Youth League : victorieux face à Leipzig, Xavi Simons mène le PSG en tête son groupe

Après une victoire nette et complètement maîtrisée au camp des Loges, le déplacement du PSG avait tout d'une balade automnale. Une pelouse délétère, un joueur en léger surpoids placé en attaque alors qu'il avait joué latéral droit à Paris et une formation allemande qui a encaissé 11 buts en 3 matchs... cette rencontre devait être une formalité.

Et ce n'est pas la première demi-heure de feu des jeunes parisiens qui infirmait cette idée : neuf tirs, une possession de balle outrageuse, des enchaînements lumineux et une récupération haute. Leipzig était étouffé par un Paris plus mobile mais comme à l'aller en manque d'efficacité. Dès la quatrième minute, le lobe de Simons frôlait le poteau puis la frappe de Gassama obligeait Nickish à se détendre (5e), avant que son ballon qui filait dans le but allemand ne soit dégagé par un défenseur (8e).

Après de nouvelles situations franches, Michut ouvrait le score, profitant au passage d'une délicieuse déviation du milieu néerlandais (24e). Et puis le scénario tant imaginé s'écroula après des pertes de balles évitables. La première de Kari amena une première frappe de Wosz, joueur tout en rondeur. La seconde de Michut amena l'égalisation de ce même Wosz qui devançait El Hannach (32e). Si flamboyants et d'un coup si éteints. Warren Zaïre Emery, très juste jusque-là, perdait même quelques ballons, quand Gassama ne créait pas de réelles différences. Même au retour des vestiaires, les jeunes parisiens peinaient à reproduire leur jeu de possession...

Simons a réveillé tout son monde

En transition offensive Paris se montrait dangereux. D'abord par Gassama qui concluait un travail remarquable de Simons pour sa deuxième passe décisive du jour (2-1, 56e). Sur un situation similaire, il fut même tout proche d'en offrir une troisième à Gharbi, dont le tir était détourné de la main pour Lell...

Carton rouge et pénalty que transformait le numéro 7 d'une panenka (3-1, 62e). Alors que Manchester City et Bruges, à l'égalité mais devant à la différence de but, s'affrontaient, Paris devait désormais soigner la différence de buts. Et pour ce faire, il fallait encore demander à Simons, qui servait idéalement Gassama au second poteau (4-1, 80e). Suffisant pour prendre la tête du groupe malgré la victoire des Belges en Angleterre (5-3). Le tout avec un petit peu d'avance.