Zambo Anguissa et la rumeur Real Madrid

Le club madrilène apprécierait le profil d'André-Frank Zambo Anguissa. Ce dernier a réagi à la rumeur.

Prêté à par , le milieu camerounais a été très bon dans le championnat espagnol cette saison, au point de générer les rumeurs les plus folles.

Sondé sur un intérêt éventuel du real Madrid de Zinédine Zidane, André-Frank Zambo Anguissa affirme qu'il n'est au courant de rien.

"Ah, non, non, non. Je ne peux rien confirmer du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui lit ou qui écoute (les rumeurs, ndlr). Mon agent et moi, on a un deal. Lui gère tout ce qui est autour de moi et moi je me concentre sur le terrain. [...] A la fin on fera les comptes s'il y a des trucs intéressants. Mais je ne peux pas dire qu'il y a eu des contacts avec qui que ce soit. Je vous mentirais.", a ainsi confié le milieu de 24 ans au micro de Canal + Sport Afrique.