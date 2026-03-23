Code promo DAZN Bet : quels bonus en mars 2026 ?

Découvrez toutes les offres disponibles sur le site de paris sportifs en ce moment

Offre Détails de l'offre Code promo DAZNbet Bonus de bienvenue Jusqu'à 100€ remboursés en cas de premier pari perdant (en crédits de jeu) Activer l'offre >> Multiboost Jusqu'à 100% de gains en plus sur vos paris combinés Profiter de l'offre >> Garantie Plus Votre pari payé avant la fin du match si votre équipe mène de 2 buts Profiter de l'offre >>

Premier pari remboursé : votre première mise est perdante ? DAZN Bet vous rembourse son montant dans la limite de 100€.

: votre première mise est perdante ? DAZN Bet vous rembourse son montant dans la limite de 100€. Garantie Plus : un pari pour le football qui paie lorsque l’équipe mène de deux buts d’avance. Elle existe pour le basket-ball (20 points d’avance) et le hockey sur glace (3 buts d’avance). Elle est comptée uniquement sur certaines rencontres dans le temps réglementaire.

: un pari pour le football qui paie lorsque l’équipe mène de deux buts d’avance. Elle existe pour le basket-ball (20 points d’avance) et le hockey sur glace (3 buts d’avance). Elle est comptée uniquement sur certaines rencontres dans le temps réglementaire. Edit Bet : il est possible de modifier un pari en cours en ajoutant des sélections, en augmentant la mise ou en réalisant un cash out. Ce dernier peut même être programmé automatiquement si un certain niveau de gain est atteint.

: il est possible de modifier un pari en cours en ajoutant des sélections, en augmentant la mise ou en réalisant un cash out. Ce dernier peut même être programmé automatiquement si un certain niveau de gain est atteint. Multiboost : un boost sur votre cote finale est possible sur un pari combiné à partir de 3 sélections (+3,5 %) et peut aller jusqu’à 100 % à partir de 20 sélections. Pour être prise en compte, la cote minimale doit être de 1,25.

D’autres promotions verront le jour prochainement sur ce nouveau site de paris sportifs qui parle déjà d’une offre de parrainage dans ses conditions générales.

Code promo DAZNbet : 100€ offerts sur le sport

Le bonus paris sportifs proposé par DAZNbet permet d’obtenir une assurance sur le premier pari. Elle s’élève à 100 € et est remboursée en crédits de jeu qu’il est possible de rejouer sur le site du bookmaker. Les crédits sont remboursés en deux temps par le site :

Les crédits de jeu obtenus sont non-retirables et doivent être joués sur les différents événements proposés par DAZNbet avec une mise minimum de 1 €. L’offre ne peut être utilisée sur un pari système ou avec la fonction de cashout.

⭐Les avantages de l’offre DAZN Bet :

Un bonus de bienvenue classique : jusqu’à 100€ remboursés en BonusBets (crédits de jeu non-retirables) si votre premier pari est perdant.

Un remboursement en deux temps : 20% du montant crédité sous 24h après le résultat, et les 80% restants dès la validation définitive de votre compte (envoi des justificatifs).

Garantie Score & Edit Bet : possibilité de modifier un pari déjà placé ou de bénéficier d'un paiement anticipé sur certains sports (si votre équipe mène de 2 buts au foot ou 20 points au basket).

Comment utiliser le code promo DAZNbet ?

L’offre de bienvenue de DAZNbet s’active au moment de l’inscription sur le site de paris sportifs. Vous devez suivre plusieurs étapes pour activer votre compte et bénéficier de votre assurance sur le premier pari sportif effectué. Voici ce que vous devez suivre :

Accédez au site officiel sur votre appareil (ordinateur ou mobile) Utilisez le bouton d’inscription présent dans l’en-tête Partagez une copie d’une pièce d’identité et remplissez vos informations personnelles Créez un nom d’utilisateur et un mot de passe avant de compléter les informations demandées Fixez vos limites de dépôt et de mise, et programmez un retrait automatique Acceptez les conditions générales Validez votre inscription Réalisez votre premier dépôt

À partir de ce moment, vous pouvez placer votre première mise sur la cote de votre choix. Elle sera assurée jusqu’à 100 € en cas de pari sportif perdant.



Les conditions d'éligibilité du bonus DAZNbet

Pour profiter de l’offre de bienvenue de DAZNbet, vous devez respecter quelques conditions importantes pour la plateforme. Les critères de sélection du site sont les suivants :

Le joueur doit être âgé de plus de 18 ans

Le joueur doit être résident français

Cela doit être la première inscription sur DAZNbet

Une inscription par adresse IP

La mise minimum autorisée est de 1 €

Le remboursement se fait en crédits de jeu

Les paris systèmes et les cash out ne sont pas comptabilisés

Le joueur accepte les conditions générales de l’offre

Ces informations sont à retrouver dans les détails du bonus de bienvenue offert par le site de paris sportifs. Il est important de les lire avant l’activation de la promotion.

Existe-t-il un code promo DAZN Bet sans dépôt ?

A l'heure actuelle, le bookmaker ne propose pas de bonus sans dépôt. Pour profiter de l'offre de bienvenue DAZN Bet, vous devez déposer de l'argent puis placer un premier pari.

Seuls Unibet, Betsson et Parions Sport offrent aujourd'hui des bonus sans dépôt, à débloquer grâce à des codes promo spéciaux.

Sur quoi parier avec le code promo DAZNbet ?

Grâce à la promotion de bienvenue de DAZNbet, vous pouvez miser sur 25 sports différents avec les plus grands championnats disponibles. Vous retrouvez les sports les plus populaires comme le football, le tennis et le basket-ball, mais aussi d’autres niches avec le tennis de table, le football australien et le beach volley. Voici un tableau avec les compétitions les plus populaires à retrouver :

Sport Compétitions populaires Football Ligue des Champions, Premier League, Ligue 1, Série A, Liga, Bundesliga, Ligue Europa, Coupe du Monde Basket-ball NBA, Euroligue, Pro A, WNBA, NCAA, Eurocoupe Tennis Roland-Garros, Wimbledon, US Open, Open d’Australie, WTA, ATP Rugby à XV Top 14, Tournoi des Six Nations, Pro D2, Champions Cup, Challenge Cup

Encore nouveau sur le marché, DAZN est réputé pour son offre de streaming, elle est annoncée imminente sur le site de paris sportifs. Les plus grands championnats sur lesquels ils ont les droits seront disponibles depuis la partie bookmaker du site.

Les autres promotions DAZNbet

En plus de l’offre de bienvenue, DAZNbet propose des fonctionnalités importantes qui peuvent être utilisées par les joueurs inscrits. Certaines offres sont en cours de développement, comme le parrainage, mais il existe d’autres fonctionnalités à activer :

Multiboost : obtenez un boost sur votre cote finale sur un pari combiné. À partir de 3 cotes sélectionnées vous avez un supplément de 3,5 % qui peut aller jusqu’à 100 % avec 20 cotes ou plus.

: obtenez un boost sur votre cote finale sur un pari combiné. À partir de 3 cotes sélectionnées vous avez un supplément de 3,5 % qui peut aller jusqu’à 100 % avec 20 cotes ou plus. Combis du jour : depuis le lobby des paris sportifs, vous pouvez obtenir un pari combiné spécial réalisé par les équipes de DAZNbet.

De nouvelles promotions vont rapidement voir le jour sur ce nouveau site de paris sportifs. Toutes les offres sont accessibles depuis la page « Promotions » accessible depuis l’en-tête du bookmaker. Vous pouvez y retrouver toutes les conditions associées aux bonus de DAZNbet.

Comparatif : DAZNbet vs Unibet vs Betclic

Nous avons réalisé un comparatif entre les meilleurs sites de paris sportifs français. Nous avons mis les résultats de nos observations dans le tableau suivant :

DAZNbet Unibet Betclic Assurance de 100 € sur le premier pari sportif 1 inscription = 3 bonus avec paris sportifs, hippiques et poker Assurance de 100 € sur le premier pari sportif Remboursement en crédits de jeu Remboursement de 100 € en BonusBet Remboursement en feebets 80 % remboursés après la vérification Assurance 20 € cash sur les paris hippiques et jusqu’à 250 € pour le poker 5 parties de Spin&Rush de 1€ pour la partie Poker

FAQ - Code promo DAZN Bet

Comment activer le bonus de bienvenue DAZNbet ?

Lors de votre inscription sur DAZNbet, le bonus de bienvenue s’active automatiquement pour vous. Votre première mise est sécurisée et vous n’avez pas besoin d’entrer un code promo pour en bénéficier.

Quel est le dépôt minimum de l’offre DAZN Bet ?

Pour profiter de l’offre de bienvenue de DAZNbet, le montant minimum à jouer est de 1 €. Pour le dépôt minimum accepté par la plateforme, il est de 10 €. Le bonus vous couvre jusqu’à 100 € et il est intéressant de profiter du maximum.

Quelles sont les méthodes de paiement disponibles ?

Sur DAZNbet, vous avez la possibilité d’utiliser cinq méthodes de paiement. Vous pouvez utiliser les cartes bancaires Visa et Mastercard, les cartes prépayées Paysafecard et les portefeuilles électroniques Paypal, Neteller et Skrill.

Un code promo est-il nécessaire pour le bonus DAZN Bet ?

Non, vous n’avez pas besoin d’entrer un code promo pour activer le bonus de bienvenue offert par DAZNbet. Au moment de votre inscription, le bonus est automatique.

Quels sont les délais de versement des crédits de jeu du bonus ?

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20 % des crédits de jeu sont reversés à la suite de votre premier pari perdant sur le site DAZNbet. Pour les 80 % supplémentaires, vous devez avoir réalisé la vérification de votre identité et de votre adresse depuis la plateforme.