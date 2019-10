Zénith - Opéré avec succès, Malcom ne jouera plus en 2019

Le Brésilien transféré de Barcelone cet été a dû subir une opération à la hanche. Son retour est prévu pour la prochaine trêve hivernale.

Malcom ne foulera plus terrains avant 2020. Victime d'une blessure à la hanche qui l'a gêné dans ses débuts au , l'ailier brésilien s'est fait opérer avec succès mercredi. Il n'a pour l'instant joué que 63 minutes avec sa nouvelle équipe.

"Il a été décidé qu’une opération était la meilleure solution"

"Après des examens médicaux approfondis effectués par certains des plus grands spécialistes européens, il a été décidé qu’une opération était la meilleure solution. Malcom a subi la procédure en Finlande et retournera à Saint-Pétersbourg aujourd’hui. Il commencera alors la formation sur un programme individuel dès que possible", a indiqué le club russe.

Major update on the Malcom injury situation.



https://t.co/lylSmtzNQb pic.twitter.com/GcFjVBZfYq — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) October 10, 2019

Recruté pour 42 millions d'euros au , l'ancien joueur des Girondins de va devoir prendre son mal en patience avant de retrouver les terrains. Son retour est prévu pour la prochaine trêve hivernale.

Il ne pourra pas aider le Zénith en , qui compte quatre points après deux journées. Le club russe partage la tête de son groupe avec l'Olympique lyonnais, une équipe que Malcom a souvent affronté avec succès lors de ses années bordelaises.