Zinédine Zidane tout proche de revenir sur le banc du Real Madrid !

Immense surprise du côté de l'Espagne puisque Zinédine Zidane va effectuer son retour pour remplacer Santiago Solari, après son départ en mai 2018.

Le football est plein de rebondissements et celui qui touche le Real Madrid représente une véritable onde de choc. Au coeur d'une saison 2018-2019 très compliquée pour les Merengue avec deux éliminations successives en Coupe du Roi et en Ligue des champions mais aussi une Liga pratiquement perdue, Florentino Perez prépare les grands changements.

Santiago Solari, qui avait remplacé Julen Lopetegui en octobre dernier, va donc faire ses valises. L'ancien entraîneur de la réserve madrilène n'est pas parvenu à redresser la barre et les dirigeants madrilènes ont choisi un homme bien connu de tous pour cette mission : Zinédine Zidane.

Un premier passage couronné de succès entre 2016 et 2018

D'après la Sexta, celui qui a remporté trois Ligues des champions consécutives (2016, 2017 et 2018) lors de son passage sur le banc de la Maison Blanche s'apprête à retrouver son travail. Il avait décidé de quitter le club espagnol en mai dernier, après avoir indiqué qu'il ne se sentait plus possible de gagner au sein du Real Madrid.

Depuis son départ, Zinédine Zidane avait notamment été annoncé du côté de la Juventus mais aussi de Manchester United. Il a toujours gardé les mains libres cependant pour décider de son avenir et depuis quelques jours son nom revenait avec insistance, avec celui de José Mourinho, un autre ancien entraîneur du Real.

À 11 journées de la fin en Liga, le club madrilène pointe seulement au troisième rang, à douze points derrière le FC Barcelone. C'est désormais la seule compétition que jouent encore Sergio Ramos et les siens avant, sans doute, un nouveau cycle pour l'effectif cet été.