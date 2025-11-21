Pronostic Arsenal vs Tottenham 23/11/2025 : les Gunners marqueront tôt et gagneront

Arsenal cherchera à accroître son avance en tête de la Premier League, tandis que les Spurs savent qu'une victoire les rapprocherait à cinq points d'Arsenal.

Pronostic Arsenal vs Tottenham : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Tottenham

Arsenal – Arsenal (Mi-temps – Temps plein) à la cote de 2.04 avec Winamax

Les deux équipes marquent (Oui) à la cote de 1.90 avec Winamax

Declan Rice pour marquer ou faire une passe décisive à la cote de 3.16 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-1 Tottenham

Pronostic des buteurs : Arsenal – Saka, Rice ; Tottenham – Johnson

Le premier derby du nord de Londres de la saison 2025/26 de la Premier League approche. Arsenal accueille Tottenham dimanche après-midi, les Gunners cherchant à maintenir leur avance de quatre points sur Manchester City.

Les onze premiers matchs de championnat des Gunners ont été presque parfaits. Ils affichent un taux de victoire de 73 %, marquant presque deux buts par match et concédant moins de 0,5 but par match. C'est la meilleure différence de buts de la division, à égalité avec Manchester City, deuxième.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, doit faire face à des problèmes de sélection avant ce choc contre les Spurs. Dans le dernier tiers, des inquiétudes subsistent quant à la condition physique de Viktor Gyökeres. Pendant ce temps, Kai Havertz ne jouera pas en raison d'une blessure. Martin Ødegaard travaille dur pour revenir, tandis que Noni Madueke et Gabriel Martinelli sont peu susceptibles de jouer.

Malgré la cinquième place de Tottenham au classement, il est probable que certains fans n'ont pas encore pleinement adopté le nouvel entraîneur, Thomas Frank. Jusqu'à présent, le plus grand problème de Frank a été la performance des Spurs à domicile, ayant perdu 50 % de leurs matchs à domicile cette saison. Cela a rendu difficile pour l'entraîneur danois de construire une relation avec les supporters à domicile.

Cependant, Tottenham a été en grande forme à l'extérieur, ayant remporté 80 % de ses matchs à l'extérieur et restant invaincu. Ils ont également gardé leur cage inviolée dans 60 % de leurs rencontres à l'extérieur. Les blessures sont une préoccupation majeure pour Frank et Arteta. Des joueurs comme Solanke, Kolo Muani, Gray, Drăgușin, Bissouma, et Kulusevski sont sur la touche. Pendant ce temps, Lucas Bergvall et Pape Matar Sarr sont peu susceptibles d'être en forme pour le match de dimanche.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Tottenham

Composition attendue de Arsenal : Raya ; Timber, Calafiori, Saliba, Mosquera, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Saka, Eze, Merino

Composition attendue de Tottenham : Vicario ; Porro, Spence, Romero, van de Ven, Palhinha, Bentancur, Simons, Johnson, Kudus, Richarlison

Les Gunners en tête à la mi-temps

Près de 70 % des buts concédés par Tottenham à l'extérieur cette saison ont été encaissés en première mi-temps. Arsenal a également marqué en premier lors de cinq des sept derniers derbys du nord de Londres.

Malgré cela, les marchés de paris indiquaient une probabilité de seulement 48,78 % qu'Arsenal mène à la mi-temps et maintienne cette avance pour gagner le match. La forme de Tottenham à l'extérieur a été bien meilleure que leurs résultats au Tottenham Hotspur Stadium.

Ils ont une moyenne de 2,60 points par match à l'extérieur, ce qui est la même moyenne de points qu'Arsenal à domicile. Cependant, les Spurs n'ont gagné qu'une seule fois en championnat à l'Emirates Stadium et ne devraient pas stopper les Gunners dans ce match.

Pronostic 1 Arsenal vs Tottenham : Arsenal – Arsenal (Mi-temps – Temps plein) à la cote de 2.04 avec Winamax

Valeur sur les buts marqués des deux côtés

Décrire la défense d'Arsenal comme impénétrable est probablement un euphémisme, surtout à domicile. Ils n'ont concédé que 0,20 but par match à domicile cette saison, ce qui est bien en dessous de la moyenne de 1,10 de la ligue.

De plus, Tottenham n'a concédé que 0,60 but par match à l'extérieur, confortablement en dessous de la moyenne de la ligue de 1,64. Cependant, les deux équipes ont une moyenne de 2,40 buts marqués par match. Cela montre qu'elles ont une forte capacité offensive.

Les deux équipes marquent (Oui) est actuellement à une probabilité de 50 %, mais il y a probablement plus qu'une chance sur deux que les deux équipes marquent au moins une fois. Surtout depuis que les deux équipes ont marqué plus de deux buts par match à domicile ou à l'extérieur en moyenne. C'est le pari de valeur de ce trio de pronostics Arsenal vs Tottenham.

Pronostic 2 Arsenal vs Tottenham : Les deux équipes marquent (Oui) à la cote de 1.90 avec Winamax

Soutenir Rice pour marquer ou faire une passe décisive

Declan Rice a été un joueur crucial pour Arsenal ces deux dernières saisons. L'ancien icône de West Ham commence maintenant à contribuer également à l'attaque. Il a enregistré quatre contributions décisives en 11 apparitions en Premier League cette saison.

Cela équivaut à un taux de réussite de 36,30 % pour marquer ou assister dans n'importe quel match jusqu'à présent en 2025/26. Pourtant, les marchés de paris suggèrent que Rice n'a que 32,26 % de chances de faire une contribution décisive dans ce derby du nord de Londres.

Avec l'équipe de Mikel Arteta probablement avec moins d'attaquants, Rice doit viser à prendre le contrôle du match de dimanche. Il est probable qu'il le fasse avec une contribution décisive de quelque sorte contre leurs rivaux du nord de Londres.