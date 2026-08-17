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Inscription ZEturf Caractéristiques 📝Type d’inscription En ligne, via le site web ou via l’application mobile. L’inscription crée un « compte provisoire », qui passe en « compte définitif » après vérification d’identité. 📱Appareils Sur appareil iOS et Android : téléchargez l’application mobile. Sur ordinateur : allez sur le site web officiel. ⌛Temps d’inscription 10 minutes. 🪪Méthode de vérification Pièce d’identité + RIB. Justificatif de domicile en ligne ou code d’activation à 5 chiffres reçu par courrier. 💳Dépôt minimum 5 € par carte bancaire, PayPal, Skrill, Apple Pay ou Paysafecard. 500 € par virement. 🎁Bonus de bienvenue 1er dépôt doublé jusqu’à 100 €, en crédits de jeu. ✔️Lien d’inscription S’inscrire sur ZEturf

Inscription ZEturf : guide étape par étape

On commence par le plus simple : téléchargez l’application ZEturf sur l’App Store ou Google Play. À moins que vous ne préfériez rester sur votre ordinateur, le formulaire étant exactement le même sur le site.

Étape 1 : remplir le formulaire d’inscription

ZEturf vous demande votre identité complète et vos coordonnées. Rien de compliqué, mais cela doit correspondre mot pour mot à votre pièce d’identité. Faute de quoi, la validation sera bloquée plus tard. Ensuite, vous choisissez un identifiant et un mot de passe.

Points de vigilance :

Choisissez un mot de passe suffisamment robuste, celui suggéré par iOS ou Android par exemple.

Saisissez le code promo ZEturf TURFGOAL dans le champ prévu avant de valider, car il ne réapparaîtra jamais ensuite.

Étape 2 : définir ses limites de jeu responsables

Avant de pouvoir déposer le moindre euro, vous devez fixer deux plafonds : l’un sur vos dépôts, l’autre sur vos mises. Tous deux sont calculés sur sept jours glissants. C’est la loi française qui l’impose à tous les opérateurs agréés. Vous les modifiez quand bon vous semble.

Points de vigilance :

Une baisse de limite s’applique immédiatement .

. En revanche, une hausse est active au bout de 48 heures seulement (pour éviter les décisions prises sur un coup de tête).

Étape 3 : effectuer un premier dépôt

Le minimum est de 5 €. C’est ce premier versement qui déclenche la première moitié de votre bonus, créditée dans la foulée. Si vous visez les 100 €, déposez donc 100 €, puisque ZEturf double votre dépôt à l’euro près. Attention, l’argent réel que vous déposez devra être joué au moins une fois avant de pouvoir repartir vers votre compte en banque.

Points de vigilance :

Le dépôt minimum est de 5 € par carte bancaire, PayPal, Skrill, Apple Pay ou ticket Paysafecard.

par carte bancaire, PayPal, Skrill, Apple Pay ou ticket Paysafecard. Le dépôt minimum est de 500 € si vous passez par un virement bancaire.

si vous passez par un virement bancaire. Utilisez un moyen de paiement ouvert à votre nom.

Étape 4 : envoyer vos justificatifs et valider votre compte

Direction votre espace personnel, rubrique d’envoi de documents. ZEturf y attend une pièce d’identité en cours de validité et un RIB à votre nom (à photographier en couleur, à plat, le document entier dans le cadre). Pour l’adresse à prouver, vous avez le choix entre un justificatif téléversé en ligne et un code reçu par la poste, sachant qu’une bonne semaine sépare les deux options.

Points de vigilance :

Envoyez une carte nationale d’identité, un passeport, un permis de conduire ou un titre de séjour + un RIB ouvert à votre nom.

Téléversez un justificatif de domicile de moins de trois mois si vous voulez aller vite.

Étape 5 : récupérer la seconde moitié du bonus

Dès que ZEturf a validé vos documents, votre compte passe de « provisoire » à « définitif ». Les 50 % restants de votre bonus tombent alors sur votre compte et vos retraits s’ouvrent enfin.

Points de vigilance :

Vous avez 30 jours après l’inscription pour envoyer vos pièces justificatives. Passé ce délai, ZEturf suspend votre compte jusqu’à régularisation.

pour envoyer vos pièces justificatives. Passé ce délai, ZEturf suspend votre compte jusqu’à régularisation. Votre premier retrait n’est possible qu’une fois le compte devenu définitif.

Quelles sont les conditions d’inscription ?

Il y a cinq cases à cocher pour ouvrir un compte ZEturf :

Être majeur, soit 18 ans révolus ;

; Résider en France métropolitaine, dans les départements et collectivités d’outre-mer concernés (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) ou à Monaco ;

Ne pas figurer au fichier national des interdits de jeu, que ZEturf consulte à chaque connexion ;

Posséder un compte bancaire ouvert à votre nom, domicilié dans l’Espace économique européen ou à Monaco ;

Ne détenir aucun autre compte ZEturf, un joueur n’ayant droit qu’à un seul.

Bonus à l’inscription ZEturf

Le bonus ZEturf consiste en un doublement de votre tout premier dépôt, sans dépasser 100 €. Ce que vous recevez, ce sont des « crédits de jeu ». ZEturf les appelle aussi « freeraces ». Voyez-les comme des jetons de mise. Vous les jouez sur les courses, mais vous ne pouvez pas les virer sur votre compte en banque.

Pour vous résumer les conditions :

Le versement se fait en deux fois : la moitié dès votre dépôt, l’autre moitié une fois votre compte validé pour de bon .

. Vous avez six mois devant vous pour les utiliser.

devant vous pour les utiliser. Les gains, eux, sont bien à vous et deviennent retirables (quand vous misez un crédit de jeu, ZEturf vous verse le gain net et garde la mise).

Pourquoi s’inscrire sur ZEturf ?

Parce qu’il s’agit d’un spécialiste du turf

L’ensemble de son catalogue porte sur les courses, et uniquement les courses hippiques : Trot attelé, trot monté, plat et obstacle. Le sport et le poker du groupe existent bien, mais vous le retrouvez sur Unibet, l’autre marque du groupe. Vous y accédez d’ailleurs avec le même compte : vos identifiants Unibet vous connectent à votre compte ZETurf.

Pour parier sur des courses à l’international

Sur ZETurf, il y a les réunions françaises, mais aussi les réunions du Royaume-Uni, de l’Irlande, de la Suède, de l’Australie, de Hong Kong, des États-Unis et des Émirats. Cela dit, avant de miser sur une course australienne, gardez à l’esprit ceci : comme les masses d’enjeux y sont plus réduites que sur les grandes réunions françaises, les rapports bougent davantage entre le probable et le définitif.

Pour utiliser le CombiTurf (uniquement pour turfistes avertis)

Lancé fin 2025, ce pari réunit sur un même ticket des chevaux courant sur des hippodromes différents. Ainsi, les gains éventuels d’une course viennent alimenter la mise de la suivante. Puisqu’un tel enchaînement peut casser au premier faux pas, ZEturf y a greffé un « droit à l’erreur » et un « cashout » (qui vous laisse encaisser avant la fin du ticket).

Problèmes avec l’inscription sur ZEturf

🔗Vous avez déjà un compte Unibet

Surtout, n’en créez pas un second chez ZEturf. Depuis le rapprochement des deux marques sous FDJ United, il vous suffit de télécharger l’application ZEturf et de vous connecter avec vos identifiants Unibet habituels. Vos soldes fusionnent tout seuls. Petit revers de la médaille, le bonus de bienvenue turf vous échappe, puisqu’il est réservé aux nouveaux joueurs du groupe.

🏷️Vous avez oublié le code promo

Là, on ne va pas vous mentir, il n’y a rien à faire. Le champ n’existe qu’au moment de l’inscription. Personne ne pourra l’ajouter après coup.

🔍ZEturf refuse votre document

Les raisons récurrentes sont : une photo floue ou coupée, une pièce d’identité expirée, un nom sur le RIB qui ne correspond pas à celui du compte. Reprenez la photo en lumière naturelle, document entier dans le cadre. Et vérifiez que les noms concordent.

✏️Vous vous êtes trompé d’adresse ou de RIB

Contactez le service client sans tarder. Une faute de frappe se signale sans difficulté. Un vrai décalage entre ce que vous avez déclaré et ce que disent vos documents, en revanche, conduit à la clôture du compte.

📩Vous n’avez pas reçu l’e-mail de confirmation

Commencez par regarder dans vos indésirables. Si vous ne trouvez rien, vérifiez l’adresse enregistrée dans votre profil avant de demander un nouvel envoi.

Parrainage : bonus à l’inscription

Chaque filleul que vous amenez chez ZEturf vous rapporte 10 €. Et en argent réel, ce qui reste plutôt rare : la plupart des opérateurs récompensent leurs parrains en paris gratuits. De son côté, votre filleul touche l’offre de bienvenue classique.

Voici comment faire :

Vous générez votre lien ou votre code parrain depuis votre espace personnel, puis vous le transmettez. Votre filleul le saisit dans le champ dédié du formulaire d’inscription, au même endroit qu’un code promo. Pour que les 10 € tombent, il doit effectuer un premier dépôt en argent réel et faire valider ses documents.

Attention, ZEturf exclut le parrainage au sein d’un même foyer ou d’une même famille proche. Pareil pour les inscriptions réalisées à l’aide d’une même adresse IP ou d’une même carte bancaire.

FAQ – Foire aux questions

+ Puis-je m’inscrire sur ZEturf depuis mon téléphone ? Oui, et le parcours ne change pas par rapport au site. L’application est disponible sur l’App Store et Google Play, sans passer par un fichier d’installation externe. Vous pouvez même vous inscrire depuis le navigateur de votre téléphone, sans rien télécharger du tout. + Puis-je parier avant que mon compte soit validé ? Oui. Votre compte provisoire vous autorise à déposer et à parier dès la fin du formulaire. Seuls les retraits attendent la validation de vos justificatifs. Vous avez d’ailleurs 30 jours pour envoyer. Au-delà, ZEturf suspend votre compte jusqu’à régularisation. + Le code promo augmente-t-il le montant du bonus ? Non, le bonus reste plafonné à 100 € avec ou sans code. Celui-ci sert avant tout à tracer le partenariat entre le média et l’opérateur. Saisissez-le quand même, ne serait-ce que pour couper court à toute discussion sur votre éligibilité à l’offre. + Puis-je retirer mon bonus directement sur mon compte bancaire ? Malheureusement non. Les crédits de jeu servent uniquement à miser sur les courses et ne peuvent pas partir vers votre banque. Les gains que vous décrochez avec ces crédits, en revanche, deviennent de l’argent réel, retirable dès que votre compte est validé. + Que se passe-t-il si j’ai déjà eu un bonus chez Unibet ou ZEbet ? L’offre ne se cumule pas. Si vous avez déjà profité d’une offre de bienvenue du groupe, ou si vous avez misé récemment sur Unibet, ZEbet ou ParionsSport en Ligne, vous n’y avez pas droit. Et la règle vaut aussi pour les autres membres de votre foyer.

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