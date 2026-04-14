Critère Notre note 🎁Bonus de bienvenue 4/5 📱Application mobile 4/5 💻Ergonomie du site 4,5/5 ✔️Cotes proposées 4,5/5 ⚽Offre de paris 4,5/5 💸Promotions régulières 1/5 💳Moyens de paiement 3,5/5 📞Service client 3/5 Découvrir DAZN bet Je m'inscris >>

DAZN Bet : test détaillé du bookmaker

Offre de paris

Sur le nouveau site de paris sportifs DAZN Bet, plus de 25 disciplines sportives sont proposées aux joueurs pour miser. Les sports les plus populaires sont présents avec le football, le tennis, le rugby à XV et le basketball. L’offre est complète avec la possibilité de parier en avant-match et en direct.

Toutes les compétitions les plus populaires sont disponibles avec la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et la Ligue 1 pour le football. Vous retrouvez aussi les plus grands tournois de tennis avec Roland Garros et Wimbledon, mais aussi le meilleur du basketball avec la NBA.

Bonus de bienvenue

L’offre de bienvenue de DAZN Bet s’adresse à tous les nouveaux inscrits qui peuvent bénéficier d’un premier pari remboursé en crédits de jeu (ou BonusBets) jusqu’à 100 €. Le montant est crédité lorsque le pari est perdant, en deux temps avec 20 % dès que le ticket est perdant et les 80 % restants après vérification du compte suite à votre inscription sur DAZN bet.

Pour profiter de ce bonus de bienvenue, la mise minimum est de 1 €. Aucun code promo DAZN bet n'est nécessaire pour obtenir le remboursement.

A noter : Le premier pari ne couvre pas un pari système ou l’utilisation de la fonction cash out du bookmaker. L’option Edit Bet ne fonctionne pas avec le bonus de bienvenue.

Caractéristique Détails de l'offre Type de Bonus Premier pari remboursé en crédits de jeu (pari gratuit) Montant Maximum Jusqu'à 100 € Condition d'activation Le premier pari doit être perdant Mise Minimum 1 € Modalités de versement 20 % dès le résultat du pari / 80 % après validation du compte Exclusions majeures Paris systèmes, Cash Out et fonction "Edit Bet"

Promos régulières

Encore nouveau sur le marché DAZN Bet n’est pas encore un site qui propose des promotions régulières. Néanmoins, quelques fonctionnalités sont déjà présentes avec :

Edit Bet : une option de modifier votre pari sportif à tout moment

: une option de modifier votre pari sportif à tout moment Multiboost : votre pari combiné est boosté à partir de trois sélections

: votre pari combiné est boosté à partir de trois sélections Garantie plus : résultat gagnant lorsque votre équipe prend un avantage large au football (2 buts), au basketball (20 points) et au hockey sur glace (3 buts)

Une offre de parainnage est en cours de développement sur DAZN Bet et devrait rapidement s’ajouter aux foncitonnalités du bookmaker.

Cotes

Les cotes proposées par DAZN Bet sont principalement dans la moyenne du marché avec un niveau plus compétitif sur les sports les plus populaires, dont le football. En étant tout nouveau, c’est un point qui devra être confirmé sur le long terme pour s’assurer de la compétitivité des cotes sur le marché français.



Paris en direct & streaming

DAZN Bet est le site de paris sportifs de la célèbre plateforme de streaming. Elle doit être intégrée à leur contenu afin de proposer une offre complète, mais ce n’est pour l’instant pas le cas pour la retransmission des événements sportifs.

Des cotes en direct sont proposées sur les sports populaires à tout moment de la journée. Que ce soit une compétition de tennis, de football ou les matchs de NBA, vous pouvez jouer à tout moment en suivant les statistiques de chaque rencontre. Ces cotes sont variables selon le déroulé de l’événement et demandent une prise de décision rapide.

Application mobile

L’application DAZN Bet permet aux utilisateurs de pouvoir miser à tout moment depuis leur smartphone ou tablette.

Elle est disponible sur les systèmes d’exploitation Android et iOS gratuitement avec la possibilité d’être téléchargée en quelques minutes seulement. L’interface reprend le thème de DAZN Bet et son menu de navigation pour rapidement trouver les catégories que vous recherchez.

Des retours sont encore attendus de la part des joueurs français au vu de la nouveauté de la plateforme. Les retours à l’international sont plutôt bons sur les plateforme de téléchargement d’applications Apple Store et Google Play Store.

Service client

Pour contacter les équipes techniques de DAZN Bet, vous avez accès à un chat en direct disponible de 11h à 22h. Il permet d’obtenir des réponses en moins de 2 minutes et de garantir votre expérience de jeu sur le site du bookmaker.

Voici les autres options présentes :

FAQ au travers du centre d’aide

Adresse e-mail : support@daznbet.fr

Le contact avec l’envoi d’un mail permet d’obtenir une réponse en moins de 24 heures. Pour une urgence, nous vous conseillons d’utiliser le chat en direct au vu de l’absence d’un numéro de téléphone.

Dépôts & retraits

Vous pouvez utiliser cinq méthodes de paiement pour réaliser vos transactions sur DAZN Bet. Le montant minimum à déposer est de 10 €, tout comme le retrait minimum. Voici les options de paiement disponibles pour les dépôts :

Cartes bancaires Visa et Mastercard

Portefeuilles électroniques PayPal, Skrill et Neteller

Cartes prépayées Paysafecard

Pour un retrait de vos gains, vous avez la possibilité de le réaliser avec un virement bancaire. Il faut compter entre 3 et 5 jours pour que le montant soit crédité, après avoir vérifié votre identité.

Avis DAZN Bet : Qu’en pensent les utilisateurs ?

Plateforme Note Note Trustpilot 1,5/5 ⭐ Note App Store 4,7/5 ⭐ Note Play Store 4,5/5 ⭐

L’application DAZN Bet est plutôt bien accueillie par les utilisateurs à l’étranger. En France, le site est tout nouveau et nécessite encore d’un peu plus de retour, mais cela reste prometteur de voir les notes laissées sur les magasins d’application.

Les quelques commentaires laissés concernent une certaine lenteur de l’interface sur mobile, mais cela reste le début de l’aventure pour DAZN Bet en France. C’est un bookmaker qui gagne en popularité et qui se développe rapidement avec un catalogue intéressant.

Points forts & points faibles du bookmaker

Voici les points forts et les points faible que nous avons remarqué sur l’utilisation de DAZN Bet :

👍Avantages 👎Inconvénients Plus de 25 disciplines Manque de promotions régulières Cotes compétitives Réputation à construire Bonus de bienvenue simple à utiliser Pas d’autres options que les paris sportifs Application mobile gratuite Réactivité du service client Licence de jeu de l’ANJ

Avis DAZN bet - FAQ

+ Est-il possible de modifier un pari combiné sur DAZN Bet ? Oui, avec la fonction Edit Bet, vous avez la possibilité d’ajouter de nouvelles sélections sur votre pari combiné. Cela permet d’ajouter aussi la fonctionnalité Multiboost du bookmaker selon le nombre d'éléments sélectionnés. + Puis-je utiliser un cash out automatique chez le bookmaker ? Oui, vous pouvez programmer un cash out automatique avec DAZN Bet. Si vos gains dépassent la limite que vous avez fixée, le montant est retiré et ajouté sur votre compte joueur. + Comment foncitonne le multiboost de DAZN Bet ? Le Multiboost de DAZN Bet vous permet d’obtenir un supplément sur votre gain potentiel selon le nombre de sélection sur un pari combiné. À partir de 3 sélections, vous obtenez 3,5 % supplémentaires et jusqu’à 100 % à partir de 20 événements sélectionnés. + DAZN Bet est-il légal en France ? Oui, le site de paris sportifs DAZN Bet dispose d’une licence de jeu officielle délivrée par l’Autorité Nationale des Jeux. Le numéro de licence est le 0066-PS-2025-07-24-AGR-00.

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