Zinedine Zidane fait l’éloge du duo Neymar - Mbappé

L’entraîneur du Real Madrid a salué la performance historique du PSG et n’a pas caché son admiration pour le duo Neymar - Mbappé.

Depuis maintenant un peu plus d’une semaine, Zinedine Zidane est en vacances. La faute à une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à . L’entraîneur du a donc eu tout le loisir de pouvoir profiter du Final 8 à Lisbonne.

S’il aurait préféré être présent au , Zidane a pu observer les prestations du PSG, qui était dans le groupe du club madrilène lors de la phase de poules. Et comme l’ensemble des observateurs, le champion du monde 98 n’a pu passer à côté du tandem Neymar - Mbappé.

"Ce qui marque, c'est la différence qu'ils arrivent à faire sur le terrain. Vous regardez le match contre l' , ça se voit. À un moment donné, vous vous retrouvez avec un joueur qui arrive à réaliser des choses à part, et ça fait la différence, a-t-il expliqué au Parisien pour l’inauguration de son académie « Zidane Five Club ». Ça s'est vu sur la rentrée de Mbappé. Neymar a été très bon tout le match. On a parlé de son dernier geste, mais il a été tellement omniprésent durant la rencontre. Et puis, ce duo, c'est facile quand ils jouent ensemble. Ce sont deux très très bons joueurs qui font des différences foudroyantes par moment."

Deux joueurs que l’entraîneur madrilène aurait bien voulu avoir sous ses ordres dans la capitale espagnole.