Zidane : "Benzema est dans la meilleure forme de sa carrière au Real Madrid"

Le Français a fait l'éloge d'un compatriote avant le choc entre les Merengue et Grenade en milieu de semaine.

Karim Benzema joue le meilleur football de sa carrière au mais peut encore s'améliorer, selon son entraîneur, Zinedine Zidane. L'attaquant français a marqué un but et en a créé deux autres lors de la victoire 3-1 de Madrid à dimanche. Les dernières performances décisives du joueur de 33 ans, après un doublé contre l' , l'ont amené à sept buts et cinq passes décisives pour les champions d' en titre cette saison.

Il mène le Real Madrid dans ces deux domaines, en tête du classement en termes de tirs (40), de tirs cadrés (18) et de grandes chances occasions pour ses coéquipiers à partir desquels ils devraient marquer (cinq, à égalité avec Rodrygo). Benzema marque ou délivre en moyenne 1,0 but ou passes décisive toutes les 90 minutes cette saison, son meilleur taux sur une saison depuis 2015-16 (1,4). À la tête de l'attaque seul cette saison, contrairement à sa meilleure campagne où Cristiano Ronaldo portait le plus de responsabilité, Karim Benzema a été encensé par Zinedine Zidane.

Lorsqu'on lui a demandé si c'était le meilleur passage de Benzema, l'entraîneur a déclaré aux journalistes : "Je pense que oui. Plus récemment, il a été dans sa meilleure forme. Ce qu'il fait récemment, il a été phénoménal. Que reste-t-il à venir ? Je pense que Karim peut même aller mieux qu'il ne l'est maintenant - c'est ce que nous espérons tous, pour l'équipe, pour lui, personnellement. En plus, c'est son ambition. Il veut s'améliorer aussi bien qu'un autre joueur. C'est très important".

Benzema a disputé 12 des 14 matches de championnat de Madrid, mais ils n'ont pris qu'un point sur les deux matches qu'il a ratés. En effet, le Real Madrid a remporté les sept matches dans lesquels Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Casemiro et Benzema - la colonne vertébrale de l'équipe - ont commencé ensemble, ne réalisant que deux victoires alors qu'au moins un de ce quatuor était absent.

La sélection de l'équipe de Zidane a donc fait l'objet d'un examen minutieux avec le sujet de la rotation abordé lors de la conférence de presse de mardi avant un affrontement en milieu de semaine avec Grenade. "Vous me faites bien rire", a déclaré l'entraîneur des Merengue. "En fin de compte, si je fais tourner, vous me demandez pourquoi je le fais; si je ne le fais pas, vous me demandez pourquoi je ne le fais pas".

"Je sais clairement ce que je veux faire et comment je veux traiter avec mes joueurs. Je vais compter sur chacun de mes joueurs. Il est vrai que récemment l'équipe a très bien joué et nous avons moins tourné, mais je pense que les joueurs sont prêts et s'entraînent très bien. Je pense que l'important est avec le nombre de matchs à venir - et nous avons beaucoup de matchs à venir - lorsqu'un joueur de l'équipe est appelé, il est prêt et prêt à faire un travail. C'est exactement ce qu'ils font", a ajouté le Français.

Malgré la dépendance envers leurs hommes clés, le Real Madrid est à égalité de points avec ses rivaux Atletico Madrid au sommet de la , bien que les hommes de Diego Simeone aient deux matchs en moins. La , qui a disputé un autre match de plus, est trois points derrière en troisième position, mais Zinedine Zidane ne s'attend pas encore à une course entre seulement deux écuries.

"Nous savons à quel point cette ligue est difficile. Vous me posez des questions sur l'Atletico Madrid, ils vont dire la même chose que moi", a-t-il déclaré. "Il y a beaucoup d'équipes ici qui vont se battre pour ce titre de champion. C'est la belle chose avec cette ligue; il n'y a pas de matchs faciles, il faut toujours se battre, il faut toujours sortir sur le terrain pour souffrir et pour gagner, c'est toujours difficile. "De toute façon, nous allons affronter des équipes difficiles jusqu'à la fin pour gagner cette ligue", a conclu l'entraîneur du Real Madrid.