Inscription DAZNbet Caractéristiques Type d’inscription En ligne Appareils Mobile, application et ordinateur Temps d’inscription Moins de 3 minutes Méthode de vérification Carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour et justificatif de domicile Lien d’inscription Ouvrir un compte DAZN Bet >>

Inscription DAZNbet : guide étape par étape

DAZNbet est connu des utilisateurs pour son offre de streaming et la retransmission des compétitions les plus populaires. Vous retrouvez plus de 25 sports avec les disciplines les plus populaires que sont le football, le tennis et le basket-ball. En réalisant votre inscription, vous bénéficiez de l’assurance sur le premier pari réalisé qui vous permet de jouer 100 € avec une garantie de les récupérer en cas de ticket perdant. Découvrez les étapes pour réaliser votre inscription ci-dessous :

Étape 1 - Direction le site officiel de DAZNbet 📱

Allez sur le site de DAZNbet depuis votre appareil, vous pouvez utiliser un ordinateur, une tablette, un mobile ou l’application du site de paris sportifs. Une fois sur la plateforme, utilisez le bouton d’inscription, il est présent dans l’en-tête en haut à droite depuis un ordinateur. Étape 2 - Remplir le formulaire d’inscription 👤

Commencez par renseigner vos informations personnelles, avec la possibilité d’envoyer directement votre document d’identité pour une inscription rapide et une partie de la vérification déjà réalisée. Étape 3 - Création de vos informations de compte 🆔

Passez à la seconde étape du formulaire avec la création d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, tout en partageant votre adresse postale. Étape 4 - Fixer les limites de jeu 🛑

Terminez avec la dernière étape en fixant vos limites de dépôt et de mise hebdomadaire, ainsi qu’avec un seuil pour le retrait automatique de vos gains. Étape 5 - Créer le compte ✔️

Il vous suffit d’accepter les conditions générales de DAZN Bet afin de valider la création de votre compte sur le site de paris sportifs. Vous avez maintenant accès aux dépôts et aux mises sur la plateforme. Étape 6 - Effectuer le premier dépôt 💰

Vous avez maintenant la possibilité de réaliser votre premier dépôt sur votre compte DAZNbet afin de miser sur les cotes du catalogue. Pensez à analyser le bonus de bienvenue pour profiter de l’offre si elle vous convient. Étape 7 - Miser sur la cote de votre choix ⚽

Vous pouvez maintenant miser sur la cote du pari sportif de votre choix avec de l’argent réel. Votre premier pari sportif est assuré à hauteur de 100 € sur DAZN Bet et vous offre l’opportunité de jouer sur les sports de votre choix.

Quelles sont les conditions d'inscription ?

L'enregistrement sur DAZN Bet est soumis à quelques conditions pour tous les joueurs français. Elles sont définies dans les conditions générales de la plateforme et une vérification aura lieu avec l’envoi de copies de documents officiels.

La première chose est d’avoir 18 ans révolus et de résider en France pour pouvoir créer votre compte sur le site. Lors de votre inscription, vous partagez des informations personnelles avec votre date de naissance et votre adresse personnelle.

Elles seront ensuite vérifiées avec l’envoi de la copie d’un document d’identité (passeport, permis de conduire, carte d’identité) et d’un justificatif de domicile (facture EDF, mobile ou gaz).

Pourquoi s’inscrire sur DAZNbet ?

En tant que nouveau site de paris sportifs en France, DAZNbet cherche à se démarquer avec des cotes compétitives et une offre exceptionnelle pour ses utilisateurs. Encore en développement, le site de paris sportifs prévoit déjà d’utiliser son aura et ses contrats de retransmission pour les joueurs inscrits et jouant sur leur site de paris sportifs.

Présent avec plus de 25 sports sur lesquels miser, DAZNbet dispose des sports les plus populaires, mais aussi des disciplines niches comme le football australien, le biathlon ou encore le beach volley pour les connaisseurs. Pour les parieurs, des fonctionnalités sont présentes avec le cashout, le boost de cotes sur un pari combiné et la possibilité d’éditer vos paris sportifs à tout moment tant que votre ticket est actif.

Le bonus à l’inscription DAZN Bet

Lors de votre première inscription sur DAZNbet, vous pouvez profiter de leur offre de bienvenue qui vous permet d’avoir une assurance sur votre premier pari sportif. La promotion vous permet d’obtenir un remboursement en crédits de jeu sur leur site jusqu’à 100 € si votre première mise est perdante.

Le bonus est soumis à quelques conditions pour en profiter pleinement, comme la mise minimale qui est de 1 € et le remboursement maximum qui est de 100 €.







Les paris systèmes et les cash out ne sont pas pris en compte pour le bonus de bienvenue, qui, en cas de pari perdant sera remboursé en crédits de jeu utilisable sur la plateforme DAZNbet uniquement. Le remboursement est effectué à 20 % dans les 24 heures suivant le résultat perdant et les 80 % supplémentaires à la suite de la vérification du compte joueur.

Notez que vous n'aurez pas besoin de code promo DAZN Bet pour profiter du bonus !

Problèmes avec l’inscription sur DAZNbet

S’inscrire sur DAZNbet est simple et se fait en moins de 2 minutes en suivant les étapes que nous avons décrites dans ce guide. Néanmoins, il est possible de rencontrer quelques problèmes :

❌ Refus des justificatifs : il est possible que la qualité des documents ne soit pas suffisante et qu’un nouvel envoi soit nécessaire. Pensez à suivre les instructions du site pour un envoi clair.

: il est possible que la qualité des documents ne soit pas suffisante et qu’un nouvel envoi soit nécessaire. Pensez à suivre les instructions du site pour un envoi clair. 📧 Activation du compte : vous n’avez pas reçu le code ou le lien de vérification. Pensez à regarder vos spams ou à mettre à jour votre boîte mail, il se peut que quelques minutes soient nécessaires.

: vous n’avez pas reçu le code ou le lien de vérification. Pensez à regarder vos spams ou à mettre à jour votre boîte mail, il se peut que quelques minutes soient nécessaires. ⏳Période de vérification : votre compte doit être vérifié et validé dans les 60 jours suivant votre inscription. Dans le cas contraire, il se peut que votre compte soit supprimé.

FAQ

+ Existe-t-il un bonus de parrainage sur DAZNbet ? Non, il n’y a pas de bonus de parrainage actuellement sur DAZNbet. Par contre, il est annoncé dans les conditions générales de la plateforme et sera bientôt disponible. + Quels sont les sports sur lesquels parier avec le bonus de bienvenue ? Vous pouvez parier sur les 25 sports du catalogue de DAZNbet pour utiliser votre bonus de bienvenue. Toutes les cotes sont disponibles pour placer votre premier pari sportif. + Un code promo DAZNbet est-il nécessaire pour activer le bonus d’inscription ? Non, il n’est pas nécessaire d’entrer un code promo DAZNbet pour activer le bonus de bienvenue du site de paris sportifs. Il s’active automatiquement pour tous les joueurs de la plateforme. + Puis-je m’inscrire avec l’application mobile DAZNbet ? Oui, l’inscription sur DAZNbet peut se réaliser depuis l’appareil de votre choix. Sur votre mobile, vous pouvez utiliser votre navigateur internet ou l’application mobile DAZNbet pour créer votre compte et activer le bonus. + Combien de temps faut-il entre l’inscription et la réalisation du premier pari ? De votre inscription sur DAZNbet à la première mise, il vous faut moins de 5 minutes. Les dépôts sont immédiats et vous permettent un accès rapide au catalogue des cotes du site.

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