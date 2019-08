Zidane aurait averti le Real Madrid : il ne veut pas de Neymar

Selon AS, Zinedine Zidane serait un farouche opposant à la venue de Neymar au Real Madrid.

Avec toutes les difficultés financières du Barça et les relations glaciales entre le club catalan et le PSG, le paraissait une alternative crédible afin de servir comme point de chute au Brésilien.

Un obstacle de taille se dresserait cependant entre Neymar et la capitale espagnole : Zinedine Zidane. En effet selon le quotidien madrilène AS, le coach français des merengue, lauréats ce samedi du Celta Vigo pour leur première en Liga cette saison, serait absolument contre la venue de l'ancien barcelonais et l'aurait largement fait savoir à sa hiérarchie.

La publication madrilène précise ainsi que les contacts madrilènes avec les dirigeants parisiens ont été informels, comme une simple déclaration d’intention pour faire savoir au club français que le Real rôde.

Néanmoins, le club royal pourrait passer à l’action avec une offre respectable en fin de mercato. Par contre, cela déplairait à Zidane. L’entraîneur merengue aurait dit au club qu’il ne veut pas du Brésilien et qu’il n’a pas besoin de lui. Voilà qui est très clair...

AS ajoute que la volonté réelle de Neymar est de revenir au Barça et que pour le moment, le Real Madrid est dans ‘l’opération Neymar’ comme simple observateur.