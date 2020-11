Zidane prévient United : Varane n'est pas à vendre

Le coach du Real Madrid est formel : l'international français est intransférable, quelles que puissent être les offres pour un transfert.

L'entraîneur du Zinedine Zidane insiste sur le fait que son défenseur vedette Raphael Varane n'est pas transférable, malgré l'intérêt de .

Les Red Devils sont des admirateurs de longue date de Varane et les géants de la prépareraient une offre pour l'international français de 27 ans.

Mais Zidane a écarté les spéculations sur l'avenir de Varane au Santiago Bernabeu, où le Français a remporté trois titres de et quatre trophées de la , entre autres, depuis son arrivée en 2011.

"Ce n'est pas seulement moi qui veux le garder, a déclaré Zidane aux journalistes avant le match de samedi contre . Il fait partie de ce club, nous avons eu la chance de pouvoir l'emmener à Madrid.

"Il a une grande carrière, il a beaucoup accompli depuis qu'il est ici. Bien sûr, il est intransférable pour le club, pour l'entraîneur que je suis, pour les gens en général.

"C'est clair et sans ambiguïté. Maintenant, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Ils ne parlent pas seulement de Varane, mais de tous les joueurs, ceux du Real Madrid et d'autres."

"Mais pour Varane, ma position est claire, et elle est la même que celle du club."

Varane a fait sept apparitions en depuis le début de la saison. Il a plus de dégagements (27), de dégagements de la tête (13) et de contres (quatre) que son capitaine et coéquipier Sergio Ramos en première division espagnole cette saison, en plus d'un taux de réussite de 80 % en tacle et 30 duels gagnés.

Ramos n'est cependant pas disponible pour affronter Villarreal, blessé lors de la trêve internationale avec l' . Eden Hazard est lui de retour dans l'équipe après avoir manqué la défaite 4-1 contre Valence à cause du coronavirus.