Proposée par la FDJ (Française Des Jeux) l’application Parions Sport est très populaire. Voici un guide complet sur l’application Parions Sport.

Comment télécharger et installer l’application Parions Sport

Pour satisfaire tous les amateurs de paris sportifs, la FDJ propose Parions Sport en ligne : une application simple et gratuite à télécharger. Nous vous expliquons la procédure à suivre suivant votre système d’exploitation (iOS ou Android).

Parions Sport sur Android

Si vous utilisez Android, plusieurs solutions s’offrent à vous :

Aller sur le site de Parions Sport et utiliser le QR Code présent dans la rubrique “applications mobiles” ;

Vous rendre sur le Play Store et télécharger “Parions Sport en ligne”.

Le fichier Android ne fait qu’environ 31 Mo, il ne prend donc pas beaucoup de place sur votre appareil. Notez que vous devez avoir au minimum Android 6 pour pouvoir télécharger l’app.



Parions Sport sur iOS

Si vous utilisez iOS là encore la FDJ vous propose deux façons de télécharger l’application Parions Sport :

Soit via le QR code présent sur le site web ;

Soit via une recherche sur l’App Store.

Le fichier iOS est un peu plus volumineux puisqu’il fait environ 55 Mo. Mais cela ne prend pas beaucoup de place par rapport à d’autres applications. Il faut avoir la version 13 d’iOS au minimum pour pouvoir télécharger et installer l’application Parions Sport.

Attention : cette procédure est pour l’application Parions Sport en ligne, et non pour Parions Sport Point de Vente (qui est légèrement différente). Nous reviendrons plus en détails sur l’app Parions Sport Point de Vente plus loin dans ce guide.

Obtenir les bonus de bienvenue sur l’application Parions Sport

La FDJ récompense les nouveaux inscrits en leur offrant un bonus de bienvenue. S’il n’existe pas de bonus spécifique à l’app, les joueurs qui s’inscrivent sur mobile peuvent profiter du bonus de Parions Sport quand même.

Vous pouvez obtenir jusqu’à 100 € en pariant un montant maximum de 100 €. Une fois votre premier pari placé, il vous sera intégralement remboursé en crédit de jeu, quel que soit le résultat (dans la limite de 100 € maximum). Pour en bénéficier, il faut vous inscrire, via l’application ou le site, et effectuer un premier pari.

Les fonctionnalités de l’application Parions Sport

En téléchargeant l’application Parions Sport, vous aurez accès à de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Quelles sont-elles ? C’est ce que nous allons voir dès maintenant.

Streaming Vidéo

Avec la fonctionnalité PSTV, vous pourrez visionner de nombreux matchs en direct. Notamment du football, du basket-ball ou encore du tennis. Autre avantage, vous pourrez voir des matchs qui sont souvent “oubliés” par la télévision française, comme le championnat néerlandais de football.

Paris en direct

Pour rendre les paris sportifs encore plus intéressants, le bookmaker offre la possibilité de placer des paris en direct. En fonction de l’évolution du match (blessure, fautes, buts…) les cotes varient. C’est un moyen de vivre encore plus intensément chaque rencontre.

Cash out

Autre fonctionnalité intéressante : le cash out. Si vous voyez le logo “cash out” apparaître alors cela veut dire que la fonctionnalité est accessible sur cette rencontre. Concrètement, vous serez désormais en mesure de retirer votre pari à tout moment. Cela permet d’être sûr de repartir avec un gain.

Combi Boosté

Sur l’application Parions Sport en ligne, vous pouvez aussi avoir la fonctionnalité “combi boosté”. Cette fonctionnalité, comme son nom l’indique, vous permet de gagner jusqu’à 50 % de gains en plus sur vos paris combinés. Pour que cette fonctionnalité s’applique, vous devez avoir au minimum 5 sélections éligibles dans vos paris combinés.

Pour savoir si une sélection est éligible à cette option, vous devez vous assurer que le pictogramme “combi boosté” apparaît. S’il n’y a pas de pictogramme, optez pour une autre sélection si vous voulez profiter de cette fonctionnalité.

En trouvant 5 sélections gagnantes, vous obtenez 5 % de gains supplémentaires. Si vous en trouvez au moins 15, alors vous obtenez le maximum, soit 50 % de gains en plus.

Programme de fidélité

Le bookmaker propose des récompenses à ses joueurs les plus fidèles sous la forme d’un programme de fidélité. Dès votre inscription, vous faites automatiquement partie du “Club” (le nom du programme VIP de Parions Sport).

Plus vous pariez, plus vous cumulez de points Statut. Plus vous avez de points, plus vous montez dans les échelons (il y en a 8) et donc plus les récompenses sont avantageuses.

Authentification biométrique

L’identification via mot de passe et identifiant est entièrement sécurisée sur Parions Sport. Mais l’application mobile Parions Sport va encore plus loin en proposant la fonctionnalité d’authentification biométrique. Vous pouvez accéder à votre compte grâce à vos empreintes, ce qui renforce la sécurité.

Placer un pari depuis l’application Parions Sport

L’application Parions Sport en ligne est très intuitive. Il est donc aisé de placer un pari en passant par l’app mobile de paris sportifs. Voici comment faire :

Si ce n’est pas déjà fait, téléchargez l’application Parions Sport en ligne (iOS ou Android)

Connectez-vous à votre compte joueur, ou créez-le (c’est possible de le créer via l’application et d’obtenir le bonus bienvenue)

Sélectionnez le sport de votre choix et votre type de pari

Sélectionnez votre moyen de paiement et le montant souhaité.

Vous n’avez plus qu’à valider et à attendre le résultat.

Notre avis sur l’application Parions Sport en Ligne

L’application Parions Sport en ligne proposée par la FDJ est très bien pensée. Son interface est ergonomique et intuitive. Il suffit seulement de quelques minutes pour comprendre le fonctionnement de la plateforme.

De même, les fichiers (aussi bien Android qu’iOS) sont peu volumineux, ils ne prennent donc pas beaucoup de place sur les appareils mobiles. Enfin, l’application Parions Sport en ligne offre de nombreuses fonctionnalités très intéressantes.

Notre avis est donc très positif. C’est une application fiable et pratique, idéale pour les amateurs de paris sportifs.

Zoom sur l’app Parions Sport Point de Vente

Comme nous l’avons mentionné, la FDJ propose également une application mobile intitulée “Parions Sport Point de Vente”. Aussi disponible sur iOS et Android, cette application permet de remplir les grilles de loto foot, avant de vous rendre dans un point de vente physique pour les valider.

Son fonctionnement est très simple. En préparant vos grilles loto foot vous créez un flash code. Il vous suffit ensuite de montrer ce flash code dans le point de vente de votre choix pour valider votre grille loto foot.

Application Parions Sport - La FAQ

Comment télécharger l’application Parions Sport ?

Pour télécharger l’application Parions Sport, vous pouvez soit utiliser le QR code présent sur le site Web. Soit visiter le Play Store (Android) ou l’App Store (iOS). L’installation de l’application est gratuite.

L’application Parions Sport est-elle fiable ?

Oui, l’application Parions Sport est fiable. Elle est proposée par la FDJ (Française des Jeux) et possède une licence de l’ANJ (Autorité Nationale des Jeux, anciennement ARJEL).

Qu’est-ce que l’appli Parions Sport Point de Vente ?

L’appli Parions Sport Point de Vente, qui appartient aussi à la FDJ, permet de créer des grilles loto foot en ligne, et de les valider dans un point de vente physique.

Quels sont les moyens de paiement acceptés sur l’app Parions Sport ?

Pour parier sur l’application Parions Sport en ligne, plusieurs moyens de paiement sont disponibles. Vous avez le choix entre les cartes bancaires (Visa, Mastercard), Paypal ou encore Paysafecard.