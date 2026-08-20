☰ Sommaire [Voir plus ▾]

Notre verdict : une alternative plus que crédible à PMU Play, autant sur les paris disponibles que sur les rapports.

Critère Notre note 🎁 Bonus de bienvenue 3 / 5 📱 Application mobile 4,5 / 5 💻 Ergonomie du site 4,5 / 5 🐴 Cotes & Rapports hippiques 4 / 5 🏇 Offre de paris 4,5 / 5 💸 Promotions régulières 3,5 / 5 📺 Paris en direct & ZEturf TV 4 / 5 💳 Moyens de paiement 4 / 5 📞 Service client 2,5 / 5

ZEturf : test détaillé du bookmaker

Chez ZEturf, vous ne pariez que sur des courses de chevaux : uniquement du « turf » donc, comme son nom l’indique. Le reste (football, poker, loterie) est regroupé sous la marque Unibet, qui remplace ParionsSport en ligne au sein de la nébuleuse de marques gérées par FDJ United.

Offre de paris

Dans une journée type sur ZETurf, vous avez sous les yeux un programme de « réunions » en France et à l’étranger. Par exemple, le 19 août 2026, jour de notre test, l’appli en affichait 15, réparties sur cinq continents :

Cinq en France, à Laval, Vichy, La Teste-de-Buch, Cagnes-sur-Mer et Les Sables-d’Olonne.

Dix à l’étranger, avec l’Australie (Sandown Lakeside et Belmont), le Japon (Kawasaki et Mombetsu), l’Afrique du Sud (Vaal), l’Allemagne (Munich-Daglfing), le Royaume-Uni (York et Kempton), les États-Unis (Horseshoe Indianapolis) ainsi que le Chili (Valparaíso).

Reste à choisir votre pari entre les principales formules proposées :

Pari Combinaison recherchée (mise minimum) Pari sur un cheval Simple Gagnant Le cheval qui gagne la course (dès 1 €) Simple Placé Un cheval dans les trois premiers (dès 1 €) ZEShow Le cheval qui finit exactement deuxième (dès 1 €) ZECouillon Le cheval qui finit exactement quatrième (dès 1 €) SuperSimple Les quatre paris ci-dessus réunis sur un seul ticket (dès 4 €) Pari sur deux chevaux ou plus Jumelé Deux chevaux dans les premières places, dans l’ordre selon la formule (dès 1 €) ZE2/4 Deux chevaux parmi les quatre premiers (dès 1 €) Trio et TriOrdre Les trois premiers, dans l’ordre ou non (dès 1 €) ZE4 et ZE4 Ordre Les quatre premiers, dans l’ordre ou non (dès 0,50 €) ZE5 et ZE5 Ordre Les cinq premiers, dans l’ordre ou non (dès 1 €) Paris verticaux Les gagnants de quatre à huit courses d’une même réunion (dès 0,20 €) CombiTurf Plusieurs courses enchaînées sur un ticket (dès 1 €)

Notre avis : très surpris, dans le bon sens, par leur offre très variée de paris et de réunions. Sur les paris simples (ceux qui intéressent les novices), il y a au moins deux choses à retenir :

Les mises minimales sont volontairement modiques. Comptez par exemple 1 € pour un Simple Gagnant et seulement 0,50 € pour un ZE4. Plutôt intéressant pour le turfiste débutant ou occasionnel. Le constat vaut aussi sur les paris plus sophistiqués.

Plusieurs formules maison sont uniques. En d’autres termes, elles n’existent nulle part ailleurs, au PMU ou à Genybet par exemple. ZETurf est le seul à proposer le ZEShow (le cheval arrivé exactement deuxième), le ZECouillon (le quatrième), le SuperSimple et les paris verticaux.

Bonus de bienvenue

Avec notre code promo ZEturf TURFGOAL, le site de paris hippiques vous offre l’équivalent de votre tout premier dépôt, jusqu’à 100 €. Vous déposez 40 €, vous en recevez 40 de plus. Vous déposez 200 €, vous n’en recevrez que 100, puisque vous êtes au plafond.

Ce qu’il faut noter, c’est qu’il s’agit en fait de crédits de jeu, versés en deux fois (au premier dépôt, puis après la vérification d’identité). Impossible de les retirer tels quels, il faut les miser. Mais si votre ticket est gagnant, les gains qu’il vous rapporte, eux, sont bien de l’argent réel.

Notre avis : un bonus n’est jamais de trop, surtout quand on peut le garder six mois ! Peu d’opérateurs laissent autant de temps. À chaque pari, vous choisissez d’ailleurs d’utiliser en priorité votre argent réel ou vos crédits, ce qui est très utile. Rien ne consomme le bonus à votre insu.

Promos régulières

Si le bonus de bienvenue ne s’accorde qu’une seule fois, à l’inscription sur ZEturf, il y a deux avantages qui restent ouverts en continu, c’est-à-dire tant que vous avez un compte actif :

Le programme ZEmiles. ZETurf vous reverse l’équivalent de 2 à 4 % de vos mises, que le pari passe ou non. Le pourcentage exact dépend d’un statut recalculé chaque mois d’après vos mises du mois précédent.

Le parrainage. Chaque filleul que vous amenez vous rapporte 10 € en argent réel, donc retirable. Mais il faut qu’il s’inscrive avec votre lien, dépose et valide ses papiers.

Notre avis : un classique de la fidélisation. Ici, ZETurf ne fait pas mieux que le PMU, qui a le même genre de programme, baptisé MyPMU. Celui-ci reverse 0,5 à 4 % par mois et jusqu’à 5 % pour ceux qui misent beaucoup à l’année. Match nul, ou presque.

Cotes & Rapports hippiques

Le 19 août 2026, nous avons ouvert les deux applis ZETurf / PMU Play sur la même course, le Prix de Beaune à Laval, un trot attelé de 2 850 mètres à quinze partants. Nous avons relevé les rapports probables du Simple Gagnant vers 17h15, soit deux heures et demie avant le départ :

Cheval ZEturf PMU Écart Readly Lavec, le favori 3,40 3,80 +12 % pour le PMU Iris des Roseaux 5,90 4,80 +23 % pour ZEturf Gamin des Isles 29,30 20,00 +47 % pour ZEturf Haida Sautonne 52,60 102,00 +94 % pour le PMU Jason 150,50 70,00 +115 % pour ZEturf

Notre avis : sur un favori, il y a peu de différence ; mais sur un outsider, ouvrez les deux avant de miser. Traduisons d’ailleurs le tableau en mots simples et clairs :

Sur les chevaux les plus joués, les deux sites paient presque pareil. Readly Lavec, le favori de la course, rapportait 3,40 € chez ZEturf et 3,80 € au PMU pour 1 € misé. Seulement 40 centimes d’écart.

Sur les chevaux les moins joués, l’écart peut doubler, et dans les deux sens. 1 € sur Jason valait 150 € chez ZEturf contre 70 € au PMU. Mais sur Haida Sautonne, c’était l’inverse : 102 € au PMU contre 52 € chez ZEturf. Aucun moyen de savoir à l’avance lequel paiera le mieux.

Rappelons que ZEturf ne donne pas de cotes fixes sur les courses françaises. Et pour cause, la loi l’interdit. Toutes les mises tombent dans la « masse commune », que les gagnants se partagent après la course, une fois prélevées les taxes, la part de la filière équine et la marge de l’opérateur. C’est le principe du pari mutuel.

Paris en direct & streaming

Sans surcoût à payer, la ZE TV diffuse en direct et en replay presque toutes les réunions du programme. Une fois la course lancée, vous ne pouvez plus parier, et c’est vrai partout sur le turf. Tout se décide avant le départ, sauf le cash-out du CombiTurf (on en reparle plus loin).

Les ZECommentaires prennent le relais quand la vidéo est impossible. Un fil de texte décrit la course seconde par seconde, la tête du peloton puis l’arrivée. Pratique au bureau ou dans les transports.

Notre avis : le streaming est un standard de marché. PMU PLAY, Genybet, ZEturf et Betclic le proposent tous. Attention, l’accès se perd au bout de 60 jours sans mise. Vous ne le récupérez que le lendemain du jour où vous recommencez, pas dans la minute.

Application mobile

L’application est disponible sur iOS comme sur Android. Globalement, la navigation est fluide dans les principaux menus (Programme, Résultats, ZE TV, Promos). Nous n’avons eu aucun bug à signaler, en dépit de la richesse des informations affichées à chaque course (musique des chevaux et autres statistiques visuelles).

Pour naviguer dans ce flot d’informations, l’appli propose deux outils plutôt bien pensés :

Le « Coup de Pouce » choisit les chevaux à votre place : les experts maison présélectionnent, l’application les fait défiler, et vous gardez ou écartez d’un glissement du doigt.

La « Carte Jockey » vous dit si un driver tourne bien en ce moment : elle réunit ses résultats des douze derniers mois et ses courses du jour.

Notre avis : ZETurf soigne particulièrement les turfistes débutants. D’ailleurs, à chaque pari, vous disposez de trois minutes pour annuler. De quoi rattraper un cheval mal sélectionné ou une mise mal saisie, ce qui arrive même aux plus avertis.

Service client

Le service client répond par chat avec un conseiller dans l’application (menu Aide) ou sur le Forum du site. Il est aussi possible de le contacter via un formulaire sur le site (toujours sous la rubrique Aide).

Un numéro de standard britannique (+44…) est également joignable si vous privilégiez un contact direct au téléphone.

Notre avis : c’est le point faible de la maison, assez récurrent dans les avis TrustPilot.

Dépôts & retraits

Le dépôt minimum est de 5 € si vous alimentez votre compte par carte bancaire, PayPal, Skrill, Apple Pay ou un ticket Paysafecard. Il passe à 500 € si vous utilisez un virement bancaire. Le moyen de paiement doit être à votre nom.

Les retraits se font uniquement via virement bancaire, à partir de 15 €. Attention à un détail juste après l’inscription : avant vos premières mises, ZETurf vous demande un seuil de retrait automatique.

Notre avis : rien à signaler, si ce n’est que les dépôts en argent réel doivent avoir été misés au moins une fois avant tout retrait. Concrètement, si vous déposez 100 € et changez d’avis avant d’avoir parié, vous ne les récupérez pas immédiatement. C’est une obligation anti-blanchiment commune au secteur.

Avis ZEturf : Qu’en pensent les utilisateurs ?

Plateforme Note Note Trustpilot ⭐1,7/5 (75 avis) Note App Store ⭐4,5/5 (3 700 avis) Note Play Store ⭐4,5/5 (4 054 avis)

Sur les stores, ce sont des joueurs actifs qui notent l’application, et ils la trouvent plutôt satisfaisante. Près de 7 800 avis cumulés, 4,5 sur 5 des deux côtés. La forme ne pose donc pas de problème, ce qui recoupe ce que nous avons observé à l’usage.

Sur Trustpilot, l’ambiance est tout autre, avec 77 % d’avis à une étoile. Un grief y revient plus souvent que les autres, celui du bonus refusé. Rappelons-le, le bonus n’est pas ouvert à ceux qui ont déjà ouvert un compte chez d’autres marques FDJ United (Unibet, ZEbet ou ParionsSport en Ligne) sur les deux dernières années.

Points forts & points faibles du bookmaker

Avantages Inconvénients Plusieurs paris maison uniques (dont le ZEShow et le ZECouillon) Bonus de bienvenue sous la forme de crédits « freeraces » Via un « Coup de pouce », l’appli vous suggère des chevaux, vous dites oui ou non Pas de bonus si déjà client Unibet / ParionsSport en Ligne ! Pronostics plutôt de qualité signés par des experts Prudence sur les rapports finaux des courses étrangères (masses d’enjeux plus faibles) Mises minimales dès 0,50-1 € Avis négatifs sur le service client sur TrustPilot Rapports potentiellement intéressants sur les outsiders Possibilité d’annuler un pari dans les trois minutes Programme international très large observé lors du test

FAQ

+ ZEturf est-il une alternative crédible à PMU Play ? Oui, si vous jouez de petites sommes et aimez varier les formules, ou encore parier sur des courses étrangères. Le PMU reste meilleur sur les paris simples, parce que son pot est plus gros et ses rapports plus stables. + Le bonus ZEturf est-il retirable en argent réel ? Non, vous recevez des crédits « freeraces » qui ne se misent que sur les courses. Les gains, eux, deviennent bel et bien de l’argent réel, retirable une fois le compte validé. + J’ai déjà un compte Unibet, dois-je m’inscrire sur ZEturf ? Non, les deux marques partagent un compte unique depuis mars 2026. Connectez-vous avec vos identifiants habituels. La conséquence est que le bonus de bienvenue n’est plus accessible. + Puis-je parier avant que mon compte soit validé ? Oui, votre compte provisoire vous laisse déposer et jouer aussitôt. Seuls les retraits attendent vos justificatifs, à transmettre sous 30 jours. + ZEturf propose-t-il des cotes fixes sur les courses ? Non, le pari mutuel est la seule forme acceptée par la loi. Elle s’impose à tous les opérateurs sur les courses françaises. Le règlement hippique de ZEturf est rédigé en logique mutuelle, hippodromes étrangers compris.

+