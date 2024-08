"Zidane ne prendra jamais l'équipe de France", un ancien Bleu parie

Un ancien des Bleus est prêt à parier que Zinédine Zidane ne dirigera pas l’équipe de France dans sa carrière d’entraîneur.

Sans club depuis son deuxième passage au Real Madrid (2021), Zinedine Zidane n’a pas encore repris un club de football. Le technicien français a jugé bon de prendre des années sabbatiques avant de reprendre le job. Mais son nom est associé à plusieurs écuries ou encore l’équipe de France.

Zizou pense à l’Equipe de France

Vainqueur du Ballon d’Or 1998 et sacré champion du monde la même année, Zinedine Zidane est désormais un coach de football après la fin de sa carrière de footballeur professionnel. Après avoir occupé plusieurs postes (conseiller en management et directeur sportif) dans la direction du Real Madrid, l’ancien milieu de terrain de la Maison Blanche a dirigé les U17 et la Castilla avant de prendre l’équipe première du Real Madrid faisant un premier passage satisfaisant (2016-2018) en remportant trois Ligues des champions d’affilée.

Mais le deuxième (2019-2021) n’a pas souri à Zizou, qui a fini par jeter l’éponge. Depuis, il n’a plus dirigé une équipe de football. Son nom est associé à plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, Manchester United, le Bayern Munich ou encore Al-Nassr FC où évolue Cristiano Ronaldo. Mais l’ancien joueur de la Juventus n’aurait que l’Equipe de France en tête. Il a même confié à GQ dans une interview l’année dernière qu’il continue de penser à entraîner les Bleus.

Larqué ne voit pas Zizou entraîner les Bleus

Mais la FFF n’est pas encore prêt se séparer de Didier Deschamps, qui a prolongé son aventure jusqu’en 2026 après le Mondial 2022. Selon Jean-Michel Larqué, ancien milieu de terrain des Bleus, Zinédine Zidane ne dirigera jamais l'équipe de France. « Je suis prêt à prendre le pari: Zinédine Zidane ne prendra jamais l'équipe de France. C'est mon ressenti », a lancé l’ancien milieu offensif du PSG mardi dans Rothen s'enflamme sur RMC.

« Je pense que ça ne l'intéresse pas. Il a fait une réponse polie à une question qui lui était posée mais il n'en croit pas un seul mot. Je ne suis pas sûr que Zidane fera mieux que Deschamps (…) On peut mieux faire mais les 12 dernières années qu'on vient de vivre avec l'équipe de France, c'est à un niveau exceptionnel », a ajouté la légende de l’AS Saint-Etienne.