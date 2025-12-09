Pronostic Athletic Club vs PSG 10/12/2025 : Kvaratskhelia pour marquer à Bilbao

Notre expert en paris anticipe que les champions d'Europe en titre se distingueront en seconde mi-temps et remporteront ce match grâce à un but de Khvicha Kvaratskhelia.

Pronostic Athletic Club vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Athletic Club vs PSG

Deuxième mi-temps - PSG à une cote de 1,92 sur Winamax

Khvicha Kvaratskhelia pour marquer à tout moment à une cote de 3,05 sur Winamax

PSG pour gagner sans encaisser à une cote de 2,80 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Athletic Club 0-2 PSG

Pronostic des buteurs : PSG – Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha

L'Athletic Club aborde ce match après une victoire 1-0 contre l'Atlético Madrid. C'était de loin leur meilleur résultat dans une campagne difficile en Liga et en Ligue des champions. Les Basques n'ont obtenu que quatre points en Europe jusqu'à présent et seront probablement éliminés s'ils perdent ce match.

Malgré une récente défaite à domicile contre le Bayern, le PSG est en deuxième place avec 12 points. Ils visent une place parmi les deux premiers pour s'assurer un parcours plus favorable en phase à élimination directe.

Cependant, la forme domestique du PSG a été inégale. Ils abordent ce match après une victoire 5-0 contre Rennes et une défaite 1-0 contre Monaco lors de leur dernier déplacement.

Les effectifs probables pour Athletic Club vs PSG

Composition attendue d’Athletic Club : Simon, Yuri, Paredes, Vivian, Areso, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, N. Williams, Sancet, Berenguer, Guruzeta

Composition attendue de PSG : Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

PSG pour dominer après la pause

L'Athletic a vraiment du mal avec les exigences de jouer à la fois en Liga et en Ligue des champions cette saison. Leur effectif ne semble pas assez large pour relever ce défi, et les blessures de joueurs clés comme Iñaki Williams ont accentué leurs difficultés. Ayant déjà accueilli les deux clubs de Madrid la semaine dernière, ils pourraient avoir du mal à maintenir leur énergie pendant 90 minutes ici. Cela suggère que ce match pourrait suivre un schéma similaire à leur récente rencontre à domicile en Ligue des champions contre Arsenal. Ils ont bien défendu pendant 70 minutes, mais ont finalement perdu 2-0.

Le PSG a également tendance à mieux performer en seconde mi-temps lors des matchs européens. Ils ont en moyenne 2,2 buts en seconde mi-temps par match en Ligue des champions cette saison. Cela inclut quatre buts après la pause contre Tottenham lors de leur dernier match dans la compétition. Ces facteurs suggèrent qu'appuyer le PSG pour la seconde mi-temps avec une probabilité implicite de 52,6 % offre de la valeur.

Pronostic 1 Athletic Club vs PSG : Deuxième mi-temps - PSG à une cote de 1,92 sur Winamax

Kvaratskhelia pour continuer sur sa lancée

Les blessures ont empêché le PSG de maintenir une constance dans le dernier tiers cette saison. Les trois attaquants qui ont brillé lors de la Ligue des champions de la saison dernière ont à peine joué ensemble. Cependant, ils restent les meilleurs buteurs de la compétition avec 19 buts.

Kvaratskhelia a été disponible lors de quatre de leurs cinq rencontres européennes. Le Géorgien a de nouveau bien performé, enregistrant deux buts et deux passes décisives dans ces matchs. De plus, il a été exceptionnel lors du week-end en Ligue 1 contre Rennes, ayant enregistré quatre tentatives et deux buts en 71 minutes de jeu.

L'ancien joueur de Naples devrait être frais et pourrait bien poser des problèmes à une défense locale fatiguée. Ayant déjà marqué cinq buts en Ligue des champions en 2025, Kvaratskhelia a de la valeur pour ajouter à son total à des cotes assez longues.

Pronostic 2 Athletic Club vs PSG : Khvicha Kvaratskhelia pour marquer à tout moment à une cote de 3,05 sur Winamax

Les Lions à nouveau muets

Le PSG a montré des faiblesses défensives à certains moments cette saison, mais ils ont remporté quatre de leurs neuf derniers matchs sans encaisser. Ils ont concédé moins de 1,0 xG dans cinq de leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues. S'ils peuvent empêcher Nico Williams de marquer, leur défense ne devrait pas rencontrer beaucoup de problèmes.

L'Athletic n'a pas réussi à marquer dans trois de ses cinq matchs de Ligue des champions cette saison. Ils n'ont enregistré que 0,3 xG lorsqu'ils ont joué contre Arsenal à domicile plus tôt dans la campagne. Les Lions ont également eu du mal à marquer en Liga.

Ils ont une moyenne de seulement 0,94 but par match dans le championnat espagnol. Le manque d'un attaquant convaincant reste leur principale faiblesse. Étant donné cela, le PSG a de la valeur pour gagner sans encaisser avec une probabilité implicite de 35,7 %.

Pronostic 3 Athletic Club vs PSG : PSG pour gagner sans encaisser à une cote de 2,80 sur Winamax

