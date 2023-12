Réputé mondialement comme bookmaker de qualité, Bwin opère dans de nombreux pays dont la France. Zoom sur l’application Bwin.

Comment télécharger et installer l’application Bwin ?

L’appli mobile bwin est compatible aussi bien avec Android qu’iOS. Vous avez donc la possibilité de télécharger bwin sur votre mobile, en fonction du système d’exploitation dont vous disposez.

Sur Android

En France, l’application bwin android est disponible sur Play Store. Il est possible de la télécharger directement à partir du store sur votre téléphone. Faites comme suit:

Recherchez “Bwin paris sportifs en ligne”, cliquez sur “Installer”. L’application se télécharge et s’installe directement sur votre mobile.

Puisque le téléchargement a été effectué à partir du store officiel, vous n’avez aucune inquiétude à avoir quant à sa fiabilité. Notez que vous avez aussi la possibilité de cliquer sur le lien fourni via la page de téléchargement de l’app bwin, afin d’être automatiquement redirigé vers Play Store et télécharger bwin app.

Sur iOS

Vous pouvez télécharger l’application bwin iOS sur App Store. Accédez à la page de téléchargement de l'application Bwin pour être redirigé vers l'App Store, ou effectuez une recherche directe dans la boutique officielle d’Apple. Dans les deux cas, vous découvrirez une appli fiable, largement appréciée par de nombreux utilisateurs.

Obtenir les bonus de bienvenue sur l’application bwin

Tout comme sur le site de Bwin, vous pouvez obtenir le bonus de bienvenue en utilisant l’appli mobile bwin. Ce bonus bwin est un pari gratuit allant jusqu’à 120 € que vous pourrez obtenir, si votre premier pari est perdant. Notez que vous n'aurez pas besoin de code promo Bwin pour débloquer cette offre.

Une fois l'application mobile Bwin installée, inscrivez-vous ou connectez-vous si vous avez déjà un compte. Procédez à la vérification de votre identité en fournissant les documents requis.

Ensuite, effectuez un dépôt minimum de 10 € et placez un pari d'au moins 5 € en utilisant le jeton “Pari sans pression”. En cas de perte de ce pari, vous bénéficiez d'un pari gratuit ayant une valeur de 100% le pari perdu, dans la limite de 120 €, valable pendant 7 jours.

Les fonctionnalités de l’application Bwin

La version mobile de Bwin disponible sous forme d’application offre divers avantages grâce à ses fonctionnalités utiles. Si vous décidez de télécharger l’appli bwin, voici les fonctionnalités auxquelles vous pouvez prétendre.

Streaming en live

Le bookmaker Bwin propose le streaming live de certains matchs sur sa plateforme. Pour avoir la possibilité de suivre vos matchs où que vous soyez et en très bonne résolution, utilisez l’appli paris sportifs. La qualité vidéo s’adapte au mobile, puisque la bande passante consommée est moins élevée. Vous pourrez mettre la vidéo en mode plein écran pour un meilleur confort.

Alertes pour les différents événements

Si vous décidez de télécharger l’appli bwin, vous bénéficierez aussi du service d’alerte pour les événements de votre choix. En effet, le bookmaker peut vous envoyer des alertes sous forme de notification si votre équipe préférée s’apprête à jouer par exemple. Vous recevrez également des notifications de score, de divers événements, ainsi que de gain de votre pari en ligne.

Statistiques d’avant match et en cours de match

Bwin n’est pas simplement un bookmaker, c’est une plateforme de sports à part entière. Pour vos paris, vous n'avez pas besoin de consulter une autre plateforme pour accéder aux différentes statistiques. Toutes les informations nécessaires sont regroupées en un seul endroit, incluant les résultats des dernières rencontres entre les équipes et les statistiques du match en cours. Cela pourrait vous inciter à placer un pari en direct rapidement.

Outil de recherche pour trouver des événements

Il arrive qu’on ne trouve pas rapidement les événements sur lesquels on a envie de parier. L’application Bwin intègre un outil de recherche qui vous permet de gagner du temps. Il vous suffit de taper ce dont vous avez besoin dans l’outil et vous aurez votre résultat, si cela est disponible sur l’application.

Barre d’outils personnalisable

L’application mobile Bwin dispose aussi d’une barre d’outils personnalisable. L’opérateur pense à l’ergonomie pendant l’utilisation de son application. Cette barre d’outils peut vous permettre de classer vos différents onglets comme vous le voulez. Vous pourrez donc avoir les différents onglets sous la main et gagner ainsi du temps.

Offres exclusives réservées aux utilisateurs de l’appli

Les utilisateurs de l’appli mobile Bwin reçoivent souvent des offres exclusives comme des bonus appli. Ces bonus appli mobile peuvent être des paris gratuits. L’opérateur peut aussi envoyer des bonnes affaires comme des paris aux cotes boostées.

Placer un pari depuis l’application Bwin

La fonctionnalité importante qui consiste à placer des paris sportifs en ligne est également accessible via l’application Bwin:

Connectez-vous à votre compte Effectuez un dépôt avec l'un des moyens de paiement disponibles, Accédez à la section “Sport” pour trouver les événements et sports disponibles. Une fois vos analyses effectuées, sélectionnez le match sur lequel vous voulez parier. Des différents événements proposés, choisissez celui qui vous intéresse, et ajoutez-le à votre coupon de pari. Placez ensuite votre mise et attendez le résultat.

Notez que Bwin paris sportifs vous donne la possibilité d’effectuer plusieurs types de paris. Vous pourrez faire des paris simples, des paris combinés système, des paris handicap, etc. Il est aussi possible de faire des paris en direct sur Bwin et tout cela, via l’application mobile.

Une option cash out bwin est aussi disponible sur l’application mobile. Elle vous permet de ne pas perdre toute votre mise ou de garder une partie de vos gains potentiels. Si elle est disponible sur l’événement sur lequel vous avez parié, vous pourrez l’activer.

Notre avis sur l’application Bwin

De façon générale, nous avons un avis positif sur la version mobile Bwin. Le fait qu’il est possible de télécharger bwin application à partir du Play Store ou de l’App Store fait partie des bonnes raisons de l’adopter.

Vous êtes certain de sa sécurité et de sa fiabilité. De plus, sur l’application, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous faisiez sur le site pour ordinateur et même plus. Vous pouvez vous inscrire, vous connecter, effectuer vos dépôts, réclamer des bonus, placer vos paris sportifs bwin, profiter de l’offre bwin mobile, etc. Pour toutes ces raisons, nous recommandons de télécharger l’application mobile bwin paris sportifs.

Zoom sur l’application Bwin poker

Bwin propose aussi une application pour les amateurs de poker en ligne. Cette dernière est également compatible avec Android et iOS et peut être téléchargée à partir de Play Store ou de l’App Store respectivement.

Avec cette application bwin poker, vous pourrez non seulement jouer d’où vous voulez, mais aussi profiter de diverses fonctionnalités comme les tournois cash games et multi-tables. Cette appli, distincte de celle des paris sportifs, condense toute l’offre poker de l’opérateur.

Application Bwin - La FAQ

L’application Bwin est-elle sécurisée en France ?

Oui, le bookmaker dispose d’une licence qui lui permet de proposer ses activités en France. C’est donc un opérateur fiable. Son application est également fiable et vous pourrez d’ailleurs la télécharger à partir de la boutique officielle de votre système d’exploitation.

Quelle est la configuration minimale pour télécharger Bwin sur iOS ?

Vous devez avoir un iPhone, un iPad, un iPod touch ayant au moins iOS 13.0 pour pouvoir télécharger l’application mobile Bwin. En plus, cette application a une taille de 117 Mo.

Ai-je droit à un bonus quand je télécharge l’application ?

Le téléchargement de l’application Bwin ne donne pas systématiquement droit à un bonus. Vous pouvez réclamer les bonus en vigueur sur le site web via l’appli. Aussi, le bookmaker propose parfois des offres bwin mobile qui sont des promotions exclusives.