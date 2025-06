Pronostic Allemagne vs France | Ligue des Nations - 08/06/2025 : des buts en 2nde mi-temps

Allemagne vs France

Bien que battues en demi-finales, les deux équipes peuvent finir en beauté. Qui remportera cet affrontement en Ligue des Nations ?

Découvrez trois prédictions et conseils de paris sur Allemagne vs France de notre expert en football avant la finale de la troisième place de la Ligue des Nations le 08/06 à 15h00.

+

Pronostic Allemagne vs France : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Allemagne vs France

Victoire de la France à une cote de 2,60 avec Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,00 avec Winamax

2ème mi-temps (mi-temps avec le plus de buts) à une cote de 2,00 avec Winamax

⭐Nous prévoyons que la France l'emportera 3-1 contre l'Allemagne lors de la finale pour la troisième place.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les perdants des demi-finales de la Ligue des Nations cette semaine, l'Allemagne et la France, se rencontreront lors de la finale pour la troisième place dimanche.

L'Allemagne a perdu de justesse lors de son affrontement en demi-finale contre le Portugal à Munich. Les Allemands n'ont pas réussi à maintenir leur avance en début de seconde mi-temps, malgré l'effort de Florian Wirtz devant un public local enthousiaste.

Bien qu'ayant 55 % de possession contre le Portugal, l'Allemagne n'a eu que 16 touches dans la surface de réparation adverse, contre 31 pour le Portugal. De plus, ils n'ont réussi que neuf tirs au but, tandis que le Portugal en a eu 17. Cela indique une performance inefficace de Die Mannschaft dans le dernier tiers.

La France a participé au match de demi-finale le plus divertissant de l'histoire de la Ligue des Nations. Ils ont été battus 5-4 par l'Espagne lors d'un match à neuf buts palpitant à Stuttgart.

Bien que les hommes de Didier Deschamps aient été menés 4-0 à la 55e minute, ils ont réussi une remontée impressionnante. Avec un score de 5-4, la France n'a pas réussi à égaliser malgré quatre minutes de temps additionnel. Ils chercheront à s'appuyer sur leur performance en seconde mi-temps dimanche.

Les effectifs probables pour Allemagne vs France

🇩🇪 Composition attendue de Allemagne : ter Stegen ; Tah, Koch, Anton, Kimmich, Mittelstädt, Adeyemi, Goretzka, Sané, Wirtz, Woltemade

🇫🇷 Composition attendue de France : Maignan ; Gusto, Hernandez, Konaté, Lenglet, Koné, Rabiot, Dembélé, Cherki, Doué, Mbappé

Les Bleus prêts à dominer

La France est actuellement classée troisième dans le dernier classement mondial, derrière l'Espagne et les leaders actuels, l'Argentine. Les Allemands s'accrochent à leur classement dans le top dix, mais la Croatie et le Maroc sont proches derrière.

Bien que l'Allemagne ait remporté ses deux derniers matchs internationaux contre les Français, avec des victoires amicales en 2024 et 2023, ils n'ont gagné qu'une seule rencontre dans un tournoi compétitif depuis 1986.

La France dispose de nombreuses armes offensives, avec le candidat au Ballon d'Or Ousmane Dembélé et le meilleur buteur de la Liga Kylian Mbappé en tête de ligne. De plus, Désiré Doué du PSG est actuellement en grande forme. Compte tenu de la mauvaise performance de l'Allemagne contre le Portugal, nous pensons qu'il y a plus de 38,46 % de chances que les Bleus battent Die Mannschaft.

⚽Pronostic 1 Allemagne vs France : Victoire de la France à une cote de 2,60 avec Winamax

Une pluie de buts pour la petite finale

Quatre des neuf matchs de la Ligue des Nations de l'Allemagne ont comporté quatre buts ou plus, et il en va de même pour les Bleus. À première vue, cela signifie qu'il y a 44,44 % de chances que leur match comporte quatre buts ou plus.

Les marchés des paris s'accordent actuellement avec cette probabilité. Bien qu'il n'y ait pas de valeur immédiate offerte, c'est probablement un pari équitable. Ce match comportera probablement de nombreux buts, étant donné que l'Allemagne n'a pas grand-chose à jouer en termes de trophées et le match ouvert de la France contre l'Espagne.

Didier Deschamps et Julian Nagelsmann sont susceptibles de faire des changements dans leurs compositions de départ à Stuttgart. Cela pourrait donner aux joueurs de l'équipe la chance de faire impression avant la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

⚽Pronostic 2 Allemagne vs France : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,00 avec Winamax

Feux d'artifice après la pause

Sur la base des temps de buts des demi-finales de la Ligue des Nations, il y a 50 % de chances que la seconde mi-temps ait plus de buts que la première lors du match de dimanche. En fait, c'est probablement le pari de valeur de nos prédictions Allemagne vs France.

Les trois buts de la défaite 2-1 de l'Allemagne contre le Portugal ont été marqués en seconde mi-temps. Pendant ce temps, sept des neuf buts de la défaite 5-4 de la France contre l'Espagne ont également été inscrits dans les 45 dernières minutes.

Il est tout à fait possible que la première mi-temps de ce match commence lentement. Après la déception de manquer la finale de la Ligue des Nations, couplée avec des équipes remaniées, nous devrons peut-être attendre la seconde période pour voir des feux d'artifice des deux côtés.