Pronostic Bayern Munich vs Boca Juniors 21/06/2025 : Trois possibilités allemandes

Bayern Munich vs Boca Juniors

Pronostics pour Bayern Munich vs Boca Juniors, choc titanesque en Coupe du Monde des Clubs, avec 3 conseils pour le match du 21 juin.

Le Bayern pourrait rencontrer plus de résistance face à Boca après avoir écrasé Auckland City. Néanmoins, ils devraient tout de même s'imposer.

+ Pronostic Bayern Munich vs Boca Juniors : paris, contexte, et compositions Les meilleurs paris pour Bayern Munich vs Boca Juniors Bayern Munich ne garde pas sa cage inviolée - non - à une cote de 1,90 sur Winamax

Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1,92 sur Winamax

Harry Kane comme premier buteur à une cote de 3,10 sur Winamax Nous prévoyons une victoire 3-1 du Bayern Munich sur Boca Juniors.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Bayern Munich a dominé Auckland City lors de son premier match du tournoi. Après une victoire 10-0, ils n'auraient pas pu rêver d'un meilleur début. L'équipe de Vincent Kompany aborde le tournoi en tant que championne de la Bundesliga et reste invaincue depuis huit matchs.

Boca Juniors a livré un véritable combat contre Benfica, terminant leur match sur un nul 2-2 avec neuf joueurs. Cela signifie qu'ils seront privés d'Ander Herrera et de Jorge Figal pour ce match. De plus, leur forme récente est préoccupante. Ils n'ont remporté aucun de leurs cinq derniers matchs en 90 minutes et feront face à un défi de taille à Miami.

Les effectifs probables pour Bayern Munich vs Boca Juniors

Composition attendue de Bayern Munich : Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman, Kane

Composition attendue de Boca Juniors : Marchesín, Advíncula, Battaglia, Costa, Blanco, Velasco, Delgado, Palacios, Zenon, Merentiel

Boca devrait trouver le chemin des filets

Le Bayern a facilement battu Auckland City, mais Boca sera un adversaire d'un tout autre calibre. Les Argentins ont montré leur talent dans un affrontement acharné contre Benfica, prouvant qu'ils peuvent rivaliser avec leurs homologues européens. Miguel Merentiel, qui a ouvert le score lors du dernier match, est leur principale menace. Pendant ce temps, Carlos Palacios s'est avéré difficile à contenir. Bien qu'une victoire allemande soit probable, les Azul y Oro sont capables de marquer. De plus, ils sont entrés dans ce tournoi en tête de la Primera División, avec 24 buts en 16 matchs. Die Roten ont gardé leur cage inviolée lors de trois matchs consécutifs, mais de nombreuses équipes ont récemment trouvé le moyen de marquer contre eux. Miguel Ángel Russo verra probablement des faiblesses dans leur défense.

Pronostic 1 Bayern Munich vs Boca Juniors : Bayern Munich ne garde pas sa cage inviolée - non - à une cote de 1,90 sur Winamax

Feu d'artifice en seconde mi-temps

Les deux équipes ont tendance à marquer davantage en seconde mi-temps dans leurs championnats respectifs. Par ailleurs, le Bayern a concédé plus en seconde mi-temps. Ils ont encaissé 54 buts en première mi-temps de leurs matchs de Bundesliga contre 77 en seconde. Nous pourrions les voir se jauger pendant les 45 premières minutes. Bien que les hommes de Kompany aient marqué six buts avant la pause contre Auckland City, ce ne sera pas aussi facile cette fois-ci. Boca cherchera à rester solide mais devrait finalement céder. Il est très possible que le match s'ouvre après la mi-temps au Hard Rock Stadium.

Pronostic 2 Bayern Munich vs Boca Juniors : Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1,92 sur Winamax

Harry Kane est attendu pour un but

Qui aurait pensé que le Bayern pourrait marquer six buts avec Harry Kane sur le terrain, sans qu'il n'en inscrive aucun ? Il semble impensable que les Allemands puissent atteindre un score à deux chiffres dans un match qu'il a débuté, sans qu'il soit sur la feuille de score. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé à Cincinnati. Le capitaine anglais ne reste pas souvent deux matchs sans marquer, il n'est donc pas surprenant qu'il soit favori pour marquer à tout moment dans ce match. Vous pouvez trouver plus de valeur en le choisissant comme premier buteur. De plus, il a régulièrement ouvert le score pour son équipe cette saison. Il représente une menace dont Boca doit être consciente. Kompany dispose évidemment de nombreux joueurs capables de marquer, comme le prouve la déroute des Navy Blues. Cependant, Kane sera désireux de marquer alors qu'il est à seulement deux buts des 40 buts en club cette saison.