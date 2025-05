Nos top paris sur les buts en finale de la Ligue des Champions qui pourrait avoir de la valeur

Sept des neuf dernières finales ont eu moins de 2 buts, mais les données suggèrent que PSG-Inter pourrait faire exception à cette tendance.

Le PSG a marqué 33 buts jusqu'à présent dans la compétition cette année, se plaçant en tête en termes de tentatives de but et de tirs cadrés. Devons-nous parier sur des buts ?

Paris - finale de la Ligue des Champions Cotes Plus de 2,5 buts 1.95 Les deux équipes marquent (Oui) 1.75 Ousmane Dembélé buteur à tout moment 2.85 Lautaro Martinez buteur à tout moment 3.45

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

L'histoire va-t-elle se répéter sur le marché des buts de la finale de la Ligue des Champions ?

Les six dernières finales de la Ligue des Champions ont vu deux buts ou moins marqués. En fait, quatre d'entre elles n'ont vu qu'un seul but. Avec tant en jeu, ces confrontations de haut niveau ont été décevantes ces dernières années. Cependant, il semble que les marchés de paris sous-estiment le nombre de buts qui seront marqués lors de la finale de cette année entre le Paris Saint-Germain (PSG) et l'Inter.

Ils estiment qu'il y a 55,55 % de chances que le match voie deux buts ou moins. Sur la base des données de la Ligue des Champions de cette saison, le PSG pourrait marquer au moins deux buts en finale. Ils ont marqué 33 buts en 16 matchs, soit une moyenne de 2,07 buts par match, et encaissé 15 buts en 16 matchs, soit une moyenne de 0,94 but par match. En utilisant uniquement les données du PSG, un résultat moyen serait une victoire 2-1 pour le PSG et une victoire pour les parieurs sur Plus de 2,5 buts.

Le bilan de buts de l'Inter est légèrement inférieur à celui du PSG dans la Ligue des Champions de cette saison, avec une moyenne de 1,86 but par match. Dans leurs campagnes nationales, marquer des buts n'a pas été un problème. L'Inter est la meilleur attaque de la Serie A avec 77 buts en 37 matchs. Pendant ce temps, le PSG a marqué 92 buts en 34 matchs de Ligue 1.

Par conséquent, il pourrait y avoir de la valeur à parier sur Plus de 2,5 buts pour la première fois en sept saisons lors d'une finale de la Ligue des Champions.

Pourquoi parier sur Les deux équipes marquent semble une stratégie de valeur

Étant donné que les deux équipes ont marqué environ deux buts par match en moyenne dans la Ligue des Champions cette saison, nous suggérons également que parier sur Les deux équipes marquent (Oui) est un coup de valeur. Les marchés de paris estiment actuellement la probabilité de plus de 2,5 buts en finale à 57,14 %.

Le PSG n'a échoué à marquer que dans trois de ses 16 matchs de Ligue des Champions cette saison, tandis que l'Inter est resté muet seulement deux fois dans cette campagne. La spectaculaire victoire 7-6 de l'Inter sur Barcelone en demi-finale a prouvé qu'ils sont prêts à se mesurer aux équipes, malgré l'enjeu.

Le marché des buteurs sous-évalue Ousmane Dembélé

Il pourrait également y avoir de la valeur sur le marché des Buteurs à tout moment pour la finale de la Ligue des Champions de cette année. Ousmane Dembélé du PSG est dans la forme de sa vie cette saison. Il a marqué 21 buts en 29 matchs de Ligue 1 et huit buts en 14 apparitions en Ligue des Champions.

Le PSG a fait de Dembélé leur point focal en attaque depuis que Kylian Mbappé n'est plus au Parc des Princes. Sa puissance et sa vitesse, associées à la rapidité et à la ruse de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, font du PSG une force redoutable dans le dernier tiers.

Actuellement, les marchés de paris estiment qu'il n'y a que 35,71 % de chances que Dembélé trouve le filet en finale. Étant donné son taux de réussite de 57,14 % en Ligue des Champions cette saison et sa forme générale et sa confiance devant le but, nous pensons que cela offre une valeur considérable.

Lautaro Martinez est un autre joueur sous-évalué sur le marché des Buteurs à tout moment. Bien qu'il ait un taux de réussite de 69,23 % en Ligue des Champions cette saison, les marchés de paris lui donnent seulement 31,25 % de chances de marquer à Munich