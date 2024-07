Equipe de France, la FFF prend une décision forte pour l’avenir de Deschamps

Après l’élimination des Bleus de l’Euro, la Fédération française de football communique sur l’avenir du sélectionneur national, Deschamps.

Va-t-il partira ou restera-t-il jusqu’à la fin de son contrat ? Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps vient d’être fixé sur son avenir à la tête des Bleus. La Fédération française de football (FFF) vient de communiquer sa décision sur la question, qui taraude l’esprit des supporters et suiveurs de l’équipe de France.

Deschamps ne veut pas évoquer son avenir

Entre Didier Deschamps et la Fédération française de football, le mariage était censé durer jusqu’en 2026. En poste depuis 2012, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a un contrat jusqu’en juillet 2026 avec la FFF. Mais après l’élimination des Bleus par l’Espagne (2-1) en demi-finales de l’Euro 2024, ce mardi soir à Munich, un journaliste a demandé à Deschamps s’il compte aller au bout de son bail, et ce jusqu’au Mondial 2026. Une question à laquelle l’ancien milieu de terrain des Bleus n’a pas donné suite.

Getty

« Vous êtes redoutable. Posez la question à mon président (Philippe Diallo, ndlr). Là, je viens de perdre une demi-finale et vous croyez que je vais déjà...Moi, je vous respecte alors essayez de respecter un peu les personnes qui ont de la responsabilité. Je vous dis ça en toute tranquillité… Il s’est passé ce qui s’est passé. Je suis là pour répondre à vos questions, mais je ne vais pas répondre à celle-là aujourd’hui. Vous savez très bien ce que pense mon président. Donc, vous auriez peut-être même pas dû me la poser », a déclaré l’ancien coach de la Juventus Turin, qui admet la supériorité des Espagnols.

L'article continue ci-dessous

La FFF a tranché

Alors que Didier Deschamps est invité à rendre le tablier, la Fédération française de football soutient son sélectionneur. Dans une interview accordée à L’Equipe, ce mercredi, le président de la FFF, Philippe Diallo, a confirmé que l’entraîneur poursuivra sa mission à la tête des Bleus.

(C)Getty Images

« Il a en effet un contrat et a rempli l’objectif sportif qui lui était donné. Et lorsqu’on regarde son parcours à la tête de l’équipe de France, il est exceptionnel. Didier a mené cette équipe de la meilleure de manières possibles pendant cet Euro. Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d’aller plus haut. Pendant ce mois, j’ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l’excellence. Il faut maintenir l’équipe de France dans cette direction », a déclaré le patron du football français.