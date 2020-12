Zlatan : "J'ai deux enfants en Suède et 25 autres à Milan"

Zlatan Ibrahimovic a évoqué son avenir et si sa famille lui manque, il se sent investi d'une mission à Milan.

Dans un entretien accordé au Corriere Dello Sport, Zlaran Ibrahimovic s'est exprimé sur son avenir, lui qui connait une seconde jeunese depuis son retour à l' .

« Beaucoup de gens m'interrogent concernant mon avenir. Je réponds que je continuerai aussi longtemps que je pourrai faire ce que je fais maintenant (il a inscrit 10 buts en 6 matches de cette saison). Je me sens bien à Milan, tout fonctionne. Je ne déciderai pas seul : ma famille est plus importante que tout. Ils me manquent beaucoup, mais Pioli (le coach du Milan AC) m'a dit que si j'ai deux enfants en , ici à Milanello, j'en ai 25 autres qui ont besoin de moi. » Du Zlatan dans le texte.

L'article continue ci-dessous

L'ancien buteur emblématique du PSG évoque également la période durant laquelle il a été placé en quarantaine à cause du Covid-19, il y a de cela quelques semaines.

« Bien sûr que j'étais inquiet, a indiqué le joueur. Quand cela m'est arrivé au début, j'étais assez calme, presque intrigué, eh bien, je veux voir ce qu'est ce Covid. Il a frappé le monde entier, une grande tragédie, maintenant ça m'est venu. J'étais chez moi à attendre, à voir ce qui se passe. Maux de tête, pas très forts mais ennuyeux, une chose difficile. J'ai aussi perdu un peu le goût. »



« Et j'étais là tout le temps, à la maison, énervé, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas bien m'entraîner, poursuit-il. Rester immobile, c'est terrible. À un moment donné, je parlais à la maison et je donnais des noms aux murs. Cela devient mental. Vous vous regardez et imaginez tous les maux sur vous, même ceux que vous n'avez pas. Vous avez une douleur pour ce que vous ressentez et pour ce que vous pensez ressentir. », s'est souvenu l'attaquant suédois.

Pour rappel, Zlatan Ibrahimovic est indisponible depuis le 22 novembre dernier à cause d'une blessure à un mollet après avoir été touchée à la cuisse gauche.