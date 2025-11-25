4 équipes à suivre dans un aperçu des barrages de la Coupe du monde

Il y a huit demi-finales à disputer avant la finale de chaque voie. Il est également possible de trouver de la valeur en choisissant les vainqueurs dès maintenant.

Les barrages de la Coupe du monde à venir

Seize nations européennes différentes s'affronteront le 26 mars pour tenter de se rapprocher du grand rendez-vous mondial du football. Ces 16 équipes seront réduites à huit, et quelques jours plus tard, huit deviendront quatre. Ces quatre dernières équipes, après avoir franchi le dernier obstacle, assureront enfin leur place en Amérique, au Canada et au Mexique.

Certaines équipes ont plus de chances de réussir que d'autres, mais le drame des récentes rencontres suggère que les résultats ne sont pas garantis. Actuellement, quatre équipes ont les meilleures chances de passer les demi-finales dans quelques mois.

République tchèque vs République d'Irlande

Ces deux équipes ont atteint ce stade de manière très différente. La République tchèque a terminé deuxième du groupe L, avec quatre points d'avance sur ses adversaires, et a conclu avec une victoire dominante 6-0 contre Gibraltar. La République d'Irlande, quant à elle, a assuré sa place grâce à un but victorieux de Troy Parrott à la 96e minute.

Sur le papier, les Tchèques devraient remporter ce match - ils sont mieux classés au niveau international et ont l'avantage de jouer à domicile. Cependant, après leur victoire contre le Portugal et compte tenu de la manière dont ils se sont qualifiés contre la Hongrie, les Irlandais sont susceptibles de créer la surprise. Les Îles Féroé ont réussi à surprendre la Tchéquie en juin dernier, et Heimir Hallgrímsson croit que ses hommes peuvent obtenir un résultat similaire en mars.

Irlande pour battre la République tchèque

Pologne vs Albanie

La Pologne a réalisé une performance solide lors des qualifications pour la Coupe du monde, terminant à seulement trois points derrière les Pays-Bas dans le groupe G. Ils n'ont subi qu'une seule défaite et ont tenu les Néerlandais en échec à deux reprises. Robert Lewandowski est de retour en forme pour son pays, ce qui est un atout majeur.

Quant à l'Albanie, elle a réalisé un résultat surprenant en atteignant ce stade, donc sa présence ici est déjà un exploit en soi. Leur grande victoire contre la Serbie en octobre a été cruciale, et leurs seules deux défaites sont venues contre l'Angleterre. Cependant, en Pologne, l'équipe de Jan Urban aura probablement suffisamment de qualité pour mettre fin à leurs espoirs d'atteindre l'Amérique.

Pologne pour battre l'Albanie

Ukraine vs Suède

La Suède devrait être favorite pour ce match, étant donné la qualité de ses joueurs, mais une campagne de qualification désastreuse est un désavantage pour eux. Maintenant que Graham Potter a un peu de temps pour améliorer l'équipe, ils seront avides de meilleurs résultats. Ils n'ont remporté aucun match dans le groupe B, mais ont cette chance grâce à leurs efforts en Ligue des Nations.

Leurs adversaires, l'Ukraine, ont réalisé de bons résultats dans leur campagne de qualification, bien qu'ils aient toujours eu du mal à finir devant la France. Les Suédois doivent améliorer considérablement leur performance s'ils veulent réussir, et ils sont susceptibles de le faire. Si Potter peut faire marquer Alexander Isak et Viktor Gyökeres, alors ils auront une grande chance de gagner.

Suède pour battre l'Ukraine

Pays de Galles vs Bosnie-Herzégovine

Le Pays de Galles de Craig Bellamy est une autre équipe qui a terminé sa campagne de qualification en force pour réserver sa place aux barrages. Ils ont terminé à seulement deux points derrière la Belgique dans le groupe J, avec le même nombre de victoires. Une victoire dominante 7-1 contre la Macédoine du Nord lors du dernier match a maintenu leurs espoirs en vie.

Ils feront face à un défi difficile contre la Bosnie-Herzégovine, qui n'a perdu qu'une seule fois dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde. Cependant, le Cymru a l'avantage de jouer à domicile, et cela sera un facteur significatif en entrant dans ce match. Avec leur niveau de confiance actuel, les Dragons pourraient obtenir une autre victoire à Cardiff.

Pays de Galles pour battre la Bosnie

