Pronostic Barcelone vs Eintracht Francfort 09/12/2025 : les hôtes prêts pour une large victoire

Notre expert en paris s'attend à une performance dominante des hôtes, avec des buts qui pourraient pleuvoir dès les premières minutes du match.

+

Pronostic Barcelone vs Eintracht Francfort : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Eintracht Francfort

Barcelone pour marquer plus de 3,5 buts à une cote de 2,05 sur Winamax

Plus de 1,5 buts en première mi-temps à une cote de 1,58 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,60 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 5-1 Eintracht Francfort

Pronostic des buteurs : Barcelone – Robert Lewandowski x2, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha ; Eintracht Francfort – Ansgar Knauff

Depuis leur défaite 3-0 contre Chelsea lors de leur dernier match de la Ligue des champions, Barcelone a enchaîné trois victoires consécutives. Ils ont inscrit 11 buts durant cette période, battant l'Atlético de Madrid et le Real Betis dans des victoires clés. L'équipe de Hansi Flick doit également gagner ce match pour rester dans la course au top huit.

Malgré une seule victoire dans la compétition jusqu'à présent, l'Eintracht Francfort est toujours en lice pour avancer. Leur forme générale est également médiocre, avec seulement trois victoires lors de leurs 13 derniers matchs. Ils ont perdu leur dernier match européen 3-0 contre l'Atalanta et ont été écrasés 6-0 par le RB Leipzig samedi en Bundesliga.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Eintracht Francfort

Composition attendue de Barcelone : J. García, Balde, Martín, E. García, Koundé, Pedri, De Jong, Raphinha, Fermin, Yamal, Lewandowski

Composition attendue d’Eintracht Francfort : Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Brown, Chaibi, Skhiri, Doan, Uzun, Bahoya, Knauff

Barça prolifique prêt à frapper à nouveau

Flick a le luxe de pouvoir sélectionner tous ses meilleurs joueurs offensifs actuellement. Ferran Torres a inscrit un triplé lors de la victoire 5-3 contre le Betis samedi. Cependant, Raphinha et Robert Lewandowski devraient être titularisés pour ce match.

Avec Pedri de retour en forme, la ligne d'attaque reçoit de bons services. Le Barça semble particulièrement dangereux dans le dernier tiers. Ils ont marqué au moins trois buts lors de sept de leurs huit derniers matchs.

Les Catalans ont également une moyenne de 3,3 buts par match à domicile cette saison toutes compétitions confondues. Cela pourrait poser problème à une défense de l'Eintracht Francfort qui a encaissé six buts lors de son dernier match.

Les visiteurs ont concédé en moyenne 2,8 buts par match en Ligue des champions. C'est le deuxième pire record de la compétition derrière l'Ajax. Compte tenu de ces problèmes, parier que Barcelone marquera plus de 3,5 buts semble judicieux avec une probabilité implicite de 44,4 %.

Pronostic 1 Barcelone vs Eintracht Francfort : Barcelone pour marquer plus de 3,5 buts à une cote de 2,05 sur Winamax

Un début de match animé en perspective

Bien que leur forme générale soit solide, Barcelone a eu du mal à bien commencer les matchs. Ils ont été menés dans les 30 premières minutes lors de leurs quatre derniers matchs.

Cependant, Flick peut se rassurer sur la capacité de son équipe à réagir lorsqu'elle est menée. Malgré l'ouverture du score par Antony à la cinquième minute pour les Andalous, ils menaient 4-1 à la mi-temps contre le Betis le week-end dernier. Il y a eu au moins deux buts en première mi-temps lors de neuf de leurs dix derniers matchs.

Cette défense de Francfort ne semble pas capable de tenir le Barça à distance longtemps. Les visiteurs ont concédé 13,2 xG en Ligue des champions cette saison, ce qui est l'un des trois pires records.

Compte tenu de cela, les hôtes ne devraient pas tarder à trouver leur rythme, d'autant plus avec de nouvelles options offensives disponibles. Parier sur plus de 1,5 buts en première mi-temps semble offrir de la valeur avec une probabilité implicite de 57,8 %.

Pronostic 2 Barcelone vs Eintracht Francfort : Plus de 1,5 buts en première mi-temps à une cote de 1,58 sur Winamax

Francfort pour percer la défense fragile à domicile

L'équipe de Dino Toppmöller a déjà encaissé cinq buts en Espagne cette saison, perdant 5-1 contre l'Atlético de Madrid lors de la deuxième journée. Cependant, ils ont également été du bon côté d'un score de 5-1 en Ligue des champions contre Galatasaray.

Ils devraient avoir des opportunités dans ce match, Barcelone n'ayant pas encore gardé sa cage inviolée en Ligue des champions cette saison. 13 des 15 derniers matchs de l'équipe de Flick ont également vu les deux équipes marquer.

Il n'y a pas de solution rapide évidente aux problèmes défensifs du Barça. Ils semblent prêts à continuer à prendre des risques avec leur ligne haute, espérant marquer plus que l'adversaire. Cela suggère que parier sur les deux équipes pour marquer pourrait continuer à être une stratégie intelligente dans leurs matchs.