifs probables pour Chelsea vs Arsenal

Composition attendue de Chelsea : Sánchez ; Gusto, Cucurella, Adarabioyo, Chalobah ; Santos, Caicedo ; Neto, Fernández, Palmer ; Delap.

Composition attendue d’Arsenal : Raya ; Timber, Hincapie, Gabriel, Saliba ; Rice, Odegaard, Zubimendi ; Saka, Trossard, Gyökeres.

Un nouveau partage des points à l'aller

Les trois derniers derbies entre Chelsea et Arsenal à Stamford Bridge se sont soldés par un nul. Dans le contexte d'une double confrontation, un score de parité conviendrait probablement aux deux camps. Arsenal resterait favori avant le retour à l'Emirates, tandis que Rosenior éviterait une défaite pour son baptême du feu à domicile. Statistiquement, 57 % des sept derniers affrontements dans ce stade se sont terminés sans vainqueur.

Pronostic 1 Chelsea vs Arsenal : Match nul cote de 3.45 chez Winamax

Les Gunners frappent les premiers

Arsenal a pris l'habitude de cueillir Chelsea à froid, ayant ouvert le score lors de sept de leurs neuf dernières confrontations directes. Cette efficacité précoce s'est vérifiée dans six de leurs sept derniers matchs, toutes compétitions confondues. Face à une défense de Chelsea encore en phase d'ajustement tactique sous Rosenior, Saka et ses coéquipiers ont toutes les cartes en main pour débloquer le compteur en premier.

Pronostic 2 Chelsea vs Arsenal : Arsenal marque le 1er but cote de 1.70 chez Winamax

Un premier acte sous le signe de la prudence

Historiquement, les demi-finales aller de l'EFL Cup sont fermées : 72 % d'entre elles ont généré moins de trois buts sur les dix dernières saisons. On se souvient d'ailleurs d'un 0-0 entre ces deux clubs à ce stade de la compétition en 2018. Avec la rigueur défensive d'Arsenal et la volonté de Rosenior de ne pas se découvrir pour sa première, on s'attend à un match tactique où minimiser les erreurs sera la priorité.

Pronostic 3 Chelsea vs Arsenal : Moins de 2,5 buts cote de 1.75 chez Winamax

+