Pronostic Allemagne vs Portugal 04/06/2025 : Les Allemands en finale de la Ligue des Nations

Une place en finale de la Ligue des Nations est en jeu, et nous vous proposons nos prédictions pour le choc Allemagne vs Portugal ce mercredi 4 juin.

Notre expert en paris anticipe une victoire allemande contre le Portugal de Cristiano Ronaldo dans leur affrontement en Ligue des Nations.

+

Pronostic Allemagne vs Portugal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Allemagne vs Portugal

Victoire de l'Allemagne à une cote de 1,80 sur Winamax

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à une cote de 2,10 sur Winamax

Marge de victoire d'un but à une cote de 2,40 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 2-1 pour l'Allemagne contre le Portugal.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Il n’est pas surprenant que l’Allemagne soit favorite pour cette demi-finale, car elle accueille le Portugal et est invaincue depuis presque un an. Julian Nagelsmann a considérablement amélioré leur équipe depuis sa prise de fonction, et ils marquent beaucoup de buts. Die Mannschaft n’a pas perdu un match en 90 minutes depuis novembre 2023.

Pendant ce temps, les Portugais sont quelque peu inconstants. Ils ont été battus par le Danemark en mars, ont fait match nul avec l'Écosse en fin d'année dernière, et ont subi une défaite choquante contre la Géorgie lors de l'Euro il y a un an. Ils peuvent donc être vulnérables.

Les effectifs probables pour Allemagne vs Portugal

Composition attendue de Allemagne : Ter Stegen, Kimmich, Tah, Anton, Mittelstädt, Groß, Goretzka, Sané, Wirtz, Gnabry, Woltemade

Composition attendue de Portugal : Costa, Dalot, Dias, Inacio, Mendes, Neves, Vitinha, B. Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo

La forme impressionnante de Die Mannschaft

L’Allemagne a marqué 23 buts lors de ses huit derniers matchs de la Ligue des Nations et a éliminé l’Italie en quart de finale. Leur victoire italienne, qui s'est terminée 5-4 au total, a prolongé leur série d'invincibilité à huit matchs et leur offre probablement un dernier carré plus abordable. Le Portugal ne sera pas un adversaire facile, mais les hôtes seront confiants.

Bien sûr, l'avantage à domicile aidera. Les hommes de Nagelsmann ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs en Allemagne et ont battu le Portugal lors de leurs cinq dernières confrontations. Ils ont l'avantage dans tous les aspects, même si Antonio Rüdiger, Jamal Musiala et Kai Havertz sont absents pour cause de blessure.

La dernière fois que les Portugais ont remporté cette confrontation, c'était en 2000, et ils n'ont jamais battu les Allemands en Allemagne. Par conséquent, Ronaldo et ses coéquipiers feront face à un défi difficile à Munich.

Pronostic 1 Allemagne vs Portugal : Victoire de l'Allemagne à une cote de 1,80 sur Winamax

Attendez-vous à des buts des deux côtés

Les deux équipes ont marqué lors de neuf des 14 derniers matchs de l'Allemagne et dans tous sauf deux des récents matchs du Portugal. En fait, seule une équipe a participé à plus de matchs où les deux équipes ont marqué que le Portugal dans la UNL actuelle, avec l’équipe de Roberto Martinez à 75 %.

Bien qu'aucune des deux équipes n'ait eu de mal à marquer récemment, elles n'ont pas non plus été excellentes pour empêcher les buts. Les visiteurs n'ont gardé qu'une seule feuille blanche depuis l'Euro, et l'Allemagne a concédé cinq buts en trois matchs avant cette rencontre. C'est pourquoi il y a de bonnes raisons de s'attendre à des buts.

Sans surprise, les Allemands sont meilleurs à domicile. Ils ont participé à moins de matchs à domicile où les deux équipes ont marqué, mais ils ne sont pas impénétrables. Plus de 2,5 buts ont été marqués dans 75 % des matchs de la UNL de Die Mannschaft, avec seulement deux matchs en dessous de deux.

Pronostic 2 Allemagne vs Portugal : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à une cote de 2,10 sur Winamax

Le Portugal ne se fait pas écraser

L’équipe de Martinez n’est pas favorite. Ils pourraient perdre à l'Allianz Arena, mais ils subissent rarement des défaites lourdes. Ils n'ont perdu par plus d'un but que trois fois au cours des cinq dernières années - bien que l'une d'elles ait été contre l'Allemagne à l'Euro 2020.

Les hôtes pourraient ne pas être à leur meilleur niveau offensif, car ils manquent de joueurs offensifs, ce qui pourrait aider le Portugal. Les Allemands devraient néanmoins avoir suffisamment de ressources pour faire le travail, même si cela devient une affaire serrée.

Trois des quatre dernières victoires de la UNL de l'Allemagne ont été obtenues avec une marge d'un seul but, et ils accepteraient volontiers cela à nouveau si cela garantissait une place en finale.