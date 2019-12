Youth League - PSG-Galatasaray (1-0) : les Titis terminent sur une bonne note

Déjà éliminés en Youth League avant la rencontre, les U19 du PSG se sont imposés ce mercredi contre Galatasaray (1-0) pour leur dernier match de poule

Privé de nombreux éléments (Sissako, Ruiz-Atil, Yousfi, Nagera, Fadiga, Kalimuendo et Kouassi avec les pros), et déjà éliminé de la au coup d'envoi, le PSG s'est imposé sur la plus petite des marges (1-0) ce mercredi contre , au Camp des Loges.

Les Parisiens ont fait la décision d'entrée sur un but de Richard Makutungu, bien servi par Adil Aouchiche (1-0, 8e), non convoqué en Ligue des Champions. Les Turcs ont poussé ensuite sans parvenir à surprendre le gardien francilien Yanis Saidani, préféré à l'habituel titulaire Denis Franchi. Aouchiche, lui, aurait pu faire le break, mais le milieu de terrain à trouvé le poteau (70e).

2 victoires en 6 matches

L'équipe de Stéphane Roche boucle sa campagne européenne avec un bilan de deux victoires et quatre défaites (9 buts pour, 13 buts contre). Prochain rendez-vous pour les U19 du PSG dès dimanche avec le premier tour fédéral de la Coupe Gambardella, à Évry (14h30).

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.